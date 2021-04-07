Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor

Bugün akıllı telefon kameraları artık fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamaya başladı ve geleneksel kamera sektörünü daha da zorluyor. Bu hengamede ayakta kalmayı başarabilen bir sınıf var ve büyümeye devam ediyor.

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Instax Mini 40 özellikleri ve fiyatı

İnsanlar bugün çektiği fotoğrafı akıllı telefon kamerasından izliyor olsa da halen albüm tarzında koleksiyonlar hazırlayarak fiziksel baskı almak isteyen önemli bir kitle mevcut. Bu bakımdan şip şak kameralar ilgi görüyor.

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Fujifilm Instax Mini 40 biraz daha nostaljik görüntüsü ile dikkat çekiyor. 10 kağıtlık kartuşu arka kısımdan takılan makine çift AA pil ile 100 baskı yapabiliyor. Lensin alt kısmındaki tuş ile makine açılıyor ve çekime hazır hale geliyor. Lens çekim esnasında otomatik pozlama ayarını yapıyor.

Lensin kenarında minik bir aynası da olan Instax Mini 40 modeli 100$ fiyat etiketine sahip. Fujifilm ayrıca siyah çerçeveli ve alt kısımda kırmızı fontları olan Instax Mini Contact Sheet nostaljik film paketini de 10 adedi 15$ olarak satışa sunacak. Satışlar ay sonunda başlıyor.

https://www.engadget.com/fujfifilm-goes-full-retro-with-the-100-instax-mini-40-074008000.html

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