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Intel 22nm işlemcileriyle birlikte 3D transistörler kullanmaya başlıyor

8 yıl
13,1b
1
84
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son birkaç gündür yılın en önemli teknolojik gelişmesini duyuracağı konuşulan Intel, yaptığı resmi açıklamayla 3D (tri-gate) transistör çalışmalarını tamamlandığını ve 22nm işlemcileriyle birlikte kullanmaya başlayacağını açıkladı. Araştırma-geliştirme çalışmaları için her yıl milyarlarca dolarlık bütçe ayıran Intel, kapalı kapılar ardında uzun süredir üzerinde çalıştığı 3D transitör teknolojisiyle ilgili hazırlıklarını tamamladığını ve hacimli üretime girecek yeni nesil işlemcilerle birlikte yaygın bir şekilde kullanacağını duyurdu.

Intel 22nm işlemcileriyle birlikte 3D transistörler kullanmaya başlıyor
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Intel yeni nesil üretim teknolojileri yoğun bir araştırma-geliştirme programına sahip.

Üretim teknolojileri dendiğinde hiç şüphe yok ki akıllara gelen ilk isim Intel oluyor. Dünyanın farklı bölgelerindeki fabrikaları, farklı bölgelerdeki araştırma-geliştirme takımları ve saygın akademisyenleri de içeren geniş bir mühendis kadrosuyla firma, Tri-Gate adını verdiği, üç boyutlu yapıyı temel alan yeni nesil transistörlerin performans ve güç tasarrufuna ciddi katkılar sağlayacağı belirtiliyor. Intel'in açıklamalarına göre yeni transistör teknolojisinin düşük voltajda %37 performans artışı sağlayacağı belirtiliyor.

Intel 22nm işlemcileriyle birlikte 3D transistörler kullanmaya başlıyor
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45nm ile HKMG teknolojisini kullanmaya başlayan firma, 22nm ile birlikte 3D Tri-Gate transistörleri geçiş yapıyor.

Yine Intel'in açıklamalarına göre yeni nesil 3D transistörler ile değişmez performans seviyesinde güç tüketimi %50'nin üzerinde azaltılabilecek. Yani kısaca üç boyutlu transistörler, şu an yaygın olarak kullanılan 32nm planar transistörlere göre hem daha fazla performans hem de daha düşük güç tüketimi vaad ediyorlar. Intel'in kurucularından Gordon Moore'un ortaya attığı Moore yasasının devamı için yapılması gerekli inovasyon olarak gösterilen üç boyutlu transistörlerin çok önemli bir avantaja sahip olduğu belirtiliyor.

Intel 22nm işlemcileriyle birlikte 3D transistörler kullanmaya başlıyor
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Solda 32nm 2D transistörl, sağda ise 22nm 3D transistör.

Geleneksel iki boyutlu transistörler tasarımlarıyla karşılaştırıldığında Intel'in tri-gate transistör tasarımının önemli bir avantaja sahip olduğunu görüyoruz. Bu tasarımda yaprağın her üç tarafında da geçit bulunduğundan daha efektif bir kontrol gerçekleştiriliyor.Transistörün akım şiddeti üzerinde daha iyi kontrol olanağı tanınırken, performans ve düşük güç tüketim modları arasında daha hızlı geçiş sağlanabiliyor. Öte taraftan yeni bir teknoloji olan tri-gate transistörler, silikon wafer'ların üretim maliyetini ise %3-5 arttrıyorlar.

Intel 22nm işlemcileriyle birlikte 3D transistörler kullanmaya başlıyor
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22nm 3D Tri-Gate transistör.

Peki Intel yeni teknolojisini nasıl tanımlıyor? Gelin şimdi hep birlikte Intel'e kulak verelim;

"Geleneksel iki boyutlu düzlemse geçit, silikon tabanından dikine yükselen inanılmaz şekilde ince üç boyutlu silikon kanat ile değiştiriliyor. Akımın kontrolü, kanadın her üç tarafına da geçit uygulanarak başarılıyor - sadece bir geçidin üstte yer aldığı iki boyutlu düzlemsel transistörden farklı olarak üç boyutlu tri-gate transistörlerde bu geçitlerden ikisi her iki tarafta, diğeri ise üst kısım boyunca yer alıyor. Ek kontrol ile transistör, performans için "on" durumundayken mümkün olan daha fazla transistör akım debisine olanak tanıyor ve güç tüketimini en aza indirmek için "off " durumundayken sıfıra en yakın duruma geliyor ve transistör bu iki durum arasında çok hızlı geçiş yapabiliyor.

