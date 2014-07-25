Instagram'ın Snapchat rakibi ortaya çıktı





Belirli bir sürede yok olan mesaj geleneğini başlatan Snapchat, pek çok firmanın da bu alana yatırım yapmasına sebep oldu. Şimdi de Instagram'ın benzer bir hizmet hazırladığı konuşuluyor.





İnternete sızan görsele göre Bolt adı verilen mesajlaşma uygulaması Instagram'dan bağımsız olacak ve tek tıklama fotoğraf tabanlı bir sohbet başlatacak. Tahminlere göre fotoğraflar kısa bir süre sonra otomatik olarak silinecek.





Hizmetin Instagram içerisine ekleneceğini söyleyenler de mevcut ancak hali hazırda Direct adlı bir mesajlaşma modülü mevcut.





Bolt uygulamasının reklamı Instagram uygulamasında göründü ve sonrasında hızlıca yayından kaldırıldı. Bu bakımdan yakın zamanda bir lansman yapılması olası.

http://www.theverge.com/2014/7/24/5933075/instagram-bolt-app-snapchat-competitor