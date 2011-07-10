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Intel, Celeron 857 işlemcisini resmi olarak duyurdu

7 yıl
7,1b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Celeron 857 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Sandy Bridge mimarisini kullanan ve düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan yeni çift çekirdekli yeni işlemci, 1.2GHz'de çalışıyor ve 2MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor.
Standart olarak 350MHz'de çalışan ve Turbo ile 1GHz çalışma frekansına ulaşabilen entegre grafik birimini kullanıldığı işlemci, Intel 64 ve SSE4'e kadar olan tüm SIMD uzantılarına destek sunuyor. Isıl tasarım gücü 17 Watt olan işlemci, Celeron 847 modelinin yerini alacak.

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kenan_0 7 yıl
saçmalamışlar celeron çıkarılırmı ya :D
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Deníz 7 yıl kenan_0
kenan_0
saçmalamışlar celeron çıkarılırmı ya :D

Fantazi
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xxxrunoxxx 7 yıl
8 GHz'e o.c ediliyor mu?
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yc#1 7 yıl xxxrunoxxx
xxxrunoxxx

8 GHz'e o.c ediliyor mu?


Rekor kıranlar Netburst mimasine sahipti. Bu ise Sandy Bridge.
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