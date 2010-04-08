Intel 6 çekirdekli Core i7 970 işlemcisini hazırlıyor

Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X'i dünyanın en hızlı işlemcisi olarak geçtiğimiz ay satışa sunan Intel, ürün gamını 6 çekirdekli yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. AMD'nin birkaç hafta içerisinde tamamı 300 doların altında olacak 6 çekirdekli üç yeni işlemcisini pazara sunmasına karşı Intel de kolları sıvamış durumda. Adetli alımlarda 999 dolar seviyesindeki fiyatıyla Core i7 980X, sunduğu yüksek performansa rağmen satın alınabilirlik aşamasında pek çok kullanıcı için sadece hayalleri süsleyecek gibi görünüyor. 6 çekirdeli işlemcilerini özellikle performans tutkunu kullanıcılar arasında yaygınlaştırmak isteyen Intel, Core i7 970 modelini üçüncü çeyrekte yani pazara sunarak Core i7 980X'in yanına alternatif bir model daha koymayı planlıyor.

Core i7 980X modelinde olduğu gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı Core i7 970, LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilecek. Standart olarak 3.2GHz'de görev yapması yani Core i7 980X ile kıyaslandığında 133MHz daha düşük çalışma frekansına sahip olması beklenen Core i7 970'de çarpan kilidi kapalı olacak. Her çekirdek için 256Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak yeni işlemci, aynı hızda çalışan dört çekirdekli Core i7 960 modelinin üzerine konumlandırılacak. Resmi çıkış tarihi açıklanmayan Core i7 970'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak Core i7 980X ile kıyaslandığında ciddi şekilde daha ucuz olması bekleniyor.