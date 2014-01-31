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Intel AppUp servisi kapanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel AppUp servisi kapanıyor

Intel'in PC ürünleri için bir uygulama mağazası konseptinde 2010 yılında faaliyete soktuğu AppUp, kendisini bekleyen üzücü sondan kurtulamadı.

Özellikle Ultrabook cihazlarını hedefleyen AppUp, pek çok Atom işlemcili bilgisayarda da ön yüklü olarak sunulmuştu. 2012 yılına geldiğimizde 56 saniyede bir kullanıcı kazanmaya başlayan AppUp gelecek vaad eden bir uygulama mağazası olarak görülüyordu.

Ancak Microsoft'un Windows uygulama mağazasını lanse etmesiyle birlikte AppUp gözden düşmeye başladı ve dün itibariyle beklenen haber geldi. Açıklamaya göre Intel, uygulama mağazasını 11 Mart itibariyle sona erdirecek. 

Bu tarihten sonra pek çok uygulama çalışmaya devam edecek. Ancak bazı uygulamaların 2015 ortasında çalışmayı durduracağı belirtiliyor. Ayrıca ücretli uygulama sahipleri 14 Aralık 2014 tarihine kadar para iadesi için de başvuru yapabilecek.  

http://software.intel.com/sites/landingpage/intelappup/ Yorum Yaz
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Holk 5 yıl
İlk defa duyuyorum. Biraz daha tanıtabilirlerdi.
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Okisht 5 yıl Holk
RonaldPeterson

İlk defa duyuyorum. Biraz daha tanıtabilirlerdi.

aynen, aslında çıktığında güzel bir tanıtımı olsaymış fikir olarak hoş bir program gibi duruyor.

üzücü olmuş kapanması
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