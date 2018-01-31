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Instagram'a gönderileri zamanlama özelliği geliyor

Instagram, işletme hesaplarının gönderilerini zamanlamalarına imkan tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Birçok kişi için oldukça faydalı olan bu özelliğe dair ayrıntılı bilgi haberimizde.
1 yıl
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sosyal medya
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İş dünyası, sosyal medya platformu Instagram'ı bir hayli aktif kullanıyor. Özellikle işletme hesaplarının sayısı gün geçtikçe artıyor ve Instagram tüm bunları göz önünde tutarak işletme hesaplarının yayınlarını, Instagram platformunda zamanlayabileceğini işletme bloğu Instagram Business'da açıkladı.
Şimdilik işletme hesaplarında çalışan bu özellik; yalnızca fotoğraflar için geçerli. Yani video paylaşımları için zamanlama özelliği aktif değil. Kullanıcılar bu özelliği kullanabilmek için bir dizi üçüncü parti sosyal medya yazılım platformlarından birini kullanmak zorunda. HootSuite veya Sprout Social gibi platformlar, işletme hesaplarının erişimine başladığı zaman belirli hesap yöneticilerinin gönderilerini zamanlamasına izin verecek. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bu özellik tek başına Instagram'ın kendi uygulamasında çalışmamakta. 
Instagram, bu özelliği reklamlar için devre dışı bırakıyor. Yalnızca normal gönderilerin zamanlanmasına olanak sağlayacak olan bu özellik, tüm Facebook ve Instagram Pazarlama ortakları tarafından kullanılabilir. Instagram'ın sunmuş olduğu bu yeni özellik, her ne kadar sadece işletme hesaplarında kullanılsa da önümüzdeki yıl içerisinde normal kullanıcılar için de kullanıma sunulacağını açıkladı.  

https://business.instagram.com/blog/instagram-api-features-updates Yorum Yaz
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Yazmayı_Severim 1 yıl
Instagram uzun zamandır ciddi anlamda fark yaratacak bir yenilik getirmiyor, platformda yayınlanan fotoğraflarda birbirinin aynısı olunca saçma bir döngüdeymişiz gibi hissettiriyor.‘Fotoğrafçılık’ için yapılmış bir uygulamaya getirdiği neredeyse tüm özellikler video üzerine
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Guest-F8946C419 1 yıl
Yorumlara bak.. Umarım trollük yapıyorlardır.
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aylabusracimen 1 yıl
Heh, kızlarımız yaşadı! Bir gezide çektiği tüm fotoğrafları 1 yıl boyunca hergün birer birer elle paylaşmak zorunda kalmayacaklar
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Mianfei 1 yıl
Şimdi bu yemek fotosu çekenler masadaki her tabağı çekip her güne zamanlı paylaşım yaparlar xd
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intel7mix 1 yıl
Suyunu çekene kadar kullancaklar desenize
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