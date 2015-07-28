Intel Compute Stick ve NUC ürünleri Skylake işlemcileri bekliyor

Intel'in yeni nesil Skylake işlemcileri ile ilgili işaretler giderek artmaya başlarken, üretici ortakların yanında Intel'in kendi ürünleri de yeni işlemcileri merakla bekliyor. Bunlar Compute Stick ve NUC bilgisayar ürünleri.





Gelen bilgilere göre Intel, çubuk bilgisayar şeklindeki Compute Stick ve mini PC formundaki NUC ürünlerini, Skylake ve Windows 10 ile güncelleyerek önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Intel Compute Stick bilgisayarında Intel Skylake Y serisinden Core M5 ve M3 işlemciler yer alacak. Önceki nesle göre yüzde 17 daha yüksek işlem gücü ve yüzde 41 daha hızlı grafik birimi ile yeni işlemciler daha iyi performans sunacak. Ayrıca cihazda 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi ve Ultra HD çözünürlüklere destek mevcut olacak.





Intel NUC bilgisayarlarda ise Swift Canyon kod adlı iki Skylake işlemcisi olacak. Intel Core i7 sınıfına dahil olacak işlemciler sadece NUC ürünlerine özel olarak geliştirilecek. Intel haricinde aynı yapıyı kullanan diğer firmalar da bu işlemcileri kullanabilecek.





Intel'in ilk olarak hız aşırtma odaklı K serisi iki Skylake işlemcisini 5 Ağustos itibariyle tanıtması bekleniyor. Sonraki ayda ise Y ve U serisi ilk işlemcilerin piyasada olması bekleniyor. Aynı dönemde Compute Stick ve NUC yeni serileri piyasaya adım atacak.





Yeni Compute Stick ürünü Core m3-6Y30 işlemcisi ve Windows 10 işletim sistemi ile Ekim ayında piyasada olacak. Intel Core m5-6Y57 vPro işlemcili üründe ise işletim sistemi bulunmayacak. NUC ürünlerinin ise 2016 ilk çeyreğinde piyasada olması bekleniyor. Intel haricinde Asus, Gigabyte, ASRock gibi ortaklar da benzer ürünlerini satışa sunmaya başlayacaklar.

http://hexus.net/tech/news/systems/84983-intel-launch-skylake-based-compute-stick-nuc-solutions/