Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Core i5-2550K işlemcisini hazırlıyor

7 yıl
12,6b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Core i7-2700K işlemcisini pazara sunan Intel, çarpan kilidi açık işlemcilerine bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor. Intel'in resmi Materyal Deklarasyon Bilgi Dökümanı'ndan elde edilen bilgilere göre Core i5-2500K, 2600K ve 2700K sonrasında seriye yeni model olarak Core i5-2550K da katılacak gibi görünüyor.
22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde performans odaklı ürün gamında son güncellemelerine hazırlanan Intel'in yeni işlemcisi aynı zamanda AMD'nin FX ailesine karşı yeni bir alternatif olacak. Bilindiği üzere 8 çekirdekli AMD FX-8150 genel performans testlerinde Core i5-2500K ve Core i7-2600K arasında bir performans sergilemişti.
Intel'in resmi yol haritasında görünmeyen Core i5-2550K, dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve muhtemelen 3.4GHz'de görev yapacak. K serisinin diğer üyeleri gibi çarpan kilidi açık tasarımının dışında temel özellikler açısından Core i5-2500K ile benzer olacak dört çekirdekli yeni işlemci, 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ve HD 3000 entegre grafik birimi ile gelecek.
Turbo Boost teknolojisinin desteklendiği yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt olacak. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı yeni işlemci, tahmin edilebileceği üzere Core i7-2600K'nın altında bir fiyatlandırma ile sunulacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sajuuk 7 yıl en beğenilen
Şimdi bir şey derdim ama. 0.1 GHz lik bir artış için

1- Uzman kullanıcı, 50 TL fazla vermez.
2- Normal kullanıcı, zaten çarpan kilidi açık işlemci almaz.

Bari i5-2600 falan yapsalardı da, çarpan kilidi açık olmadığından OC yapamadığımız için bir albenisi olurdu... Ah AMD ah adamlar oyuncak gibi oynuyor bizimle
Şimdi bir şey derdim ama. 0.1 GHz lik bir artış için1- Uzman kullanıcı, 50 TL fazla vermez.2- Normal kullanıcı, zaten çarpan kilidi açık işlem...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar INTEL CORE I7 2600K ve INTEL CORE I5 2500K arasında pek fark yok diyorlar siz ne düşünüyorsunuz???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aypc 7 yıl
i3 -2120 işlemci kullanıyorum.oyunlardaki performans mütiş.takılmadan rahatca oynuyorum.sandy bridge gerçekdden mükemmel bir mimari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 7 yıl
sandy bridge mimarisinde daha üst seviye işlemciler gelecektir emin olun intel bu şekilde bu mimariyi sonlandırmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
@Sajuuk
zaten i5-2600 var.
i5-2550 nin çıkması rekabet için i5-2500 ün fiyatını düşürmek içindir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@Sajuuk
zaten i5-2600 var.

i5-2550 nin çıkması rekabet için i5-2500 ün fiyatını düşürmek içindir.

i7-2600 olmasın o hocam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yakın zamanda Ivy Bridge işlemcilerin çıkıcağı düşünüldüğünde Sandy Bridge işlemci almak ne kadar mantıklı olur?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvation27 7 yıl
ben 7 yıl kadar amd kullandıktan sonra 2700k aldım. 5.1 ghz. 1600 mhz ram ile rahat görüyor.
2600k yı kullanmadım bilmiyorum.
2700k dan çok memnunum.
bir önceki işlemcim. amd 1100t idi.
75 tane mozilladan sekme açıyordum aynı anda. sekmeler arasındaki geçişte donduruyordu. o.c de bile.
ama 2700k da 150 tane sekme açıyorum takır takır sekmelere geçiş yapabiliyorum. hemde cinebench 11.5 test ederken.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 7 yıl
"HD 3000 entegre grafik birimi ile gelecek." şeklinde bir ibare var haberde. i5-2500K'da HD 2000 entegre grafik birimi mevcut. Eğer öyleyse 50 Lira'dan fazlasını hakediyor. Entegre grafik birimi yaklaşık %20-30 daha iyi ve daha iyi OverClock potansiyeli varsa, gerçekten 50 Liradan fazlasını hakediyor bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 7 yıl
@Sajuuk
Hocam bu durumun uzmanlıkla alakası yok ;) Misal i5 2500k rahatça 4.8 ghz'i görebiliyor diyelim; bu i5 2550k ise rahatça 5.0-5.1 ghz'i görebiliyorsa; kısacası overclock potansiyeli daha yüksekse ben bu işlemciyi alırım; i5 2500k'yı değil ;) Yanı uzman kullanıcı 50 TL fazla vermez değil; 50 TL'yi vermekten kaçınmaz, çünkü ona 50 TL'den daha önemli bir geri dönüş sağlayacaktır ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetsaid_ak 7 yıl
buraoca2

