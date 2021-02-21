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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme

    Sosyal medya devi Instagram, engelleme seçeneklerini geliştirecek. Sızan bilgilere göre şirket gelişmiş bir engelleme yöntemini test etmeye başladı.
    21 Şubat 2021, 23:00 (1 sa.)
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'a yeni bir özellik geliyor: Kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını engelleme
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    Instagram geçtiğimiz günlerde özel mesajlardan hakaret eden kullanıcıların hesabını sileceğini duyurmuştu. Şirket şimdi ise engellenen kullanıcının gelecekte oluşturacağı hesapların da engellenmesini sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp açıkladı: Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılara ne olacak?"

    Engellemeye kesin çözüm

    Sosyal medya platformu bundan böyle, yalnızca belirli bir kullanıcı hesabını değil, aynı zamanda bu kişinin gelecekte oluşturacağı tüm profillerini de engelleme fırsatı sağlayacak. Açıkçası, böyle bir engelleme yönteminin oldukça faydalı olacağını ve büyük olasılıkla da oldukça sık kullanılacağını söylemek mümkün. Bu sızıntı ise Twitter'da @alex193a takma adlı kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.

    Şu anda bu seçeneğin olabildiğince basit bir şekilde uygulanabileceği anlaşılıyor (görünüşe göre, uygulamanın beta sürümünde).  Instagram, bir kullanıcıyı bloke ederken iki seçenek sunacak: belirli bir hesabı engelleme veya bir profile sahip kullanıcının gelecekteki tüm hesaplarını yasaklama. Ancak bu noktada Instagram'ın, engellenen kullanıcının yeni hesaplarını nasıl takip edeceği konusunda ise bir bilgi yok. Facebook veya WhatsApp'tan alınan verilerle bunun belirlenebileceği söyleniyor.



    https://twitter.com/alex193a/status/1362938164424433671/photo/1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim daha iyi bir algoritma önerim var. instsgrami silin, hem o şahsı hem de 7 sülalesini yeni açılacak hesapları dahi engellemiş olursunuz. Size de bir sürü vakit kalır.
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    mokoko_TR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    muhtemelen resim aligoritmaları ve arkadaş listlerinin birleşimi ile tespit ve engelleme olacak
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