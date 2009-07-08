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Intel 2013'te 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

9 yıl
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 2013'te 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor
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Yıl sona ermeden 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel'in önümüzdeki yıllara dönük güncel yol haritası önemli ipuçları veriyor. Yaklaşık iki yıl önce 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan yarıiletken devi, hazırlık çalışmalarını tamamladığı 32nm üretim teknolojisi için ilk ürünleri son çeyrekte pazara sunmayı planlarken, firmanın araştırma-geliştirme ekipleri, yeni teknolojilere yönelik çalışmalarına kapalı kapıları ardında son sürat devam ediyorlar.

Intel'in de iş birliği yaptığı Tayvan merkezli döküm firması TSMC'nin 22nm ve altı üretim teknolojileri için yeni yatırımlar yapacağını açıklaması, AMD ortaklığında kurulan ve firmanın tesislerini bünyesine katan Globalfoundries'in ay sonuna doğru yeni fabrika yatırımına başlaması gibi gelişmelerle, üretim teknolojilerindeki yarışın özellikle önümüzdeki yılla birlikte hız kazanması ve firmaların teknoloji öncülüğü konusunda kıyasıya bir yarışa girişmesi bekleniyor.

Intel'in resmi yol haritasına göre firma 2011 yılında P1270 kod adını taşıyan 22nm üretim teknolojisine, 2013 yılında ise P1272 kod adını taşıyan 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte akıllı telefonlara özel platform çözümleri sunması da beklenen Intel, yeni nesil üretim teknolojilerini Larrabee ile başlayacak ekran kartı atılımında, GPU üretimi için de kullanacak. Peki Intel yeni üretim teknolojileri hangi mimariler ile destekleyecek;

32nm için;
- Westmere: Nehalem mimarisinin 32nm için güncellenmiş (7 yeni komut seti gibi) versiyonu.
- Sandy Bridge: Nehalem sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olacak.

22nm için;
- Ivy Bridge: Genel olarak Sandy Bridge mimarisinin detaylarına sahip olması, 22nm üretim teknolojisine yönelik güncellemeler içermesi bekleniyor.
- Haswell: Sandy Bridge sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olması bekleniyor.

Henüz çok fazla bilgi olmasa da Haswell mimarisinde FMA (Fused Multiply Add) isimli yeni komut seti güncellemesi, güç tüketiminde konusunda devrimsel yenilikler sunulması, 8 çekirdekli tasarımın standart olması ve yardımcı vektör biriminin kullanılmasının söz konusu olabileceği üzerinde duruluyor.


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fatihcanery 9 yıl
nm küçülmesi iyi birşey,telefonlarda da görmek isteriz.düşük güç tüketimli uzun ömürlü bataryalar...
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blackdreamss 9 yıl
Çok çekirdek bekliyor herkes ama ne yapacaksalar artık sanki aynı anda 12 oyun oynayacaklar :D bence birazda ms çalışsın çok çekirdeğe göre işletim sistemi yapsınlar ki 4 çekirdek işe yarasın işte o zaman 3.o Ghz işlemci 12 Ghz e çıkar ve iş görmeye başlar bence bunu geliştirmeleri lazım
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dreamblue35 9 yıl
2012' de kıyamet kopuyor haberiniz yok galiba bu demek oluyor ki o işlemcileri göremeyeceğiz :)
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MIKROP DOGAN 9 yıl

Orjinalden alıntı: dreamblue35

2012' de kıyamet kopuyor haberiniz yok galiba bu demek oluyor ki o işlemcileri göremeyeceğiz :)

güzel bi yaklaşım



ya ne 16 nm si yaw

ben 45 nm lik e8400 almaya çalışıom adamlar 16 nm yapıyor

bi bilim kurgu yapayım

sene 2056


intel i62 0.0001 nm

saat hızı 60ghz

max sıcaklık -12 derece

güç tüketimi 1.5 v pille çalışabilir 4 ay boyunca


artık işlemcileri sli yaparız

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justbejust 9 yıl
amd'nin de geri kalmamak için 32nm ve yeni mimari çalışmalarını hızlandırması gerekecek.
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WinteR 9 yıl
Yalnız Intel'in EOL mantığı mimari olarak değil model olarak düşünülmeli. Q9400 EOL sürecindeyken Q9550s yeni piyasaya sürülüyor, E2000 serisi de keza, E6800 olarak tekrar karşımızdalar. Intelin planlarına göre Socket 775,Core 2 Quad ve Duo işlemciler 2011e kadar satışta.
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sadtneverdie 9 yıl
@ABSOLUT nehalem geldi core mimarisinin ömrü tükendi mi? adamlar hala üretiyor neye göre ömür biçiyorsun?
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Wilson Fisk 9 yıl
Demekki Nehalem 2010'da 32nm ile güncellenecek,2011 başı veya ortası gibi de Sandy Bridge ile yeni mimari geliyor.

