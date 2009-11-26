Intel 3. jenerasyon Atom işlemcilerinde 2560 x 1600 çözünürlüğünü destekleyecek

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Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformuyla entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik yongasına sahip Pineview (Atom 2) işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, 2011'de ise Cedarview kod adını taşıyan üçüncü jenerasyon Atom işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Pineview serisinden farklı olarak bir sonraki jenerasyonda, MCM yani çoklu yonga tasarımı yerine CPU ve GPU'yu doğal bir yapıda sunacağı belirtilen Intel ayrıca yüksek çözünürlüklere destek veren daha yetenekli bir grafik çekirdeğine geçiş yapmayı ve DirectX 10.1 desteği sunmayı planlıyor.

2560 x 1600 çözünürlüğünü desteklemesi ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olması beklenen entegre grafik birimiyle Cedarview işlemcilerinin netbook'lardan akıllı telefonlara ve medya oynatıcılarına kadar farklı segmentlerde kullanılabileceği belirtiliyor. DirectX 10.1 ile birlikte Open GL 2.1 ve 3.0 desteği sunacağı belirtilen yeni grafik yongasının aynı zamanda eDP, HDMI 1.3a, DisplayPort 1.1a, VGA ve LVDS ara birimleri üzerinden iki bağımsız ekran kullanımına olanak tanıyacağı belirtilirken, yeni platformun 2011'den önce lanse edilmesi beklenmiyor.