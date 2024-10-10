15.nesil Intel Arrow Lake masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

- 15.nesil Intel Core Ultra 200K işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı
- Core Ultra 200 ve 14. nesil fiyat karşılaştırması
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15.nesil Intel Core Ultra 200K işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı
Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması ve AI yani NPU desteğinin eklenmesi olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemcilerin fiyatları da netleşmeye başlıyor.
Yeni sızıntıya göre en üst model olan Core Ultra 9 285K, selefi 14900K ile aynı şekilde 589 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Aynı şekilde 265K modeli 394 dolar ve 245K modeli 309 dolar olarak belirlendi. Serinin diğer modellerine bakıldığında, 265KF ve 245KF modellerinde daha uygun fiyatlar göze çarpıyor. Ancak ilginç olan şu ki, bu nesilde 285'in "K" olmayan standart bir versiyonu olmayacak.
Core Ultra 200 ve 14. nesil fiyat karşılaştırması
- Core Ultra 285K / 14900K: 589 USD (aynı fiyat)
- Core Ultra 265K / 14700K: 394 USD (%3,7 daha düşük)
- Core Ultra 265KF / 14700KF: 379 USD (%3,8 daha düşük)
- Core Ultra 245K / 14600K: 309 USD (%1,3 daha düşük)
- Core Ultra 245KF / 14600KF: 294 USD (aynı fiyat)
Diğer tarafta Arrow Lake-S işlemcilerinin termal özellikleri hakkında da yeni bir sızıntı mevcut. Ünlü hız aşırtma uzmanı Der8auer, Arrow Lake hotspot alanının değiştiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru kaydığını belirtti. Bu durum bazı soğutma şirketleri için sorun yaratablir ancak genel kullanımda büyük bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca çoğu üretici, LGA-1851 soketi için mevcut LGA-1700 soğutucularına tam destek vereceğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.