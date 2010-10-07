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Intel 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon W3690 işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
11,9b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, sunucu sistemler ve iş istasyonları için yüksek performanslı yeni bir işlemci hazırlıyor. Firmaya yakın kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Intel, 3.46GHz'de çalışan 6 çekirdekli Xeon W3690 işlemcisini yeni yılın ilk çeyreğinde pazara sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 12MB bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 130 Watt olarak belirlenmiş. AES komut setleri, Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi güncel Intel teknolojilerine destek sunan Xeon W3690, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve sahip olduğu QPI çalışma frekansı, 6.4 GT/saniye seviyesinde bant genişliği yaratıyor.

Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdek frekansını 3.73GHz'e kadar arttırabildiği belirtilen Xeon W3690'nın 999$ civarında bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.


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Rock_Rage 8 yıl
Xeon serisi bir işlemci için dusuk bile kaldıkı 2000$ bile xeon işlemci alabilmek mumkun.Oyuzden abartı bir durum yok.
SAYGILARLA
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vidoko 8 yıl
intel = kazzık = para
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K.Kahriman 8 yıl
şimdi 999 dolar derler 3.46 ghz işlemciye , gidip 3.2 ghz modelinide yaparlar o da 300 dolar olur . bu kadar yani adamlar zorla aldırmıyor pahalı işlemcileri.
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Batuist 8 yıl
fiyat son kullanıcılar için yüksek gelsede buna ihtiyacı olan kurumlar için fiyatın bazen önemi olmuyor..
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apokoc 8 yıl
999$ son kazığı koymuş :)
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ilhdmr 8 yıl

apokoc

999$ son kazığı koymuş :)


i7 serisinin bir işlemcisiydi sanırım. tam olarak hangi işlemcisi olduuğunu hatırlamıyorum ama 1200 $ ile giriş yapmıştı. bende bu işlemciyi alacağıma komple bilgisayar alırım demiştim


tabi muhalif ve marka fanatikleri tepki göstermişti o başka


çok para yahu
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