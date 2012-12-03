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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Broadwell mimarisi ile işlemci yükseltmeyi rafa kaldırabilir

6 yıl
2,3b
1
58
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in bu yıl Ivy Bridge mimarisi taşıyan işlemciler yaygın şekilde piyasaya sürülmeye başlanırken, firma gelecek yıl için 22nm fabrikasyon sürecine sahip Haswell mimarisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Yonga devinin 14nm fabrikasyon sürecine geçeceği ve gerçek bir yongada sistem - SOC yapısı olacak Broadwell mimarisi ile iki yıl sonrası için bazı kritik kararlara imza atacağı konuşuluyor. 

ZDNet tarafından verilen bilgilere göre, Broadwell mimarisi ile Intel, işlemci mimarisinde LGA dizilimi yerine BGA dizilimi kullanmaya başlayacak.

Land Grid Array - LGA diziliminde pinler, entegre devre yerine soketlerde bulunuyor. Böylece üreticiler ister çıkarılabilir bir biçimde işlemciyi sokete yerleştiriyor, isterse de lehimleyebiliyor. Günümüzde masaüstü bilgisayarlarda çıkarılabilir işlemci yöntemi kullanıldığı için, kullanıcılar isteğe bağlı olarak işlemcilerini yükseltebiliyorlar. 

Ancak Ball Grid Array- BGA diziliminde işlemci anakarta lehimleniyor ve herhangi bir şekilde yükseltme imkanı olmuyor. Günümüzde dizüstü ve tablet modellerinde bu yöntem kullanılıyor. 

Bir Japon teknoloji sitesine göre, ismi açıklanmayan iki anakart üreticisi ve bir OEM üreticisi, Intel'in Broadwell mimarisi ile LGA yönteminden BGA yöntemine geçiş yapacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve hazırlıklara başlamalarını istediğini belirtiyor.

Bu kritik kararın geniş etkileri olacaktır. Özellikle masaüstü bilgisayarlardaki işlemci yükseltme imkanının ortadan kalkması bunlardan birisi. Yani kullanıcılar işlemci yükseltmek istedikleri takdirde sadece işlemciyi değiştirerek masraftan kaçamayacaklar. 

Bu hamlenin sebebi olarak Intel'in anakart pazarında uçtan uca bir kontrol sağlamak istemesi gösteriliyor. Pazarda daha fazla kontrol, daha fazla gelir anlamına geliyor. Ayrıca soket ve işlemci entegrasyonu yerine doğrudan bileşeni karta lehimlemek, üretici için de maliyetin düşmesi demek. Milyonlarca satış yapıldığı göz önüne alındığında, büyük miktarda tasarruf edilebilir. Bunun yanında tüketicinin yeni bir bilgisayar almaya zorlanması da diğer bir gelir artırıcı faktör.

Bileşen yükseltmeyi tercih eden kullanıcılar ve donanım üzerinde çalışmalar yapan geliştiriciler, bundan en zararlı çıkacak kitle olacak. Ancak sektörün büyük kısmındaki hareketlilik bu sayede sağlandığı için Intel'in bu hamlesi, sektörün tabutuna son çiviyi çakması olarak yorumlanıyor. Bu yüzden pek çok üretici kepenk kapatırken, çalışanlarda da işsiz kalacak.

Sadece işlemci değil, diğer bileşenlerin yükseltilmesi konusunda da bunun bir başlangıç olabileceği endişesi dile getiriliyor. Aynen Apple'ın Mac ürünlerinde uyguladığı gibi bir taktiğin PC ürünlerinde de genel geçer bir kural olması endişe verici.

