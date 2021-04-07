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    Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor

    Instax Mini 40 şip şak kamera modeli iki pil ile 100 adede kadar baskı alabilirken kartuş ise 10 film kapasiteli. Instax Mini 40 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    07 Nisan 2021, 20:30 (6 gün)
    1,7b
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    Fotoğraf Makineleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Instax Mini 40 şip şak kamera retro görünümle geliyor

    Bugün akıllı telefon kameraları artık fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamaya başladı ve geleneksel kamera sektörünü daha da zorluyor. Bu hengamede ayakta kalmayı başarabilen bir sınıf var ve büyümeye devam ediyor.

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    Instax Mini 40 özellikleri ve fiyatı

    İnsanlar bugün çektiği fotoğrafı akıllı telefon kamerasından izliyor olsa da halen albüm tarzında koleksiyonlar hazırlayarak fiziksel baskı almak isteyen önemli bir kitle mevcut. Bu bakımdan şip şak kameralar ilgi görüyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus'tan ilk yorum, ilk Wi-Fi 6 oyuncu modem/router! “Asus DSL-AX82U incelemesi“"

    Fujifilm Instax Mini 40 biraz daha nostaljik görüntüsü ile dikkat çekiyor. 10 kağıtlık kartuşu arka kısımdan takılan makine çift AA pil ile 100 baskı yapabiliyor. Lensin alt kısmındaki tuş ile makine açılıyor ve çekime hazır hale geliyor. Lens çekim esnasında otomatik pozlama ayarını yapıyor.

    Lensin kenarında minik bir aynası da olan Instax Mini 40 modeli 100$ fiyat etiketine sahip. Fujifilm ayrıca siyah çerçeveli ve alt kısımda kırmızı fontları olan Instax Mini Contact Sheet nostaljik film paketini de 10 adedi 15$ olarak satışa sunacak. Satışlar ay sonunda başlıyor.



    https://www.engadget.com/fujfifilm-goes-full-retro-with-the-100-instax-mini-40-074008000.html
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hiç kullanışlı değil bence. Cep telefonları çok iyi fotoğraflar çekerken bunu insan yanında niye taşır? Hadi taşıdı diyelim bu küçücük kağıtlara bastığı şeyi hangi cebine nereye koyup saklar veya kime niye verir? Verdi diyelim kişi o küçücük resmi ne yapsın? İnsanın aklına medeniyet görmemiş Amazon yerlilerinin fotoğrafını çekip onları da kendine hayran bırakmak için çektiği fotoğrafları polaroid makinesinden çıkarıp yerlilere veren kaşifler geliyor ama Amazon yerlisini etkileyecek ise telefon ekranından fotoğraflarını göstermesi kafi zaten.
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