Şehir tasarımcılarının yukarı doğru inşa ettikleri gökdelenler ile müsait alanı optimize etmesi gibi, Intel'in 3D Tri-Gate transistör yapısı da yoğunluğu yönetecek yeni bir yol sağlıyor. Bu kanatlar doğada dikey olmasına rağmen, Moore Yasası'nın teknolojik ve ekonomik faydaları için kritik komponent olan transistörlerde daha yakın paketlenebilirler. Gelecek nesillere yönelik olarak tasarımcılar daha fazla performans ve enerji verimlilik kazanımları elde etmek için, kanatların boy uzunluğunu büyütmeyi sürdürme yeteneğine de sahip olacaklar."

Intel'in açıklamalarına göre 3D Tri-Gate transistörler, daha önce benzeri görülmemiş bir seviyede performans ve güç tasarrufuna olanak tanıyacaklar. Yeni teknoloji işlemcilerin daha düşük voltaj değerlerinde çalışmasına olanak tanırken aynı zamanda akım kaçağını da sınırlıyor. Yeni teknoloji ile Intel, şirketin kurucularından Gordon Moore'un bilimsel görüşünü - Moore Kanunu- sürdürmeyi hedefliyor. Öte taraftan ciddi oranda düşürülen güç tüketimi ve artan performans ile Intel, bambaşka bir hedefi daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor; En verimli mobil işlemciler. ARM'ı hedefleyen firma, yepyeni transistör teknolojisiyle enerji verimliliğinde daha iddialı olmaya hazırlanıyor.

Yeni teknolojilyle ilgili kimler ne demiş, gelin şimdi Intel'in önemli isimlerinin açıklamalına göz atalım;

Gordon E. Moore: "Yıllar boyunca daha küçük transistör elde etmenin sınırlarını gördük. Temel yapı içerisindeki bu değişiklik, gerçek anlamda devrimsel bir yaklaşım. Moore Kanunu'nun tarihi inovasyon hızının devam etmesini sağlayacak. "

Paul Otellini: "Intel'in bilim adamları ve mühendisleri, bu edafa üçüncü boyutu kullanarak transistörü bir kez daha yeniden keşfettiler. Hayret verici, Moore Kanunu'nu başka diyarlara ilerlettiğimiz gibi dünyayı şekillendirecek cihazlar da bu kapasite kullanılarak ortaya çıkartılacaktır."

Mark Bohr: "Intel'in benzersiz 3D Tri-Gate transistörlerinden elde edilen performans ve güç tasarrufu daha önce gördüğümüz hiç bir şeye benzemiyor. Bu dönüm noktası, Moore Kanunu'nu yakalamanın ötesine geçiyor. Ürün tasarımcılarına var olan cihazları daha akıllı yapmak ve tamamiyle yenilerini mümkün kılmak için esneklik veriyor. Bu buluşun Intel'in liderliğini çok daha ileriye götüreceğine, yarıiletken endüstrinin geri kalanının ötesine taşıyacağına inanıyoruz."

Intel'in yenilikçi 3D Tri-Gate transistör teknolojisi ilk olarak 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilerinde kullanılacak. Her yeni fabrikasyon sürecinde performansı arttırmayı ve güç tüketimini çok daha alt seviyelere çekmeyi hedefleyen Intel, yöneticilerine göre "kilometretaşı" olan yeni teknoloji ile enerji verimliliğinde daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir noktaya gelecek gibi görünüyor. Bu sene içerisinde 22nm üretime başlamaya hazırlanan Intel, 2013'te 15nm, 2015'te ise 11nm'yi hedefliyor.

Intel tarafından yayınlanan 3D Tri-Gate transistör teknolojisi videoları;

 


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atyay 8 yıl en beğenilen

yelkowan


Sandy Bridgelere para yatıranların "acaba ivy bridgeleri mi bekleseydik?"
dediklerini duyar gibiyim.





IB çıktıktan sonrada yeni bişey çıkar bu seferde "acaba onumu bekleseydik" denir

Sonu yok bu işin
yelkowanSandy Bridgelere para yatıranların "acaba ivy bridgeleri mi bekleseydik?"dediklerini duyar gibiyim.
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DigitalWorld 8 yıl
Ne deriz ancak helal olsun deriz.

