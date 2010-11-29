Intel 3.2GHz'de çalışan Pentium E5800 işlemcisini lanse etti

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini 5 Ocak'ta duyurmayı planlayan Intel, giriş seviyesindeki sistemler için hazırladığı Pentium E5800 modelini lanse etti. LGA775 formunda olan çift çekirdekli yeni işlemci, 45nm Wolfdale tasarımını temel alıyor ve 3.2GHz'de çalışıyor. Seviye 2 bellek kapasitesi 2MB olan ve 800MHz FSB hızını destekleyen Pentium E5800'ün standart özellikleri arasında 64-bit desteği ve Sanallaştırma teknolojisi yer veriliyor.

Isıl güç tasarımı 65 Watt olan Pentium E5800, Avrupa'da 78 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.