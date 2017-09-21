Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı

Uzmanların; Skype, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında gerçekleşen görüşmeleri takip etmenin oldukça zor olduğunu belirtmesi üzerine Suudi Arabistan 2013 yılında bir karar almış ve bu tip iletişim platformlarında sesli ve görüntülü görüşmeyi yasaklamıştı. Üç yıldan uzun bir süredir uygulanan bu yasak sayesinde Suudi Arabistan'ın; Körfez ülkelerine yayılan ve ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden organize Arap Baharı temalı kitlesel protestolarından kurtulduğu iddia ediliyordu. Ülkede alınan son karar ise yasağı tamamen sonlandırıyor.





Ekonomiyi Güçlendirmek Amaçlanıyor

Suudi Arabistan'da telekomünikasyon hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumlu kurum olan CITC'nin duyurduğu yeni karara göre dün gece 00.00 itibariyle ülkede uygulanan sesli ve görüntülü konuşma yasağı kaldırıldı. Basın-yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla da doğrulan kararın alınmasındaki gerekçe ise ''ülkedeki internet tabanlı girişimleri teşvik etmek'' ve ''Suudi ekonomisini güçlendirmek'' şeklinde ifade edildi.





Kararın alınmasındaki bir diğer nedenin ise düşen petrol fiyatlarına karşılık yeni gelir yolları aramak olduğu iddia ediliyor. Suudi bir geliştirici tarafından hazırlanan ve son zamanlarda App Store ve Play Store'daki en popüler uygulamalar arasında yer alan Sararah isimli tanışma uygulamasının da yetkililerin dikkatini çektiği ileri sürülüyor. Bu iddialara göre ülkedeki yetkililer benzer girişimlerin önünü açmak ve gelirleri çeşitlendirmek adına mesajlaşma uygulamalarını sınırlandıran yasağı kaldırdı.





Tabi yasağın kaldırılması bölgede yaşayan insanlar adına son derece olumlu bir gelişme olsa da Suudi Arabistan'daki operatörler için aynı şey söylenemez. Ülkedeki milyonlarca göçmen, mesajlaşma uygulamalarıyla yurt dışındaki tanıdıklarıyla sesli/görüntülü görüşme imkanına sahip olmadığı için yurt dışı görüşmelerde ülkenin üç büyük operatör şirketi olan Suudi Telekom Co (STC), Etihad Etisalat (Mobily) ve Zain Suudi'yi tercih ediyordu. Kararın bu şirketlerin gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.