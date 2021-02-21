Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme

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Instagram geçtiğimiz günlerde özel mesajlardan hakaret eden kullanıcıların hesabını sileceğini duyurmuştu. Şirket şimdi ise engellenen kullanıcının gelecekte oluşturacağı hesapların da engellenmesini sağlayacak.

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Engellemeye kesin çözüm

Sosyal medya platformu bundan böyle, yalnızca belirli bir kullanıcı hesabını değil, aynı zamanda bu kişinin gelecekte oluşturacağı tüm profillerini de engelleme fırsatı sağlayacak. Açıkçası, böyle bir engelleme yönteminin oldukça faydalı olacağını ve büyük olasılıkla da oldukça sık kullanılacağını söylemek mümkün. Bu sızıntı ise Twitter'da @alex193a takma adlı kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.

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Şu anda bu seçeneğin olabildiğince basit bir şekilde uygulanabileceği anlaşılıyor (görünüşe göre, uygulamanın beta sürümünde). Instagram, bir kullanıcıyı bloke ederken iki seçenek sunacak: belirli bir hesabı engelleme veya bir profile sahip kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını yasaklama. Ancak bu noktada Instagram'ın, engellenen kullanıcının yeni hesaplarını nasıl takip edeceği konusunda ise bir bilgi yok. Facebook veya WhatsApp'tan alınan verilerle bunun belirlenebileceği söyleniyor.

https://twitter.com/alex193a/status/1362938164424433671/photo/1

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