Ayrıca arkadaşlar yorumlara dikkat. AMD nin de İntel in de yaptığı pek çok şey var. Her iki firma da teknolojiye yeni şeyler kattılar ve pek tabi karşılığını oldukça fazlası ile ceplerimizden aldılar.

Hiçbir firma kimsenin babasının değil. O halde öyleymiş gibi davranmayı bıraksın insanlar. Cidden ya ben insan olmam herhalde çünki anlamıyorum bu yaratıkları. Yani nasıl olurda her konuda illa iki uç nokta olup kavga etmeye sebep bulabiliyorsunuz anlamıyorum.


Adamlar ortaklaşa proje yürütür burada millet birbirini yiyiyor. Hatta kimisi olayı AMD x6 aldım pişmanım demeye götürebiliyor. Sorunu da iso alırken kasma oluyormuş.
O işlemci ile alakalı bir şey mi?

Bir başkası da işte AMD, intel e benzemez. Sorunlu anakartları AMD yapmadı der. İyi de sorunlu Phenom 1. seriyi AMD yaptı.


Bu forumdaki fanatik kesim ne zaman gözlerini açıp mantıklı davranarak eline hesap makinesi, tartı ve bir de cetvel alıp ölçüp tartıp hesap ederek yorum yapacak ya da böyle yorumlar ile alışverişini yapacak merak ediyorum.
Ne deriz ancak helal olsun deriz.Ayrıca arkadaşlar yorumlara dikkat. AMD nin de İntel in de yaptığı pek çok şey var. Her iki firma da teknolojiye yen...
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spaydix 8 yıl
amd verir parayı bu teknolojinin kullanımı için izin alır intel den sorun değil o zaman 22nm intel alıyoruz tabi performans ve güç tüketimine bakarak
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dreamblue35 7 yıl
bu kadar yenilik olmasına rağmen ekran kartı işlemcisi kadar hızlı gelişmiyor ki ekran kartı işlemcileri şu an 40nm üretiliyor !
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Rainbow6 8 yıl
Super teknoloji bundan bi kac sene once buna benzer bisiler fisildamisti zaten simdide hayata geciriyor amd nin yeni islemcileri malesef bende husran yaratti ozellikle e350 de... intel bu teknolojiyi bu donem icin dusunuyosa amd nin isi gercekten cok zor ama merak etmeyin amd batmaz intelin piyasada gorunur bi rakibe ihtiyaci var intelin son donemde cikan islemciye gomulu gpu lari bi onceki doneme kiyasla baya ilerleme katettigini macbookun 13" modelinde gorduk gpu gelisimini bu hizla devam ettirirse ortada amd falan birakmaz amd nin hamleleride onemli tabi ama amd ahmlelerinde hep gec kaliyor ve yaptigi reklamlarla musteri avlamaisinde gercekte soledigi performansi pekte sunamiyor Intelin OC Chopper ekibine yaptirgi motorsikletin yanina 3 tekerli kirmizi cocuk bisikletini koyup bizim 2 cekirdek 3 cekirdekten iyidir reklami yaptigindan beri AMD inteli pekte yakalayamadi :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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yasen 8 yıl
3d transistörlerin mantığını pek anlamadım ama ışıklı transistörleri bekliyoruz :D
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TURK-ŞAD 8 yıl
Belge üzerinde performans oranları değerlendiren her firma kendisine göre %50 % bilmem kaç performans farkı getiriyor iddasında bulunuyor...Pratik hayatta ise bu genellikle hüsran ile veya bahsedilen oranlarda farklar oluşturmuyor.. Bu defa böyle olmaz umudu ile...

