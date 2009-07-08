Intel 2013'te 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

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Yıl sona ermeden 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel'in önümüzdeki yıllara dönük güncel yol haritası önemli ipuçları veriyor. Yaklaşık iki yıl önce 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan yarıiletken devi, hazırlık çalışmalarını tamamladığı 32nm üretim teknolojisi için ilk ürünleri son çeyrekte pazara sunmayı planlarken, firmanın araştırma-geliştirme ekipleri, yeni teknolojilere yönelik çalışmalarına kapalı kapıları ardında son sürat devam ediyorlar.

Intel'in de iş birliği yaptığı Tayvan merkezli döküm firması TSMC'nin 22nm ve altı üretim teknolojileri için yeni yatırımlar yapacağını açıklaması, AMD ortaklığında kurulan ve firmanın tesislerini bünyesine katan Globalfoundries'in ay sonuna doğru yeni fabrika yatırımına başlaması gibi gelişmelerle, üretim teknolojilerindeki yarışın özellikle önümüzdeki yılla birlikte hız kazanması ve firmaların teknoloji öncülüğü konusunda kıyasıya bir yarışa girişmesi bekleniyor.

Intel'in resmi yol haritasına göre firma 2011 yılında P1270 kod adını taşıyan 22nm üretim teknolojisine, 2013 yılında ise P1272 kod adını taşıyan 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte akıllı telefonlara özel platform çözümleri sunması da beklenen Intel, yeni nesil üretim teknolojilerini Larrabee ile başlayacak ekran kartı atılımında, GPU üretimi için de kullanacak. Peki Intel yeni üretim teknolojileri hangi mimariler ile destekleyecek;



32nm için;

- Westmere: Nehalem mimarisinin 32nm için güncellenmiş (7 yeni komut seti gibi) versiyonu.

- Sandy Bridge: Nehalem sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olacak.

22nm için;

- Ivy Bridge: Genel olarak Sandy Bridge mimarisinin detaylarına sahip olması, 22nm üretim teknolojisine yönelik güncellemeler içermesi bekleniyor.

- Haswell: Sandy Bridge sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olması bekleniyor.

Henüz çok fazla bilgi olmasa da Haswell mimarisinde FMA (Fused Multiply Add) isimli yeni komut seti güncellemesi, güç tüketiminde konusunda devrimsel yenilikler sunulması, 8 çekirdekli tasarımın standart olması ve yardımcı vektör biriminin kullanılmasının söz konusu olabileceği üzerinde duruluyor.