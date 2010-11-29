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Intel 3.2GHz'de çalışan Pentium E5800 işlemcisini lanse etti

8 yıl
12,5b
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15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta duyurmayı planlayan Intel, giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı Pentium E5800 modelini lanse etti. LGA775 formunda olan çift çekirdekli yeni işlemci, 45nm Wolfdale tasarımını temel alıyor ve 3.2GHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün standart özellikleri arasında 64-bit desteği ve Sanallaştırma teknolojisi yer veriliyor.

Isıl güç tasarımı 65 Watt olan Pentium E5800, Avrupa'da 78 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.


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TsG 8 yıl
Wolfdale ise iyi overclock olur, FSB 450-500 arası gezer...
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Hellori Hazretleri 8 yıl
önbelleğini arttırsalar ya şu e5*** serisinin :) bende e5200 var 4ghz stabil bu e5800 maaşallah zorlasan 5 ghz görecek heralde :)
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shanke 8 yıl
maksat kalabalık olsun :D:D:D
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acbold 8 yıl
ne gerek var dicektim.arkadaşlar üstte demiş zaten. anlamsız ürün çıkarmaya devam.oem ürünlere yapıştırırlar artık.
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ghost recon advanced 8 yıl
zaten e6500 ler var 1066 fsb ile bu cpu ya ne gerke var intelin amacı bol çeşit olsun işte
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CrySystem 8 yıl

ghost recon advanced

zaten e6500 ler var 1066 fsb ile bu cpu ya ne gerke var intelin amacı bol çeşit olsun işte


e6500 kaç $
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