Intel 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon W3690 işlemcisini hazırlıyor

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, sunucu sistemler ve iş istasyonları için yüksek performanslı yeni bir işlemci hazırlıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Intel, 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon W3690 işlemcisini yeni yılın ilk çeyreğinde pazara sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 130 Watt olarak belirlenmiş. AES komut setleri, Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi güncel Intel teknolojilerine destek sunan Xeon W3690, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve sahip olduğu QPI çalışma frekansı, 6.4 GT/saniye seviyesinde bant genişliği yaratıyor.

Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek frekansını 3.73GHz'e kadar arttırabildiği belirtilen Xeon W3690'nın 999$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.