Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Intel, Arrow Lake-S masaüstü işlemciler duyurdu ve 24 Ekim'de piyasaya sürüleceği açıklandı.Ancak daha düşük TDP’ye ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Şimdi bu işlemcilerin özellikleri yavaş yavaş internete sızmaya başladı.

K'sız işlemcilerde bellek desteği limitleniyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz hafta tanıtılan Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası 3 gün önce eklendi

Intel Arrow Lake-S Core Ultra (K-sız) işlemciler ise henüz netleşmiş değil. Bugün ASRock kaynaklı bir sızıntıda ise, yeni işlemcilerin bellek detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre 65W ve 35W kiltli işlemciler, 7.200MT/s'ye kadar DDR5 bellek desteğine sahip olacak. Bunun Arrow Lake-S K serisi işlemcilerde 9.066 MT/s'ye kadar olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Destek listesinde işlemcilerin özellikleri ise paylaşılmadı. Ancak muhtemel olarak F ve T serileri olmak üzere 15'ten fazla model bulunacak. Ayrıca yeni serinin tanıtımıyla birlikte Intel, LGA-1851 tabanlı minimum 200 dolardan başlayan Z890 yonga setini de duyurdu. B860 serisinin ise K'sız işlemcilerle tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler ufukta göründü