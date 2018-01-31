Instagram'a gönderileri zamanlama özelliği geliyor

Instagram'ı bir hayli aktif kullanıyor. Özellikle işletme hesaplarının sayısı gün geçtikçe artıyor ve Instagram tüm bunları göz önünde tutarak işletme hesaplarının yayınlarını, Instagram platformunda zamanlayabileceğini işletme bloğu İş dünyası, sosyal medya platformubir hayli aktif kullanıyor. Özelliklegün geçtikçe artıyor ve Instagram tüm bunları göz önünde tutarak işletme hesaplarının yayınlarını, Instagram platformundaişletme bloğu Instagram Business'da açıkladı.

Şimdilik işletme hesaplarında çalışan bu özellik; yalnızca fotoğraflar için geçerli. Yani video paylaşımları için zamanlama özelliği aktif değil. Kullanıcılar bu özelliği kullanabilmek için bir dizi üçüncü parti sosyal medya yazılım platformlarından birini kullanmak zorunda. HootSuite veya Sprout Social gibi platformlar, işletme hesaplarının erişimine başladığı zaman belirli hesap yöneticilerinin gönderilerini zamanlamasına izin verecek. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi bu özellik tek başına Instagram'ın kendi uygulamasında çalışmamakta.

Instagram, bu özelliği reklamlar için devre dışı bırakıyor. Yalnızca normal gönderilerin zamanlanmasına olanak sağlayacak olan bu özellik, tüm Facebook ve Instagram Pazarlama ortakları tarafından kullanılabilir. Instagram'ın sunmuş olduğu bu yeni özellik, her ne kadar sadece işletme hesaplarında kullanılsa da önümüzdeki yıl içerisinde normal kullanıcılar için de kullanıma sunulacağını açıkladı.

https://business.instagram.com/blog/instagram-api-features-updates