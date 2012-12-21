Instagram'ın Android ve iOS uygulamaları güncellendi

Geçtiğimiz günlerde hizmet koşullarında yaptığı değişikler ile gündeme gelen Instagram, Android ve iOS platformları için yeni bir güncelleme aldı.





Güncellemeyle birlikte Mayfair adlı yeni bir fotoğraf filtresini daha kullanıcılarına sunmaya başlayan Instagram, aldığı yeni dil destekleriyle birlikte toplamda 25 farklı dili desteklemeye başladı. Uygulamaya gelen en dikkat çekici yeniliklerden biride uygulamanın iOS versiyonunda karşımıza çıktı. iOS 6 ile birlikte gelen Facebook entegrasyonunu desteklemeye başlayan uygulama, artık daha önce cihaza girmiş olduğunuz Facebook bilgilerini kullanarak hesabınıza rahatça ulaşmanızı sağlayabiliyor. Ayrıca, güncellemeyle birlikte bir takım hata düzeltmeleri ve çeşitli performans iyileştirmelerinin de yapıldığını belirtelim.





Güncellenerek yeni bir fotoğraf filtresi, yeni dil destekleri ve iOS için daha iyi bir Facebook entegrasyonu kazanan Instagram'a Appstore ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.