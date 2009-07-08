Intel 2013'te 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor

Yıl sona ermeden 32nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan Intel'in önümüzdeki yıllara dönük güncel yol haritası önemli ipuçları veriyor. Yaklaşık iki yıl önce 45nm üretim teknolojisine geçiş yapan yarıiletken devi, hazırlık çalışmalarını tamamladığı 32nm üretim teknolojisi için ilk ürünleri son çeyrekte pazara sunmayı planlarken, firmanın araştırma-geliştirme ekipleri, yeni teknolojilere yönelik çalışmalarına kapalı kapıları ardında son sürat devam ediyorlar.
Intel'in de iş birliği yaptığı Tayvan merkezli döküm firması TSMC'nin 22nm ve altı üretim teknolojileri için yeni yatırımlar yapacağını açıklaması, AMD ortaklığında kurulan ve firmanın tesislerini bünyesine katan Globalfoundries'in ay sonuna doğru yeni fabrika yatırımına başlaması gibi gelişmelerle, üretim teknolojilerindeki yarışın özellikle önümüzdeki yılla birlikte hız kazanması ve firmaların teknoloji öncülüğü konusunda kıyasıya bir yarışa girişmesi bekleniyor.
Intel'in resmi yol haritasına göre firma 2011 yılında P1270 kod adını taşıyan 22nm üretim teknolojisine, 2013 yılında ise P1272 kod adını taşıyan 16nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte akıllı telefonlara özel platform çözümleri sunması da beklenen Intel, yeni nesil üretim teknolojilerini Larrabee ile başlayacak ekran kartı atılımında, GPU üretimi için de kullanacak. Peki Intel yeni üretim teknolojileri hangi mimariler ile destekleyecek;
32nm için;
- Westmere: Nehalem mimarisinin 32nm için güncellenmiş (7 yeni komut seti gibi) versiyonu.
- Sandy Bridge: Nehalem sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olacak.
22nm için;
- Ivy Bridge: Genel olarak Sandy Bridge mimarisinin detaylarına sahip olması, 22nm üretim teknolojisine yönelik güncellemeler içermesi bekleniyor.
- Haswell: Sandy Bridge sonrasında Intel'in "yeni nesil" uzantılı ilk mikroişlemci mimarisi olması bekleniyor.
Henüz çok fazla bilgi olmasa da Haswell mimarisinde FMA (Fused Multiply Add) isimli yeni komut seti güncellemesi, güç tüketiminde konusunda devrimsel yenilikler sunulması, 8 çekirdekli tasarımın standart olması ve yardımcı vektör biriminin kullanılmasının söz konusu olabileceği üzerinde duruluyor.
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güzel bi yaklaşım
ya ne 16 nm si yaw
ben 45 nm lik e8400 almaya çalışıom adamlar 16 nm yapıyor
bi bilim kurgu yapayım
sene 2056
intel i62 0.0001 nm
saat hızı 60ghz
max sıcaklık -12 derece
güç tüketimi 1.5 v pille çalışabilir 4 ay boyunca
artık işlemcileri sli yaparız
2011'de fusion ve hevandale cikacak nasil bir sey olacak bilinmiyor ama oyuncular icin simdiki islemcilerin sonu olabilir.buyuk bir kehanet degil yani dedigin olabilecek bir sey.
Core I5 serisinin çıkışı ile Core mimarisi kullanan işlemciler EOL sürecine girecek merak etme.Bu hep bu şekilde işlemiştir.
İntel kendisi açıkladı I5'in Core2'nin yerini alacağını.2010 yılı 2.çeyrekten itibaren C2D üretimi duracaktır.Stoklar eritilecek.
Öyle Nehalem geldi diye aniden Core serisini öldürmek işletme mantığı açısından intihardır.LGA 775 soketini kullanan onca anakart stoku varken seriyi birden bitirmek.Core I7 işlemciler orta direk kullanıcının ulaşamayacağı fiyatlarda olduğundan rahatça C2D serisinin kaymağını yemeye devam edecek Intel.
Artı mesajımı tekrar okursan genelleme yaptığımı göreceksin.Şuan piyasada ortalama,hatta alt düzey sistem toplayan herkes en az çift çekirdekli işlemci alıyor mu almıyor mu?
Celeronlar bile çift çekirdekli hale geldi (Celeron 400 serisi) Bu ne anlama geliyor? Çift çekirdek işlemciler an itibarı ile standart hale geldi.
''Low-end ''sistemlerde dahi.
Demek istediğim 2 yıl sonra aynısı 4 çekirdekli işlemciler için geçerli olacak.Alt seviye sistemler bile kırpılmış önbellekli Quad işlemciler kullanıyor olacak.Hemde yaygın standart olarak.
Al bak başlıyor bile yavaş yavaş üretim Kasıma kadar devam edecek sonra stoklar tüketilecek:
Intel çift çekirdekli Core 2 Duo E7300 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlatıyor
forum.donanimhaber.com/...
Demekki Nehalem 2010'da 32nm ile güncellenecek,2011 başı veya ortası gibi de Sandy Bridge ile yeni mimari geliyor.
Yani CoreI7-I5-I3 serisinin ömrü şuandan itibaren 2 yıl.Bu 2 yılda 4 çekirdeği standart haline getirecekler, 2011'de Sandy Bridge çıktığında Quad işlemciler minimum standart olacak.Yani dual core işlemcilerin ömrü 2 yıl kaldı.