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Intel 3. jenerasyon Atom işlemcilerinde 2560 x 1600 çözünürlüğünü destekleyecek

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel 3. jenerasyon Atom işlemcilerinde 2560 x 1600 çözünürlüğünü destekleyecek
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Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformuyla entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik yongasına sahip Pineview (Atom 2) işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan Intel, 2011'de ise Cedarview kod adını taşıyan üçüncü jenerasyon Atom işlemcilerini duyurmayı planlıyor. Pineview serisinden farklı olarak bir sonraki jenerasyonda, MCM yani çoklu yonga tasarımı yerine CPU ve GPU'yu doğal bir yapıda sunacağı belirtilen Intel ayrıca yüksek çözünürlüklere destek veren daha yetenekli bir grafik çekirdeğine geçiş yapmayı ve DirectX 10.1 desteği sunmayı planlıyor.

2560 x 1600 çözünürlüğünü desteklemesi ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine sahip olması beklenen entegre grafik birimiyle Cedarview işlemcilerinin netbook'lardan akıllı telefonlara ve medya oynatıcılarına kadar farklı segmentlerde kullanılabileceği belirtiliyor. DirectX 10.1 ile birlikte Open GL 2.1 ve 3.0 desteği sunacağı belirtilen yeni grafik yongasının aynı zamanda eDP, HDMI 1.3a, DisplayPort 1.1a, VGA ve LVDS ara birimleri üzerinden iki bağımsız ekran kullanımına olanak tanıyacağı belirtilirken, yeni platformun 2011'den önce lanse edilmesi beklenmiyor.


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veleciraptor 9 yıl
Daha 800*600'de bile oyun oynayamazken, Full HD çönürülükte film izlerken bile kare atlaması olurken 2560*1600 çözünürlük senin neyine Intel? Senin grafik çözümlerinle millet tetris oynarken bile saç baş yoluyor. Bir zahmet aradan çekiliversen de adam gibi GPU üretenlere izin versen!
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XivA 9 yıl
intel, sen kim grafik kim. boşver ion la uğraşma. bırak yapsın adamlar yongasını sen işlemcini satmana bak. Açgözlü...
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Confusion 9 yıl
intelin grafik işinde başarılı olması için tek yol nvidia yı satın alması


2560 x 1600 çözünürlükte kullanacağım bir sisteme intel grafik çözümü dahil etmem
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TELESCOPE 9 yıl
ne düşünce ile bunu böğle yaptığını bilemiyoruz ,durumunu kendide biliyordur sanırım
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syler23 9 yıl
larabbe midir nedir yeni bi ekran karı çıkarmaya çalışıyor intel ne o öyle labne peynir gibi :D:D:D gitsinde cpu üretsin gpu üretmeyi de ati ve nvidia ya bıraksın bence
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CoreXXX 9 yıl
intel bu grafik işini nvidia yada atiye bırakmalı, kendi ne yapsa olmuyor anlamadı bunu bi türlü, millete x3100 dayıyor hala, mario felan oynar ancak
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