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ay61n 8 yıl
Adamlar yepyeni bi teknoloji bulmuş burda herkesin sevinmesi gerekirken bazı arkadaşlar nerdeyse ağlıcaklar :) bırakın amd intel fanatikliğini iyi ne çıkarsa bizim için iyidir en kötü amd fanlarına bile yarar daha ucuza satmak zorunda kalır amd
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BARIŞA ÖZLEM 8 yıl
Transistörler ve mantıkları bilişimde çağ atlamaya sebep oldu. Bu yeni teknoloji de öyle olacaktır.
Yalnız 3D Transistör tabirini yatsıdım.
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clie 8 yıl
Birşeyi anlamıyorsunuz sevgili arkadaşlar...
Intel'in ürünleri zaten pahalı.Adam kendini kasmıyor.Bilmemne 3d teknolojisini üretiyor.Basıyor 1500usd etiketini üzerine.İster al ister alma.Amd'yi kısıtlayan ve geren nokta şu.Benzer teknolojiyi kullanacak ama yarı fiyatına olacak.Yoksa Amd'de araştırma geliştirme fonlarına milyarlarca dolar parayı yatırır.Ona göre fiyatınıda çeker.Boşverin Amd batmaz.Sonuçta bu firmalar Amerikan firmaları.Ha intele para vermişsiniz ha amd'ye.Sonuçta adamlar bu işi biliyorlar.Paralarını bir güzel ceplerimizden çekiyorlar.Bizde minik kuşlarız.Bol bol upgrade yaparak elin deniz kumunu allayıp pullayıp mikrochip'e çeviren bu arkadaşlara paralarımızı kaptırıyoruz.Yakın gelecekte canlı hücreler ile çalışan işlemciler göreceğiz.Analog bilgisayarlarımız olacak.O yüzden yormayın kafayı bu işin sonu yok.Bir araba parasını bu teknolojik aletlere yatırmış biri olarak diyorum ki sallayın gitsin işinize gücünüze bakın...:)))
Herkese sevgi ve saygılarımla...
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korsanzeki168 8 yıl
bu teknolojinin arm tarafından kullanıldıgını bir düşünsenize direk telefon bataryalarının %40 bitim süresi uzar buda daha performanslı daha uzun batarya ömürlü telefonlar demek...
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pamparapampa 8 yıl
Bu 3 boyutlu transistör teknolojisini IBM geliştiriyor diye 3-5 yıl önce duymuştum sanki.
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Exxcrea 8 yıl
5-10 yil sonra amd kullansa ne olur kullanmasa ne olur benzer bişey bulamadan 10 yil ne yapicak. ayrıca zaten arm kendi başına üretim yapan bir şirket degil.birden hayde fabrika açalım demelerini yada intelin hadi fabrika alırsan yepyeni geliştirdigimiz milyardolarlik teknoloji paketi yanında hediye demesinin uzaylıların gelip alın size yeni teknoloji demesini beklemek gibi bir durum oluyor.evet transistör teknolojisi x86 lisansi gibi birşey degil ancak sonuçta bir patenti var ve zaten argeye milyar dolar döküp beleşe dağıtırsa yeni arge araştırmalari yapmasında ne mantık kalır? Dünya yerinde sayardı eğer bütün şirketler hayrına teknolojik bilği dağıtsa. Varsayim yaptıgınızı bildiğim için böyle bir cevap yerine hayır kurumumu demiştim siz ''birşeyi tam olarak anlamadan'' cevap verince yine başa dönmüş olduk.

edit: ayrıca arm nin yıllık kârı olan 86 milyon euroyla 58 yil sonra ancak intelin bir fabrikasını alıcak parayi biriktirebiliyor. hadi intel satmak istese diycem amd ile arm nin oturup 10 yil para biriktirmeleri gerekiyor hesaba göre
intelde her sene 2 tane o fabrikadan açıcak geliri var. amd den 25 arm den 115 kat fazlaymış. rakamlara bakınca yaziyim dedim bende ilkdefa bukadar fark oldugunu farkettim. net income: amd 471 milyon dolar (ati dahil) intel 11.5 milyar dolar. nvidia 67 milyon dolarlık geliriyle en küçük şirket kaldı aralarında.
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murat2098 8 yıl
korayfethi
Şerefsizim aklıma gelmişti :)

seyyar tayyar senmisin
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HITM@N 8 yıl
3D deyip artistik bir isim vermişler. Altı üstü gate in yüzey alanını büyültüp transistorun kazancı ve hızını artırmaya çalışmışlar.

Fikiri kötülemiyorum, çok güzel fikir, çok güzel bir akademik çalışma. Ancak reklamın böyle yapılması çok kötü.
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yimmasabi 8 yıl
Ben burada bir numara göremedim. 2D bir şeyden zaten akım geçmez ki. Daha önce ince, 3D olan yapının yüksekliğini arttırmışlar, düşük voltajda %37 performans artışı var diyor.
Bu gerçek 3D olsaydı, 10 kat falan artması gerekirdi şekle göre. Kanmayınızzz.. pazarlama teknikleri.
Birde birşey sorucam normalde on/off olunca o sarı beneklerin de off olup akması gerekmiyor mu, sıra halinde mi olurlar tek tek mi.
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diemcizone 8 yıl
@Bugrahan21 İnşALLAH batmaz diye dua etmek gerekiyo aslında teknolojinin ilerlemesi ve fiyatların düşmesi için. ama batıcağını düşünmüyorum.
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