Yani CoreI7-I5-I3 serisinin ömrü şuandan itibaren 2 yıl.Bu 2 yılda 4 çekirdeği standart haline getirecekler, 2011'de Sandy Bridge çıktığında Quad işlemciler minimum standart olacak.Yani dual core işlemcilerin ömrü 2 yıl kaldı.


2011'de fusion ve hevandale cikacak nasil bir sey olacak bilinmiyor ama oyuncular icin simdiki islemcilerin sonu olabilir.buyuk bir kehanet degil yani dedigin olabilecek bir sey.
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ABSOLUT 9 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

@ABSOLUT nehalem geldi core mimarisinin ömrü tükendi mi? adamlar hala üretiyor neye göre ömür biçiyorsun?



Core I5 serisinin çıkışı ile Core mimarisi kullanan işlemciler EOL sürecine girecek merak etme.Bu hep bu şekilde işlemiştir.

İntel kendisi açıkladı I5'in Core2'nin yerini alacağını.2010 yılı 2.çeyrekten itibaren C2D üretimi duracaktır.Stoklar eritilecek.

Öyle Nehalem geldi diye aniden Core serisini öldürmek işletme mantığı açısından intihardır.LGA 775 soketini kullanan onca anakart stoku varken seriyi birden bitirmek.Core I7 işlemciler orta direk kullanıcının ulaşamayacağı fiyatlarda olduğundan rahatça C2D serisinin kaymağını yemeye devam edecek Intel.


Artı mesajımı tekrar okursan genelleme yaptığımı göreceksin.Şuan piyasada ortalama,hatta alt düzey sistem toplayan herkes en az çift çekirdekli işlemci alıyor mu almıyor mu?

Celeronlar bile çift çekirdekli hale geldi (Celeron 400 serisi) Bu ne anlama geliyor? Çift çekirdek işlemciler an itibarı ile standart hale geldi.
''Low-end ''sistemlerde dahi.

Demek istediğim 2 yıl sonra aynısı 4 çekirdekli işlemciler için geçerli olacak.Alt seviye sistemler bile kırpılmış önbellekli Quad işlemciler kullanıyor olacak.Hemde yaygın standart olarak.


Al bak başlıyor bile yavaş yavaş üretim Kasıma kadar devam edecek sonra stoklar tüketilecek:


Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor

forum.donanimhaber.com/...
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Tolgá 9 yıl
@Netscout artık yetmiyor ya oyun oynayan birisiyim
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ABSOLUT 9 yıl
32nm için;
- Westmere: Nehalem mimarisinin 32nm için güncellenmiş (7 yeni komut seti gibi) versiyonu.
- Sandy Bridge: Nehalem sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olacak.


Demekki Nehalem 2010'da 32nm ile güncellenecek,2011 başı veya ortası gibi de Sandy Bridge ile yeni mimari geliyor.

Yani CoreI7-I5-I3 serisinin ömrü şuandan itibaren 2 yıl.Bu 2 yılda 4 çekirdeği standart haline getirecekler, 2011'de Sandy Bridge çıktığında Quad işlemciler minimum standart olacak.Yani dual core işlemcilerin ömrü 2 yıl kaldı.
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artenis 9 yıl
16nm ile birden fazla işlemci anarkarta monte edilebilir - şimdiki ıntelın işlemci-ekrankartı yongalı modelı 2 ye ayrılabilir, ekran kartı olmayan birden fazla işlemcili anakartlar ...
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yekoo 9 yıl
sanırım 16nm çok büyük zorluklar getirecektir ve üretim masrafları ama tabiki naçizane fkirler bunlar. yani silikonda bir yere kadar gerilir canım değilmi :) korkarım yakında sadece atomlardan oluşan transistörler yapıcaklar ondan sonrası zaten olmicak yada daha küçük kütle numarası olan bi materyal falan keşfetmeleri lazım artık neyse konuya dönersek intel oldukça iyi gidiyor sürekli kendini geliştiriyor ama fiyat politikası çok agresif tabi ama karşısında rakip yok normal bence keşke nvidia pazara girse amd ve via şu işe daha fazla asılsa falan süper olucakta oo nerde...
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gordon01 9 yıl
AMD yine geriden gelecek gibi :)
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Humboldt 9 yıl
16nm çıkarır 2000 $ fiyatı basar beklersin ucuzlasın alacam 8 nm çıkar onda gözün kalır intel böyle i7 aldırdı millete 32nmleri çıkardı adamlar işi biliyor amd ise bir işlemci yapıyor 3 yıllık karta bile bir biosla oluyor 4 yıldır intel kullandım bugün amdye geçtim iyi ki de geçmişim FOREVER AMD
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sertacaygun 9 yıl
Kim öle, kim kala...
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