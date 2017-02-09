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Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu

Intel CEO’su Brian Krzanich, Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından uzun süredir açılması beklenen tesis Fab 42’yi açacaklarını ve toplam 7 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu

Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Intel’in geleceğe yönelik planları dün ABD Başkanı Donald Trump’la Intel CEO’su Brian Krzanich arasında yapılan görüşmenin ardından belli oldu. Beyaz Saray’da bir araya gelen ve ülkedeki istihdam ile yatırımları konuşan ikilinin görüşmesinin ardından Brian Krzanich, şirketin yeni hamlelerini basın mensuplarına duyurdu.
Brian Krzanich ilk olarak uzun süredir açılması beklenen Fab 42 isimli üretim tesisin açılacağından ve  beklenen istihdam rakamlarından bahsetti. 2011 Yılında duyurulan, 2014’te büyük bir kısmın inşaatı tamamlanan tesis; yüksek vergi oranları ve Intel’in istediği satış seviyesine ulaşamadığı gerekçeleriyle bir türlü faaliyete geçememişti ancak yeni açıklamaya göre tesis kısa bir süre içerisinde açılarak ABD'nin yarı iletken sektöründe küresel liderliğini korumasını sağlamaya yardımcı olacak.


Yeni Nesil Çipler Üretilecek

Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor.  İlk etapta 3 bin nitelikli çalışanı istihdam edecek olan Fab 42’nin uzun dönemde dev tesisin çeşitli bölümlerinde çalışmak üzere 10 bin çalışanı istihdam etmesi bekleniyor.

Tesisin yönelik harcama miktarı 2011’de 5 milyar dolar öngörülürken yeni açıklamaya birlikte bu miktarın 7 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Krzanich’in açıklamasına göre büyük miktarı tesisin tamamlanması için kullanılacak olan 7 milyar dolar 3-4 yıllık bir süre içerisinde Fab 42 için harcanacak.

Bilgisayar dünyası dışında otomatik pilotlu arabalar, dronelar, fabrika otomasyonları gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketin bu açıklaması aslında 2016’daki duruma göre sürpriz niteliğinde zira şirket geçen yıl küresel işgücünün %11, yaklaşık 12.000 çalışan, azaltacağını duyurmuştu.

Intel’in geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın yeni göçmen yasağına karşı olduğunu duyurmuş ve Trump’a karşı açılan davada beyan veren 97 teknoloji firmasından biri olmuştu.


http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/02/08/intel-gets-cozy-with-trump-investing-7-billion-into-us-chipmaking-facility/#799f37a7874f Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Amerika bizi kıskaniyo
2 Yanıt Yanıtla +17
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veleciraptor 2 yıl
"Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor."
Hadi tamam Apple belki işlemcilerini Intel'e ürettirebilir de Samsung elinin altında döküm tesisi varken neden kendi işlemcilerini Intel'e ürettirsin? Üstelik yazının kaynağı olan Forbes'ta da böyle bir ifade geçmiyor? Donanım Haber haber mi uydurmaya başladı yoksa insider bir bilgi mi?
"Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor."Hadi tamam Apple...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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rerererara 2 yıl
Pis fakir AMD. Yaşasın intel. Yedikçe yesinler semirdikçe semirsinler.
Bize de kilosu 50 kuruştan 3 ton 406 kilogram portakalı 12 ayda yetiştirip avrupaya satıp bir tane i7 6700k almak düşüyor.
Pis fakir AMD. Yaşasın intel. Yedikçe yesinler semirdikçe semirsinler.Bize de kilosu 50 kuruştan 3 ton 406 kilogram portakalı 12 ayda yetiştirip avrupaya ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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-MoDeStUs- 2 yıl
Bizi o kadar kıskanıyorlarki fabrikalar yapıyorlar.Bizim duble mega yollarımız inşaatlarımız döver bunları.Birde upuzunnn kol gibi köprülerimiz var.
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DH Misafiri 2 yıl
keşke bizimkiler de yarı iletken işine girseler demek istiyorum da o iş biraz zor görünüyor.
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StevenBayLouise 2 yıl
7 milyar dolar

Adamlar ne paralarla oynuyor be
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mementopolis 2 yıl
Bunlar Savas Acacaklar galiba ? ne va ne yok burada üretilsin diyorlar ???
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koçari 2 yıl mementopolis
mementopolis
Bunlar Savas Acacaklar galiba ? ne va ne yok burada üretilsin diyorlar ???

