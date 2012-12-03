Intel, Broadwell mimarisi ile işlemci yükseltmeyi rafa kaldırabilir





Intel'in bu yıl Ivy Bridge mimarisi taşıyan işlemciler yaygın şekilde piyasaya sürülmeye başlanırken, firma gelecek yıl için 22nm fabrikasyon sürecine sahip Haswell mimarisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.





Yonga devinin 14nm fabrikasyon sürecine geçeceği ve gerçek bir yongada sistem - SOC yapısı olacak Broadwell mimarisi ile iki yıl sonrası için bazı kritik kararlara imza atacağı konuşuluyor.





ZDNet tarafından verilen bilgilere göre, Broadwell mimarisi ile Intel, işlemci mimarisinde LGA dizilimi yerine BGA dizilimi kullanmaya başlayacak.





Land Grid Array - LGA diziliminde pinler, entegre devre yerine soketlerde bulunuyor. Böylece üreticiler ister çıkarılabilir bir biçimde işlemciyi sokete yerleştiriyor, isterse de lehimleyebiliyor. Günümüzde masaüstü bilgisayarlarda çıkarılabilir işlemci yöntemi kullanıldığı için, kullanıcılar isteğe bağlı olarak işlemcilerini yükseltebiliyorlar.





Ancak Ball Grid Array- BGA diziliminde işlemci anakarta lehimleniyor ve herhangi bir şekilde yükseltme imkanı olmuyor. Günümüzde dizüstü ve tablet modellerinde bu yöntem kullanılıyor.





Bir Japon teknoloji sitesine göre, ismi açıklanmayan iki anakart üreticisi ve bir OEM üreticisi, Intel'in Broadwell mimarisi ile LGA yönteminden BGA yöntemine geçiş yapacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve hazırlıklara başlamalarını istediğini belirtiyor.





Bu kritik kararın geniş etkileri olacaktır. Özellikle masaüstü bilgisayarlardaki işlemci yükseltme imkanının ortadan kalkması bunlardan birisi. Yani kullanıcılar işlemci yükseltmek istedikleri takdirde sadece işlemciyi değiştirerek masraftan kaçamayacaklar.





Bu hamlenin sebebi olarak Intel'in anakart pazarında uçtan uca bir kontrol sağlamak istemesi gösteriliyor. Pazarda daha fazla kontrol, daha fazla gelir anlamına geliyor. Ayrıca soket ve işlemci entegrasyonu yerine doğrudan bileşeni karta lehimlemek, üretici için de maliyetin düşmesi demek. Milyonlarca satış yapıldığı göz önüne alındığında, büyük miktarda tasarruf edilebilir. Bunun yanında tüketicinin yeni bir bilgisayar almaya zorlanması da diğer bir gelir artırıcı faktör.





Bileşen yükseltmeyi tercih eden kullanıcılar ve donanım üzerinde çalışmalar yapan geliştiriciler, bundan en zararlı çıkacak kitle olacak. Ancak sektörün büyük kısmındaki hareketlilik bu sayede sağlandığı için Intel'in bu hamlesi, sektörün tabutuna son çiviyi çakması olarak yorumlanıyor. Bu yüzden pek çok üretici kepenk kapatırken, çalışanlarda da işsiz kalacak.





Sadece işlemci değil, diğer bileşenlerin yükseltilmesi konusunda da bunun bir başlangıç olabileceği endişesi dile getiriliyor. Aynen Apple'ın Mac ürünlerinde uyguladığı gibi bir taktiğin PC ürünlerinde de genel geçer bir kural olması endişe verici.





Bu kararın orta ve uzun vadede yürürlüğe konması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise Broadwell'in devamı olacak Skylake mimarisinde soketli işlemci tasarımının geri geleceğini de iddia ediyor.

http://www.zdnet.com/intel-preparing-to-put-an-end-to-user-replaceable-cpus-7000008024/