15.nesil Intel Arrow Lake masaüstü işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 15.nesil Arrow Lake-S işlemciler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin özelliklerinden ve kıyaslama sonuçlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise Arrow Lake-S işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı.

15.nesil Intel Core Ultra 200K işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

Intel Arrow Lake-S işlemcilerin, LGA-1851 soketine uyumlu yeni 800 serisi anakartlar ile tanıtılması bekleniyor. Yeni platformdaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması ve AI yani NPU desteğinin eklenmesi olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemcilerin fiyatları da netleşmeye başlıyor.

Yeni sızıntıya göre en üst model olan Core Ultra 9 285K, selefi 14900K ile aynı şekilde 589 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Aynı şekilde 265K modeli 394 dolar ve 245K modeli 309 dolar olarak belirlendi. Serinin diğer modellerine bakıldığında, 265KF ve 245KF modellerinde daha uygun fiyatlar göze çarpıyor. Ancak ilginç olan şu ki, bu nesilde 285'in "K" olmayan standart bir versiyonu olmayacak.

Core Ultra 200 ve 14. nesil fiyat karşılaştırması

Core Ultra 285K / 14900K : 589 USD (aynı fiyat)

: 589 USD (aynı fiyat) Core Ultra 265K / 14700K : 394 USD (%3,7 daha düşük)

: 394 USD (%3,7 daha düşük) Core Ultra 265KF / 14700KF : 379 USD (%3,8 daha düşük)

: 379 USD (%3,8 daha düşük) Core Ultra 245K / 14600K : 309 USD (%1,3 daha düşük)

: 309 USD (%1,3 daha düşük) Core Ultra 245KF / 14600KF: 294 USD (aynı fiyat)

Intel doğruladı: Core Ultra 9 285K, i9-14900K'nın gerisinde 1 gün önce eklendi

Diğer tarafta Arrow Lake-S işlemcilerinin termal özellikleri hakkında da yeni bir sızıntı mevcut. Ünlü hız aşırtma uzmanı Der8auer, Arrow Lake hotspot alanının değiştiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru kaydığını belirtti. Bu durum bazı soğutma şirketleri için sorun yaratablir ancak genel kullanımda büyük bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyor. Ayrıca çoğu üretici, LGA-1851 soketi için mevcut LGA-1700 soğutucularına tam destek vereceğini duyurdu.

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