Intel 7 milyar dolarlık yatırımla açacağı dev üretim tesisini duyurdu

Yeni Nesil Çipler Üretilecek
Arizona’daki tesisin, Samsung ve Apple’ın yeni cihazlarında kullanacağı söylenen 7 nanometre çiplerinin üzerine yoğunlaşması bekleniyor. İlk etapta 3 bin nitelikli çalışanı istihdam edecek olan Fab 42’nin uzun dönemde dev tesisin çeşitli bölümlerinde çalışmak üzere 10 bin çalışanı istihdam etmesi bekleniyor.
Tesisin yönelik harcama miktarı 2011’de 5 milyar dolar öngörülürken yeni açıklamaya birlikte bu miktarın 7 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Krzanich’in açıklamasına göre büyük miktarı tesisin tamamlanması için kullanılacak olan 7 milyar dolar 3-4 yıllık bir süre içerisinde Fab 42 için harcanacak.
Intel’in geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın yeni göçmen yasağına karşı olduğunu duyurmuş ve Trump’a karşı açılan davada beyan veren 97 teknoloji firmasından biri olmuştu.
http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2017/02/08/intel-gets-cozy-with-trump-investing-7-billion-into-us-chipmaking-facility/#799f37a7874f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hadi tamam Apple belki işlemcilerini Intel'e ürettirebilir de Samsung elinin altında döküm tesisi varken neden kendi işlemcilerini Intel'e ürettirsin? Üstelik yazının kaynağı olan Forbes'ta da böyle bir ifade geçmiyor? Donanım Haber haber mi uydurmaya başladı yoksa insider bir bilgi mi?
Bize de kilosu 50 kuruştan 3 ton 406 kilogram portakalı 12 ayda yetiştirip avrupaya satıp bir tane i7 6700k almak düşüyor.