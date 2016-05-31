Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı

Intel’in profesyonellere yönelik olarak tasarladığı ve X99 çipsetli anakartlara hitap eden yeni Broadwell-E serisi, bu hafta başlayan Computex 2016 donanım bileşenleri fuarında resmi olarak tanıtıldı. Pek çok senaryoda, öncek nesile göre önemli performans artışları yaşanıyor.

Profesyonel Seriler

Yeni seri, bir önceki nesil olarak görebileceğimiz Broadwell mimarisini temel alıyor ve yine 14nm fabrikasyon sürecine sahip. Skylake tabanlı yeni işlemcileri ile tüketicilerin yeni çipsetlere geçiş yapmasını teşvik eden Intel, diğer taraftan daha güçlü E ve EP gibi seriler ile de profesyonel kullanıcıların önceki nesil çipsetli anakartlarına destek sunuyor.

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Aslında yeni bir işlemci mimarisi kullanıma sunulduğu zaman, ekstrem üyeleri taşıyan seriler çok daha ileri tarihe bırakılıyor ve hatta bir sonraki mimarinin çıkış dönemine denk geliyor. Haswell-E serisi, Haswell mimarisinden yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya çıkmıştı. Broadwell-E mimarisi de, Broadwell işlemcilerden yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya çıkıyor.

Intel sonraya bırakmış olsa da, önemli teknoloji ve yenilikler ile profesyonel serilerine ilgi çekmeyi başarıyor. İlk DDR4 desteği, ilk 6 çekirdek, ilk 8 çekirdek gibi pek çok yeniliğe geçmiş yıllarda şahit olmuştuk. Broadwell-E serisi de öncekilerden aşağı kalmıyor.

Broadwell-E Serisi

Yeni seriye geçişte aslında önemli bir adım atılıyor zira Haswell serisi 22nm geometrisine dayanıyordu. Bu bakımdan zar alanlarında küçülme ve daha fazla transistör sığdırma avantajlarının yanısıra, daha düşük enerji tüketiminde daha iyi performans sunulabiliyor.

Seride modele göre 246 milimetrekare zar alanı ve 3.4 milyar transistör ile, 306 milimetrekare zar alanı ve 4.7 milyar transistör sayısına rastlıyoruz. Haswell-E mimarisine göre transistör sayısında yüzde 50-75 arasında artış ve zar alanında da yüzde 20 civarında küçülme söz konusu.

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Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X. Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1723$ seviyeleri belirlenmiş.

Bunun haricinde serideki Intel Core i7-6900K işlemcisi, en hızlı 8 çekirdekli işlemci olarak gösteriliyor. 20MB ön bellek ve tam çarpan kilidi ile birlikte 1100$ civarından alıcı bulacak. Diğer modeller ise 6 çekirdekli Intel Core i7-6850K ve Intel Core i7-6800K şeklinde sıralanıyor. Sırasıyla 617$ ve 434$ fiyat etiketi mevcut.

Turbo Boost Max 3

Yeni seri ile gelecek en önemli teknoloji, şüphesiz performans artışı sağlayan Turbo Boost Max 3 olacak. Yeni teknoloji, hem tek izlekli hem de çok izlekli iş yüklerinde yüzde 15 civarında performans artışı vadediyor. Yeni bir sürücü gerektiren TBM3 için X99 anakartlarda veya Windows 10 içerisinde bir güncelleme yapılacağı konuşuluyor.

Yazılım üzerinden çekirdeğin en yüksek performansını belirleyebiliyor ve tek çekirdek kullanan uygulamalara göre atama yapabiliyorsunuz. Core i7-6950X işlemcisinde, tek izlekli görevler için 4GHz seviyesine kadar çıkılabiliyor.

Diğer taraftan voltaj başına daha iyi hız aşırtma, AVX oran dengeleme, VccU voltaj kontrol, yeni bir ısı dağıtıcı ve tamamen lehimli tasarım gibi gelişmeler de profesyonelleri bekliyor olacak.

Testler

Intel tarafında yapılan testlerde, örneğin Adobe Premiere 4K video düzenleme için önceki nesle göre yüzde 25, 4 çekirdekli işlemcilere göre de yüze 65 performans artışı yaşanıyor. HandBrake video işlemelerinde ise önceki nesle göre yüzde 20, 4 çekirdekli işlemcilere göre yüzde 80 performans artışı elde edilebiliyor. Yeni seri hali hazırda satışa başlamış durumda.