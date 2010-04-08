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Intel 6 çekirdekli Core i7 970 işlemcisini hazırlıyor

9 yıl
23,5b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gulftown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X'i dünyanın en hızlı işlemcisi olarak geçtiğimiz ay satışa sunan Intel, ürün gamını 6 çekirdekli yeni modellerle genişletmeyi planlıyor. AMD'nin birkaç hafta içerisinde tamamı 300 doların altında olacak 6 çekirdekli üç yeni işlemcisini pazara sunmasına karşı Intel de kolları sıvamış durumda. Adetli alımlarda 999 dolar seviyesindeki fiyatıyla Core i7 980X, sunduğu yüksek performansa rağmen satın alınabilirlik aşamasında pek çok kullanıcı için sadece hayalleri süsleyecek gibi görünüyor. 6 çekirdeli işlemcilerini özellikle performans tutkunu kullanıcılar arasında yaygınlaştırmak isteyen Intel, Core i7 970 modelini üçüncü çeyrekte yani pazara sunarak Core i7 980X'in yanına alternatif bir model daha koymayı planlıyor. 
Core i7 980X modelinde olduğu gibi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı Core i7 970, LGA1366 formunda olacak ve X58 anakartlarla kullanılabilecek. Standart olarak 3.2GHz'de görev yapması yani Core i7 980X ile kıyaslandığında 133MHz daha düşük çalışma frekansına sahip olması beklenen Core i7 970'de çarpan kilidi kapalı olacak. Her çekirdek için 256Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 12MB Seviye 3  bellek kapasitesine sahip olacak  yeni işlemci, aynı hızda çalışan dört çekirdekli Core i7 960 modelinin üzerine konumlandırılacak. Resmi çıkış tarihi açıklanmayan Core i7 970'in son kullanıcı satış fiyatı hakkında da şu an için net bir bilgi bulunmuyor ancak Core i7 980X ile kıyaslandığında ciddi şekilde daha ucuz olması bekleniyor.

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ubd 9 yıl
ya neyi planlıyor. laf olsun torba dolsun... cikcak islemci bunun aynısı :6c xeon al bu da8core, gelcek ayın haberi...
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CeFurkan 9 yıl
fiyat onemli fiyat fiyat

mhz beklemiyoruz fiyat bekliyoruz
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adilazimdegilx 9 yıl
İşte beklediğim işlemci sınıfı... Q6600'üme emeklilik yolları gözükmeye başladı...
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tec 9 yıl
fiyatı amd phenom 2 ler gibi olsa demiş bir arkadaş o zaman performansıda onlar gibi olur bişey değişmez gene. bu halleriyle iyiler intel işlemciler yeterki biraz daha uygun fiyatla satılabilsinler.
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Batuist 9 yıl
ciddi şekilde daha ucuz olsada yinede alınabilirlik bakımından uzak bir işlemci olacak.. henüz 6 çekirdekli işlemciler için erken bir dönemdeyiz..
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DH Misafiri 9 yıl
Haberde de denildiği gibi bu model Core i7 960'ın üzerine konumlandırılacak. Buradan varılacak sonuç Core i7 970 için Türkiye satış fiyatı kesinlikle 600$'ın üzerinde olacaktır. Bu fiyatlarla AMD ile rekabet etmesi zor olsa da güzel bir işlemcinin geldiği aşikar.
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DavutGENC 9 yıl
Core i7 980X ile kıyaslandığında ciddi şekilde daha ucuz olması bekleniyor.
fx57 gece adamların rüyasına girdiniz ne yaptınız

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fx57 9 yıl
@ceycey11, Core i7 970, haberde de belirtildiği gibi 3.2GHz'de çalışacak.
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(((TeAcHeR))) 9 yıl
ati nin nvidiaya dx11 ekran kartlarıyla vurduğu gibi intele de ucuz vede performanslı 6 çekirdekli işlemcilerle vuracak amd.

tek sıkıntı amd de x6 ların 45nm olmasından dolayı ısı sorunu oluşabilmesi
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F.@.T.İ.H 9 yıl
fiyatı amd x6 lar kadar olsa cok iyi bir ürün olurdu ama intel 500usd den aşşagı inmez diye dusunuyorum..
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ceycey11 9 yıl

fx57

@ceycey11, Core i7 970, haberde de belirtildiği gibi 3.2GHz'de çalışacak.



o kısmı sanki 3.2 nin altında çalışacak gibi yanlış anlamışım :( yine de fiyat kısmında takılıyoruz hep çok iyi donanımlar üretiliyor ama kullanıcıya ulaşması zaman zaman çok zor oluyor. 999 dolar altında olacak ama 600 dolar olsa bile amd nin x6 işlemcilerinin 2 katı fiyatına satılmış olacak.

@fx57 bizi en güncel haberlerle aydınlattığınız için teşekkürler
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Melih Vayvalak 9 yıl
Hadi bakaLım
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avatar751 9 yıl
fiyatı bence 500 dolardan aşağı olamaz intelin herzaman yaptığı birşey nasrettin hoca misali parayı veren düdüğü çalar
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