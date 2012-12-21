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Instagram'ın Android ve iOS uygulamaları güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde hizmet koşullarında yaptığı değişikler ile gündeme gelen Instagram, Android ve iOS platformları için yeni bir güncelleme aldı.

Güncellemeyle birlikte Mayfair adlı yeni bir fotoğraf filtresini daha kullanıcılarına sunmaya başlayan Instagram, aldığı yeni dil destekleriyle birlikte toplamda 25 farklı dili desteklemeye başladı. Uygulamaya gelen en dikkat çekici yeniliklerden biride uygulamanın iOS versiyonunda karşımıza çıktı. iOS 6 ile birlikte gelen Facebook entegrasyonunu desteklemeye başlayan uygulama, artık daha önce cihaza girmiş olduğunuz Facebook bilgilerini kullanarak hesabınıza rahatça ulaşmanızı sağlayabiliyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte bir takım hata düzeltmeleri ve çeşitli performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim. 

Güncellenerek yeni bir fotoğraf filtresi, yeni dil destekleri ve iOS için daha iyi bir Facebook entegrasyonu kazanan Instagram'a Appstore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

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deburky 6 yıl en beğenilen
Bir gün her uygulama Türkçe olacak , hatta default olarak Türkçe gelecek.
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__Nikolaus__ 6 yıl
Mark dostum hani windows diye bir platform da var bilgine..
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deburky 6 yıl
Bir gün her uygulama Türkçe olacak , hatta default olarak Türkçe gelecek.
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VR_27 6 yıl
Bu güncelleme ile tüm albümler yeniden görünür hale geldi çok şükür. Tamamen dr Türkçe olmuş. Bu sefer oldu Instagram tebrikler...
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