Intel Arrow Lake işlemciler test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Intel’in "ilk AI hızlandırıcılı oyuncu işlemcisi" sloganıyla geliştirdiği Arrow Lake-S ailesi için geri sayım başladı. 2024'ün ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak işlemciler, bildiğiniz gibi LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri niteliğinde olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ismi belirtilmeyen bir Arrow Lake işlemcinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

Core i9-14900KS'den yüzde 20 daha hızlı

Kaçıranlar için LGA-1851 soketinin geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi ve Arrow Lake-S serisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde lanse edileceği açıklandı. CPU-Z'dan alınan görüntüye baktığımızda ise, Intel'e ait mühendislik örneğinin tek çekirdekte 1.143,2 puan, çoklu çekirdekte ise 12.922 puana ulaştığını görüyoruz. İşlemcinin çekirdek sayısı veya saat hızı gibi ayrıntıları ise bilinmiyor.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma yapmak gerekirse, test edilen mühendislik örneği, halihazırda mevcut olan Intel Core i9-14900KS'ye kıyasla tek çekirdekte yüzde 20 oranında daha hızlı. Çoklu iş yüklerinde ise, Core i5-14600K'dan yaklaşık yüzde 30 daha yüksek skora ulaşıyor. Dolayısıyla işlemcinin Core Ultra 5 serisine ait olabileceğini belirtelim.

Intel Arrow Lake-S ve 800 serisi anakartlar detaylanıyor 17 sa. önce eklendi

Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinen oldukça sınırlı. Ancak yeniden yapılandırılmış kalıp düzenine sahip olması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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