Dünyanın en büyük pazarı. Burdan ekmek yiyen bi zahmet yatırım da yapsın.
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Kurt Knispel 2 yıl
Trump ile 7nm'ye de geçeceğiz
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BalistikBomba 2 yıl
7 milyar dolar mı?

İntel o kadar soymuş mu milleti demek?
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Amerika bizi kıskaniyo
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wolwes 2 yıl Xeblion
pennsylvania games
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kadirirdem 2 yıl Xeblion
Xeblion

Amerika bizi kıskaniyo

Artık YETER. B*kunu çıkardınız.
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rerererara 2 yıl
Pis fakir AMD. Yaşasın intel. Yedikçe yesinler semirdikçe semirsinler.
Bize de kilosu 50 kuruştan 3 ton 406 kilogram portakalı 12 ayda yetiştirip avrupaya satıp bir tane i7 6700k almak düşüyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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koyunsavar 2 yıl rerererara
Sen burda gazel havası okurken yavas yavas amd nin fiyatlar düsmeye başladı galiba bundan sonra intel ci olacaksin fiyatlar çok yuksek i7 7700k rakip düşen i
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
şlemciye 469 euro fiyat koydular haberin olsun
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pcwolf28 2 yıl
Bizimkiler de bir ara 5 milyon lira ayırmıştı çip fabrikası ama noldu bilmiyorum...
7 milyar dolar....
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veleciraptor 2 yıl
"Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor."
Hadi tamam Apple belki işlemcilerini Intel'e ürettirebilir de Samsung elinin altında döküm tesisi varken neden kendi işlemcilerini Intel'e ürettirsin? Üstelik yazının kaynağı olan Forbes'ta da böyle bir ifade geçmiyor? Donanım Haber haber mi uydurmaya başladı yoksa insider bir bilgi mi?
2 Yanıt Yanıtla +16
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suslu76 2 yıl veleciraptor
veleciraptor

"Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor."

Hadi tamam Apple belki işlemcilerini Intel'e ürettirebilir de Samsung elinin altında döküm tesisi varken neden kendi işlemcilerini Intel'e ürettirsin? Üstelik yazının kaynağı olan Forbes'ta da böyle bir ifade geçmiyor? Donanım Haber haber mi uydurmaya başladı yoksa insider bir bilgi mi?

Evet boyle bilgiler veriliyorsa alinti yapilasi lazim -ki burasi web tabanli bir forum. Direk yaziyi tiklanabilir bir link seklinde yapinca cok kolay oluyor. Akademik makale gibi insani ugrastirmaz
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Turkforce 2 yıl veleciraptor
Orijinalden alıntı: veleciraptor

"Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor."

Hadi tamam Apple belki işlemcilerini Intel'e ürettirebilir de Samsung elinin altında döküm tesisi varken neden kendi işlemcilerini Intel'e ürettirsin? Üstelik yazının kaynağı olan Forbes'ta da böyle bir ifade geçmiyor? Donanım Haber haber mi uydurmaya başladı yoksa insider bir bilgi mi?

AMD tarafından mahkemeye verilen ve tazminat ödeyen, resmi olarak tekelleşme için yapmadığı şey kalmadığı tespit edilen bir firmanın çok gelişmiş ülkemiz gibi yerlerde bu tip haberler yaptırması gayet normal.
ABD ve Avrupa ülkelerinde AMD işlemcili yüzlerce sunucu-masaüstü-dizüstü bilgisayar modeli mevcutken Türkiyede bunların olmaması tesadüf mü?
Hazır satılan bilgisayarları geç OEM olarak doğru dürüst işlemci ve anakart bile bulunamıyor piyasada.
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