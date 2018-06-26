Instagram'a görüntülü görüşme özelliği geldi!

Artık Instagram üzerinden görüntülü görüşme yapabilmek mümkün. IGTV'den sonra görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunan Instagram, yeniliklere hız kesmeden devam ediyor.

Yıllardır Facebook Messenger'da bulunan görüntülü görüşme özelliği için geç kalınsa da DM üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme özelliğinin Instagram sohbetlerine yeni bir renk katacağını söyleyebiliriz.

Instagram'dan görüntülü görüşme nasıl yapılır?



Direct Message (DM) üzerinden takipçilerinizle görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için Instagram > Direct sayfasına giderek görüşme yapmak istediğiniz kullanıcıya görüntülü görüşme için arama isteği göndermelisiniz. Karşı taraf arama isteğinizi kabul ettiği takdirde görüşme başlayacaktır.

Ayrıca Direct from Instagram uygulaması üzerinden de görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.