Suudi Arabistan sesli ve görüntülü konuşma yasağını kaldırdı

Ekonomiyi Güçlendirmek Amaçlanıyor
Suudi Arabistan'da telekomünikasyon hizmetlerinin düzenlenmesinden sorumlu kurum olan CITC'nin duyurduğu yeni karara göre dün gece 00.00 itibariyle ülkede uygulanan sesli ve görüntülü konuşma yasağı kaldırıldı. Basın-yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla da doğrulan kararın alınmasındaki gerekçe ise ''ülkedeki internet tabanlı girişimleri teşvik etmek'' ve ''Suudi ekonomisini güçlendirmek'' şeklinde ifade edildi.
Kararın alınmasındaki bir diğer nedenin ise düşen petrol fiyatlarına karşılık yeni gelir yolları aramak olduğu iddia ediliyor. Suudi bir geliştirici tarafından hazırlanan ve son zamanlarda App Store ve Play Store'daki en popüler uygulamalar arasında yer alan Sararah isimli tanışma uygulamasının da yetkililerin dikkatini çektiği ileri sürülüyor. Bu iddialara göre ülkedeki yetkililer benzer girişimlerin önünü açmak ve gelirleri çeşitlendirmek adına mesajlaşma uygulamalarını sınırlandıran yasağı kaldırdı.
Tabi yasağın kaldırılması bölgede yaşayan insanlar adına son derece olumlu bir gelişme olsa da Suudi Arabistan'daki operatörler için aynı şey söylenemez. Ülkedeki milyonlarca göçmen, mesajlaşma uygulamalarıyla yurt dışındaki tanıdıklarıyla sesli/görüntülü görüşme imkanına sahip olmadığı için yurt dışı görüşmelerde ülkenin üç büyük operatör şirketi olan Suudi Telekom Co (STC), Etihad Etisalat (Mobily) ve Zain Suudi'yi tercih ediyordu. Kararın bu şirketlerin gelirlerini olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyor.
https://www.theverge.com/2017/9/20/16340342/saudi-arabia-skype-whatsapp-snapchat-censorship-ban-lift Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim Türk Telekomuda sudiler alıyordu... ogerden... dünyada 5gden neden geri kaldığımız belli herhalde... + internet hız ortalaması.. demek ki özelleşme demek anlatıldığı gibi demek değilmiş. privatization.... yani bizcilik (cumhuriyetten) benciliğe (özelleştirme) dönüş... problemlere yol açar mahkemeler dolar taşar benlik savaşları başlar... Cumhuriyeti/BİZi yıktırmayalım. Kulaklara küpe.
Petrol , doğalgaz , zenginlik , lüks yaśam ve canlı para onlarda . USA başkanı ilk ziyaretini S.Arabistana yaptı ve 250 milyar $ silah sattı. Katar ' a da 25 milyar dolar. Ortadoğu veya araplar seni degil ama dünyayı çok ilgilendiriyor. Petrol devlerine , ingiltere ' ye sor :))
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9011 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
WhatsApp, skype ve