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Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi!

Popüler sosyal medya platformu Instagram, görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sundu. Instagram'dan görüntülü görüşme nasıl yapılır? Tüm sorularınızın cevabı haberimizde.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Artık Instagram üzerinden görüntülü görüşme yapabilmek mümkün. IGTV'den sonra görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunan Instagram, yeniliklere hız kesmeden devam ediyor.
Yıllardır Facebook Messenger'da bulunan görüntülü görüşme özelliği için geç kalınsa da DM üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme özelliğinin Instagram sohbetlerine yeni bir renk katacağını söyleyebiliriz. 

Instagram'dan görüntülü görüşme nasıl yapılır?

Direct Message (DM) üzerinden takipçilerinizle görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Instagram > Direct sayfasına giderek görüşme yapmak istediğiniz kullanıcıya görüntülü görüşme için arama isteği göndermelisiniz. Karşı taraf arama isteğinizi kabul ettiği takdirde görüşme başlayacaktır. 
Ayrıca Direct from Instagram uygulaması üzerinden de görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.  

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Sirchade 10 ay en beğenilen 21Temmuz
peki bundan bize ne?
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FlyingUnderpants 10 ay
All in one uygulama yapıyorlar ki çok saçma olmuş. Yakında hava durumu, bir kaç entegre oyun vs ekleyip diğer bütün appleri silmemizi isteyebilirler.
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khytr89 10 ay
İçine *ıçtılar !
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DH Misafiri 10 ay
Facebook elinde var olan teknolojiyi tutan platformlara entegre ediyor. Messenger'ı zorlasalar da tutmadı. Instagram'ın içine ediyorlar şimdi. Uygulamanın içinde tam anlamıyla var olan özellikleri (Direct, IGTV) hiçbir ekstra bir şey sunmadan ayrı uygulama olarak mağazaya koyuyorlar. Halbu ki Android içinde bir özellik ile bu kısımlar ana ekrana kısayol olarak (uygulama menüsünden bahsediyorum) eklenebilir. Adamların işi gücü indirme kasmak.
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esmerbuyucu 10 ay
Her Facebook, Instagram veya bilimum sosyal medya uygulama haberinin altında "X çok bozdu, Y'yi hala kullanan var mı, buna ne gerek var, olmamış." Kullanmama gibi bir seçeneğiniz var, bu kadar basit.
Sanki tarlalarını yakmışlar gibi komik yorumlar atıyorlar bir de.
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BlueDay_86 10 ay
İnstagram artık çok bozdu kendini ilk çıktığı zamanlar çok güzeldi ne gerek var görüntülü konuşma özelliğine zaten WhatsApp ve Messenger’da hali hazırda var
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matador_mirkhan 10 ay
Facebookun kaybettiği populerliğin hıncını instagram üzerinden almaya çalışıyor zükerberg...
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Moving On 10 ay
Mark Zuckerberg sahip olduğu her sosyal ağı birbirinin kopyası haline getiriyor, gerçi haklı adam, ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde değer kaybetmiyor.
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sdelta 10 ay
Ya yıllardır severek kullandığım uygulamayı ne hale getiriyorlar... Facebook'a çevirdiler. Bırakacak insanlar yakında kullanmayı, farkında değiller. Instagram'ın tutma sebeplerinden biri Facebook gibi olmamasıydı, sade ve olması gerektiği gibiydi. Yok IGTV miş, yok canlı görüşmeymiş..
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21Temmuz 10 ay
Kullanmıyorum. Gerek yok.
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Sirchade 10 ay 21Temmuz
peki bundan bize ne?
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uygulama haber, instagram ve
5 etiket daha instagram görüntülü görüşme Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede sosyal medya
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