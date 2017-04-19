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Google Earth keşif odaklı yenilendi

Google’ın iki yıldır üzerinde çalıştığı ve Dünya Günü’ne yetiştirdiği yeni Google Earth özellikleri dün itibariyle tanıtıldı. Google hizmeti biraz daha keşif hale odaklı getirdiği görülüyor.
2 yıl
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4
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın daha profesyonel ve detaylı görüntüler sunduğu harita hizmeti Google Earth, dün itibariyle yeni bir sürüme kavuştu. Google hizmetin keşif odaklı hale gelmesi için dikkat çekici ortaklıklar ve iyileştirmeler yapmış.

Google Earth keşif odaklı yenilendi

Voyager

Google’ın iki yıldır yeni versiyon üzerinde çalıştığını belirtiyor. Yeni sürümde karşımıza çıkan özelliklerden ilki Voyager. Google’ın pek çok bilim odaklı sivil toplum kuruluşu ile ortaklık yaptığı bu özellik, dergi tarzında turların ve içeriklerin kullanıcıya sunulmasını amaçlıyor.

Voyager özelliğine ilk örneği ise BBC Earth hazırlamış. Doğal Hazineler adındaki tur altı farklı kategoride en ilgi çekici bölgeleri bir araya getiriyor. Cennetin En Güzel Kuşları ise Sir David Attenborough önderliğindeki ekibin kuşlar hakkında hazırladığı belgeseli içeriyor.

Diğer bir özellik ise Kendimi Şanslı Hissediyorum’a benziyor. Kullanıcı, uzmanlar tarafından hazırlanmış 20 000 konum içerisinden birine rastgele olarak yönlendiriliyor ve böylece sürpriz konumlarda gezinti yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 500 serisi resmiyet kazandı"

Son olarak 3D yetenekleri daha da geliştirilmiş. Uygulamada yeni 3D tuşuna basıldığında görüntüler 3 boyutlu hale geliyor ve Kamera ikonuna tıklayarak bakışınızı temel alan ekran görüntüsü yakalayabiliyorsunuz.

Google Earth yeni sürümü Chrome tarayıcısı üzerinde kullanıma sunuldu. Android için ise Google Play üzerinde güncelleme başlamış durumda. Hafta sonuna kadar iOS ve diğer tarayıcılara da gelmesi bekleniyor.

 

http://www.phonearena.com/news/Google-just-launched-a-revamped-version-of-Google-Earth-and-its-awesome_id93178 Yorum Yaz
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mehmetgirgin 2 yıl en beğenilen
zamanında bunu yükleyip kendi evimizi bulup sevinirdik, nasıl da 3. dünya ülkesi vatandaşı gibi bizi de internete koymuşlar diye sevinirdik
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cemir7 2 yıl
bu 3d görünüm bi harika dostum.

bu hatayı yapan türk olsa kafasına kafasına vururlardı.

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Haberci1981 2 yıl
İyide neden android telefonlarımıza yükleminize izin vermiyorlar.Android telefonuna yükleyebilen varmı
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MDV 2 yıl
zaminda bir cogumuzun bilgisayarina yukluydu
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cemir7 2 yıl
bu 3d görünüm bi harika dostum.

bu hatayı yapan türk olsa kafasına kafasına vururlardı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +5
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mehmetgirgin 2 yıl en beğenilen
zamanında bunu yükleyip kendi evimizi bulup sevinirdik, nasıl da 3. dünya ülkesi vatandaşı gibi bizi de internete koymuşlar diye sevinirdik
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