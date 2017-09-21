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Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı

Suudi Arabistan, 2013 yılından beri uygulanan WhatApp, Skype ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamalarını kapsayan sesli ve görüntülü konuşma yasağı bugün itibariyle kaldırdı.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı
 
Uzmanların; Skype, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarında gerçekleşen görüşmeleri takip etmenin oldukça zor olduğunu belirtmesi üzerine Suudi Arabistan 2013 yılında bir karar almış ve bu tip iletişim platformlarında sesli ve görüntülü görüşmeyi yasaklamıştı. Üç yıldan uzun bir süredir uygulanan bu yasak sayesinde Suudi Arabistan'ın; Körfez ülkelerine yayılan ve ağırlıklı olarak yukarıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden organize Arap Baharı temalı kitlesel protestolarından kurtulduğu iddia ediliyordu. Ülkede alınan son karar ise yasağı tamamen sonlandırıyor.


Ekonomiyi Güçlendirmek Amaçlanıyor 

Suudi Arabistan'da telekomünikasyon hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumlu kurum olan CITC'nin duyurduğu yeni karara göre dün gece 00.00 itibariyle ülkede uygulanan sesli ve görüntülü konuşma yasağı kaldırıldı. Basın-yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla da doğrulan kararın alınmasındaki gerekçe ise ''ülkedeki internet tabanlı girişimleri teşvik etmek'' ve ''Suudi ekonomisini güçlendirmek'' şeklinde ifade edildi. 


Kararın alınmasındaki bir diğer nedenin ise düşen petrol fiyatlarına karşılık yeni gelir yolları aramak olduğu iddia ediliyor. Suudi bir geliştirici tarafından hazırlanan ve son zamanlarda App Store ve Play Store'daki en popüler uygulamalar arasında yer alan Sararah isimli tanışma uygulamasının da yetkililerin dikkatini çektiği ileri sürülüyor. Bu iddialara göre ülkedeki yetkililer benzer girişimlerin önünü açmak ve gelirleri çeşitlendirmek adına mesajlaşma uygulamalarını sınırlandıran yasağı kaldırdı.


Tabi yasağın kaldırılması bölgede yaşayan insanlar adına son derece olumlu bir gelişme olsa da Suudi Arabistan'daki operatörler için aynı şey söylenemez. Ülkedeki milyonlarca göçmen, mesajlaşma uygulamalarıyla yurt dışındaki tanıdıklarıyla sesli/görüntülü görüşme imkanına sahip olmadığı için yurt dışı görüşmelerde ülkenin üç büyük operatör şirketi olan Suudi Telekom Co (STC), Etihad Etisalat (Mobily) ve Zain Suudi'yi  tercih ediyordu. Kararın bu şirketlerin gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor. 


https://www.theverge.com/2017/9/20/16340342/saudi-arabia-skype-whatsapp-snapchat-censorship-ban-lift Yorum Yaz
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Coco.Jambo 1 yıl en beğenilen
arapların ne yaptıgı cokta umrumdaydı...
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firat_kilic 1 yıl
işte arkadan gelme gericilik örneği... ilk bulan, ilk kullanan ve daha yeni izin çıkan... şimdik uzaktan kadın ve erkekler görüntülü görüşür filme bak.(özel tvlerin, internetin nasıl popüler edildiğini ilk doğumunu yaşamayanlar konuşmasın) .. teknolojinin en fakiri kimdir? dünyadaki pozisyonu nerededir? en ileri teknoloji kimdedir? Arabın din/vicdan , ingilizin mantık/para çarmıhından kurtulan fakat evrensel ölçülü(arapçası ahlaklı) bir TÜRK gençliği lazım.
Bizim Türk Telekomuda sudiler alıyordu... ogerden... dünyada 5gden neden geri kaldığımız belli herhalde... + internet hız ortalaması.. demek ki özelleşme demek anlatıldığı gibi demek değilmiş. privatization.... yani bizcilik (cumhuriyetten) benciliğe (özelleştirme) dönüş... problemlere yol açar mahkemeler dolar taşar benlik savaşları başlar... Cumhuriyeti/BİZi yıktırmayalım. Kulaklara küpe.
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esmerbuyucu 1 yıl
Haberde yazılmamış ama FaceTime engeli de kalktı. Eskiden Suudi Arabistan'da satılan cihazlar FaceTime kilitli oluyordu.
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BekirTemel 1 yıl
Gizliden gizliye yaptıklarının daha günah olduğunu düşünüp bari uzaktan yapsınlar demiştirler
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Erwin-Rommel 1 yıl


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vjdrsjejv 1 yıl
Haberin tamamını okumadım ama clickbait
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artenis 1 yıl
'' şeriat isterüüğğğ ''
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Coco.Jambo 1 yıl en beğenilen
arapların ne yaptıgı cokta umrumdaydı...
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Bukalemun 1 yıl Coco.Jambo
Bl4ckG4mm4
arapların ne yaptıgı cokta umrumdaydı...

Petrol , doğalgaz , zenginlik , lüks yaśam ve canlı para onlarda . USA başkanı ilk ziyaretini S.Arabistana yaptı ve 250 milyar $ silah sattı. Katar ' a da 25 milyar dolar. Ortadoğu veya araplar seni degil ama dünyayı çok ilgilendiriyor. Petrol devlerine , ingiltere ' ye sor :))

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tozparcasi 1 yıl
vpn kullanmaktan gina gelmsiti suudi de iyi oldu.
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