Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu





Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden Intel’in geleceğe yönelik planları dün ABD Başkanı Donald Trump’la Intel CEO’su Brian Krzanich arasında yapılan görüşmenin ardından belli oldu. Beyaz Saray’da bir araya gelen ve ülkedeki istihdam ile yatırımları konuşan ikilinin görüşmesinin ardından Brian Krzanich, şirketin yeni hamlelerini basın mensuplarına duyurdu.

Brian Krzanich ilk olarak uzun süredir açılması beklenen Fab 42 isimli üretim tesisin açılacağından ve beklenen istihdam rakamlarından bahsetti. 2011 Yılında duyurulan, 2014’te büyük bir kısmın inşaatı tamamlanan tesis; yüksek vergi oranları ve Intel’in istediği satış seviyesine ulaşamadığı gerekçeleriyle bir türlü faaliyete geçememişti ancak yeni açıklamaya göre tesis kısa bir süre içerisinde açılarak ABD'nin yarı iletken sektöründe küresel liderliğini korumasını sağlamaya yardımcı olacak.





Yeni Nesil Çipler Üretilecek

Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor. İlk etapta 3 bin nitelikli çalışanı istihdam edecek olan Fab 42’nin uzun dönemde dev tesisin çeşitli bölümlerinde çalışmak üzere 10 bin çalışanı istihdam etmesi bekleniyor.

Tesisin yönelik harcama miktarı 2011’de 5 milyar dolar öngörülürken yeni açıklamaya birlikte bu miktarın 7 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Krzanich’in açıklamasına göre büyük miktarı tesisin tamamlanması için kullanılacak olan 7 milyar dolar 3-4 yıllık bir süre içerisinde Fab 42 için harcanacak.

Bilgisayar dünyası dışında otomatik pilotlu arabalar, dronelar, fabrika otomasyonları gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketin bu açıklaması aslında 2016’daki duruma göre sürpriz niteliğinde zira şirket geçen yıl küresel işgücünün %11, yaklaşık 12.000 çalışan, azaltacağını duyurmuştu.

Intel’in geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın yeni göçmen yasağına karşı olduğunu duyurmuş ve Trump’a karşı açılan davada beyan veren 97 teknoloji firmasından biri olmuştu.

http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/02/08/intel-gets-cozy-with-trump-investing-7-billion-into-us-chipmaking-facility/#799f37a7874f