Bu kararın orta ve uzun vadede yürürlüğe konması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise Broadwell'in devamı olacak Skylake mimarisinde soketli işlemci tasarımının geri geleceğini de iddia ediyor. 

http://www.zdnet.com/intel-preparing-to-put-an-end-to-user-replaceable-cpus-7000008024/ Yorum Yaz
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brev 6 yıl
Bir bardak soğuk su içelim.Tekelci intel yapıcağını yaptı yine.
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borembo 6 yıl
intel kendini bitirir amd parlar


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brev 6 yıl
Tekelciliğin zararları.Adam istediği gibi oynuyor piyasayla.
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TURK-ŞAD 6 yıl
Komplo teorilerini ne kadar seven bir milletiz biz ya..... Biri kuyuyya bir taş attı... Resmi bir açıklama yok daha hele resmiyet kazansın
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Joe_Feyzullah 6 yıl TURK-ŞAD
TURK-ŞAD

Komplo teorilerini ne kadar seven bir milletiz biz ya..... Biri kuyuyya bir taş attı... Resmi bir açıklama yok daha hele resmiyet kazansın

birçok yerde konuşuldu. resmi açıklama yapıp seneye ve öteki seneye çıkacak yeni çipsetli anakartlara yükselticek ördekleri niye amdye kaçırtsın şimdiden

ivybridge iyi olmasına rağmen sandybridge'e sazanlar nasıl atlıyo? adamlar bunu gördü daha bikaç ay önce aldıkları haswellerini broadwelle değiştirmek isteyenleri böyle yemleyecekler. i7 2500üm var 2550 alayım mı vs vs diye soran intel fanboyları oldukça her yıl yeni anakart+işlemci alırlar.

ekran kartlarında bgalar ile ilgili birçok sorun oluyor. işlemci gibi en çok ısınan parçayı bga ile monte etmeyi düşünmek ayrı bi ahmaklık.
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asterix4848 6 yıl
olacak sonuçlar çok kötü aşırı ısınmada xbox lar gibi çöpe gider cihazlar bga lehimleri ısıdan koparsa ortalık iice elektronik çöplüğüne döner
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capoeira_GS 6 yıl
istediğim anakartı ve istediğim işlemciyi almayacaksam ne anlamı kalır çok saçma olur ben ikisinide ayrı ayrı almayı tercih ederim kesinlikle
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WarSaw 6 yıl
ÖYLE BİRŞEY YOK O SADECE MOBİL CİHAZLAR İÇİN ÖYLE MASAÜSTÜ PC DE DEĞİŞMEYECEK
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dellino 6 yıl
İntel tarafında anakart ve işlemci için şu andaki durum farklı değil ki? Geçen seneki anakarta bu senenin işlemcisini takma şansımız zaten yok.
Belki bu şekilde maliyetlerin düşüşü ile fiyatlar biraz daha normale gelebilir.
Öte yandan SOC ile zaten belirli kısıtlamalar gelecek. Aynı durum AMD için de geçerli.
SOC meselesinde İllaki yeni nesil işlemciye yeni nesil anakart lazım. Garipsenecek bir durum yok.
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dreamblue35 6 yıl
bana bu haber pek inandırıcı gelmedi keza intel mantık olarak böyle bir yanlış yapmaz, direk amd' nin ekmeğine yağ sürmüş olur
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Rubisco 6 yıl
Broadwell'den sonraki platform için olacktır büyük ihtimalle. Haswell LGA platform olacak. Broadwell buna uymazsa, yeni sadece BGA ile gelirse hepten beter bi durum olur. Ivy Bridge soket 1155 olmasaydı, yeni soket gerekseydi satışları ne kadar etkilenirdi, Intel bundan kar/zarar anlamında ne kadar etkilenirdi bunun detayını bilemeyiz tam olarak.

Ama Broadwell'in, masaüstü içn de LGA olması, sonrasında Skylake ile BGA'ya geçilmesi daha mantıklı gibi duruyor.

itx'den küçük boyutlarda anakart/sisteme imkan veriyor, Intel'in ufacık NUCları gibi. Bunların pazarı ne kadar olur bilmiyorum ama harici ekran kartının gerekli olmadığı heryerde kullanılabilirler, kompakt ufacık bişeyler. Boyut olarak mac mini'den daha hüçük mesela NUC.

