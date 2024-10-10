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    15.nesil Intel Arrow Lake masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı söylenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" Masaüstü İşlemcilerin fiyatı ortaya çıktı. Peki yeni nesil CPU'lar ne kadar mal olacak? İşte detaylar...
    15.nesil Intel Arrow Lake masaüstü işlemcilerin fiyatı paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 15.nesil Arrow Lake-S işlemciler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin özelliklerinden ve kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Arrow Lake-S işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı.

    15.nesil Intel Core Ultra 200K işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması ve AI yani NPU desteğinin eklenmesi olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemcilerin fiyatları da netleşmeye başlıyor.

    Yeni sızıntıya göre en üst model olan Core Ultra 9 285K, selefi 14900K ile aynı şekilde 589 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Aynı şekilde 265K modeli 394 dolar ve 245K modeli 309 dolar olarak belirlendi. Serinin diğer modellerine bakıldığında, 265KF ve 245KF modellerinde daha uygun fiyatlar göze çarpıyor. Ancak ilginç olan şu ki, bu nesilde 285'in "K" olmayan standart bir versiyonu olmayacak.

    Core Ultra 200 ve 14. nesil fiyat karşılaştırması

    • Core Ultra 285K / 14900K: 589 USD (aynı fiyat)
    • Core Ultra 265K / 14700K: 394 USD (%3,7 daha düşük)
    • Core Ultra 265KF / 14700KF: 379 USD (%3,8 daha düşük)
    • Core Ultra 245K / 14600K: 309 USD (%1,3 daha düşük)
    • Core Ultra 245KF / 14600KF: 294 USD (aynı fiyat)

    Diğer tarafta Arrow Lake-S işlemcilerinin termal özellikleri hakkında da yeni bir sızıntı mevcut. Ünlü hız aşırtma uzmanı Der8auer, Arrow Lake hotspot alanının değiştiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru kaydığını belirtti. Bu durum bazı soğutma şirketleri için sorun yaratablir ancak genel kullanımda büyük bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca çoğu üretici, LGA-1851 soketi için mevcut LGA-1700 soğutucularına tam destek vereceğini duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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