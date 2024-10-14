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    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler ufukta göründü

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak ASRock veritabanında ailede yer alacak modellerin bazı özellikleri belli oldu. İşte detaylar...
    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Intel, Arrow Lake-S masaüstü işlemciler duyurdu ve 24 Ekim'de piyasaya sürüleceği açıklandı.Ancak daha düşük TDP’ye ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Şimdi bu işlemcilerin özellikleri yavaş yavaş internete sızmaya başladı.

    K'sız işlemcilerde bellek desteği limitleniyor

    Kaçıranlar için geçtiğimiz hafta tanıtılan Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

    Intel Arrow Lake-S Core Ultra (K-sız) işlemciler ise henüz netleşmiş değil. Bugün ASRock kaynaklı bir sızıntıda ise, yeni işlemcilerin bellek detayları gün yüzüne çıktı. Buna göre 65W ve 35W kiltli işlemciler, 7.200MT/s'ye kadar DDR5 bellek desteğine sahip olacak. Bunun Arrow Lake-S K serisi işlemcilerde 9.066 MT/s'ye kadar olduğunu hatırlatalım. 

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Destek listesinde işlemcilerin özellikleri ise paylaşılmadı. Ancak muhtemel olarak F ve T serileri olmak üzere 15'ten fazla model bulunacak. Ayrıca yeni serinin tanıtımıyla birlikte Intel, LGA-1851 tabanlı minimum 200 dolardan başlayan Z890 yonga setini de duyurdu. B860 serisinin ise K'sız işlemcilerle tanıtılması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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