Mobil/masaüstü için aynı tarz üretim yapılması Intel'e maliyet avantajı olarak geri döner. Üstüne Intel anakart satışları da artabilir. "O zamanda ayakta kalabilecek anakart üreticileri" diye bahsediliyor çünkü.

Ucuz parçalar için, düşük modeller için BGA ciddi anlamda katkısı olabilecek bişey. Sonuçta BGA'da makina basıyor anakarta.

Ben kendi adıma, mesela z77 anakart karşılığı olacak bi anakart / eşdeğer sistem için hala LGA seçeneği olacağına inanıyorum. Ama h61/b75 eşdeğeri olacak kartlar ve Pentiumlar için BGA uygun bi maliyet düşürücü olabilir. Bunlardan %10 avantaj sağlasa yine önemli bişey olur bu.


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melikulupinar 6 yıl
Socket manyağı intel zaten dolaylı olarak işlemci değiştirdikçe bizi anakart da değiştirmeye zorluyordu.


Şimdi bir Phenom II alıp halen AM2 anakartlara takabiliyoruz. AM3 ise daha uyumlu. AM3+ sokete ise tüm DDR3 destekli AMD Athlon Phenom, FX işlemcileri takabiliyoruz ve internetteki bilgilere göre en az üç yıl daha takabileceğiz.


İntel ise 775-1366-1156-1155-2011 derken hiçbir işlemci diğer bir sokete uymuyor. Üstelik eski soketler için daha sonra mantıklı upgrade sağlayacak güçlü bir işlemci de çıkarmıyor. Zaten Haswell ile tüm bu soketler yine çöp olacak. AM2 anakartı olanlar Phenom II bile takabilirken 775 soketliler biraz daha hız için dört çekirdek core işlemcilere tonla para vermek zorunda. 1156 da aynı durumda.

Bir de BGA işlemci çıkarsa tam olacak. Artık alışverişi de CPU+MB kit olarak yaparız. Masaüstü alıp zaman zaman upgrade ile sistemi güncel tutma da hayal olur. 2 yılda bir yeni MB+CPU için para saçarız.


İyi yanı da burada da artık işlemci güncelleme, bu işlemci anakartıma uyar mı sorusu kalmayacağından kafamız biraz olsun rahat eder sanırım.


Umarım AMD de aynı şeyi yapmaz. Yapmazsa artık toplama sistem kuracakların gözdesi olur.
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Menow 6 yıl
Anakart ile CPU tek bir bileşen olması ancak şu şekilde kabul edilebilir.
İyi bir anakart ve işlemcinin toplam fiyatı ayrı ayrı alındığında 300 TL iken birleşik alındığında 200 TL olacak ise ben bu harekete mantıklı derim. Ama bu kadar indirimin olması imkansız. Olsada çok nadir ürünlerde bu gözükür. Benim ön gördüğüm max indirim 300 TL değilde 270 TL olur. Bunuda kesinlikle tercih etmem!
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tamtamam 6 yıl
düşünüyorumda şu ana kadar bir ton bilgisayar değiştirdim ancak sadece anakart yada işlemci değişimine hiç gitmedim.Zaten intel sağolsun bizi soket manyağı yaptı,şimdi bu yapılan hareket tekel olma amacını taşımasına rağmen sanki daha ucuz bir çözüm olacakmış gibi bir izlenim bıraktı bende .
iki sefer pazarlama maliyeti yok,kutulama maliyeti yok,parekende maliyeti yok...kimbilir belkide aynı performansa daha ucuza ulaşabiliriz.seyredelim bakalım filmi.
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CoreXXX 6 yıl
görüyorsunuz amd biraz zayıf kalınca adamlar tekel bir firmanın yapacağı her dayatmayı tam bir haksızlık çerçevesinde sunuyor. amaç daha fazla gelir için kullanıcı mağduriyeti. umarım intelin bu planı ters teper ve kendilerine patlar
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