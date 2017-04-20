Instax Square SQ10 şipşak kameralara yeni bir bakış açısı getiriyor

Fujifilm’in anlık fotoğraf basabildiğiniz Instax kameraları meraklısı için halen popülerliğini koruyor. Firmanın yeni Instax kamera modeli ise hem analog hem de dijital kamera sistemi düşünen fotoğraf severleri hedefliyor.

İkisi bir arada

Instax Square SQ10 adındaki yeni şipşak kamera anlık fotoğraf baskısının yanı sıra dijital özellikler de taşıyor. Anlık baskı tarafında firma 1:1 görüntü oranına geçiş yapmış. Yani Instagram sosyal ağından hatırlayacağımız kare tarzındaki fotoğrafları kağıtlara basabiliyorsunuz.

Kamerada kullanılan yeni CMOS sensör ve görüntü işleme birimi önceki Instax kameralara göre çok daha net görüntüler veriyor. Ayrıca düşük ışık koşullarındaki çekimlerde de Instax Square SQ10 çok daha başarılı durumda.

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Diğer taraftan 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekranında kullanıcılar farklı temalardaki filtreleri uygulayarak fotoğraflara diledikleri havayı verebiliyor. Dijital sistem bu noktada kullanıcıların çok işine yarayacak. Çekimler microSD kartında da saklanabiliyor.

Dahili bir bataryası olan Instax Square SQ10 modeli için istenen fiyat 280$ civarında. Satışa ise Mayıs ayında başlanması bekleniyor.