@Sajuuk

Hocam bu durumun uzmanlıkla alakası yok ;) Misal i5 2500k rahatça 4.8 ghz'i görebiliyor diyelim; bu i5 2550k ise rahatça 5.0-5.1 ghz'i görebiliyorsa; kısacası overclock potansiyeli daha yüksekse ben bu işlemciyi alırım; i5 2500k'yı değil ;) Yanı uzman kullanıcı 50 TL fazla vermez değil; 50 TL'yi vermekten kaçınmaz, çünkü ona 50 TL'den daha önemli bir geri dönüş sağlayacaktır ;)

evet fakat daha önce gördüğümüz gibi bu iki işlemcinin OC kapasitesi çoğunlukla aynı oluyor.Zaten alırken uzman kullanıcı ikisininde testlerine bakar.

Örneğin ; ark.intel.com/...

Aynı işlemcinin çarpanı 1 arttırılmış sadece,tamamen aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl buraoca2
buraoca2

@Sajuuk

Hocam bu durumun uzmanlıkla alakası yok ;) Misal i5 2500k rahatça 4.8 ghz'i görebiliyor diyelim; bu i5 2550k ise rahatça 5.0-5.1 ghz'i görebiliyorsa; kısacası overclock potansiyeli daha yüksekse ben bu işlemciyi alırım; i5 2500k'yı değil ;) Yanı uzman kullanıcı 50 TL fazla vermez değil; 50 TL'yi vermekten kaçınmaz, çünkü ona 50 TL'den daha önemli bir geri dönüş sağlayacaktır ;)

2500k ve yerine gelecek 2550 her neyse işte benim düşündüğüm gibi daha seçme ya da üretim tekniğinde bir iki yenilik yada düzeltme dolayısıyla üretilmiş daha iyi illemciler olabilir. Neticede 2500k içinde diğer tüm işlemciler içinde aynı şey geçerli. Takoz deyimini de bundan dolayı kullanıyoruz ama, şu da bir gerçek bu işlemciler eskisi gibi değil. Yani içlerinde bellek kontrolcüsü grafik birimi ve arada köprü görevi gören ünitelere sahip. Hiç dikkat eden oldumu acaba intel bu işlemciler için neden VID voltage Range vermiyor. Yani
mesela ,090-1,37v diye mesela? 2500k için 4,5 GHZ'den sonrası gerekesizdir, şov amaçlıdır. Bulldozer geldiği gün yapılan tartışma sonrası bende 5 GHZ yapıp 1,5 saat kadar BC2 oynayarak test ettim. Tamam hoş bir duygudur ama ben 42*103 olarak yani ASUS biosta OC Tuner ile yapılan OC değerinde kullanıyorum. 1,27v yükte ,090v boşta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
Normalde 100 mhz için yada zaten çarpan açık işlemcide fazladan 1 çarpan için 50 TL para verilmez. Ancak geçmişte intel işlemilerde ortaya çıkan bir tabloyu hatırlatmak isterim. Bu tarz sonradan çok ufak saat hızı ile gelen tüm işlemciler daha az voltajla daha fazla OC değerlerine ulaşıyordu. Onlarda yalnız rev numarası farklı oluyordu. Bu durum eski kullanıcıları biraz kırıyordu tabi. Biz hemen aldık sonra gelenlerin performansı daha iyi diye yakınmalar oluyordu. Şimdi İntel üretimde bazı noktaları gözden geçirilmiş, seçme CPU'larla 2550K modeli altında piyasaya ürün sürerken bu sefer rev numaalandırması yapmayarak eski ürünleri alan kullanıcıların tepkisinden de kaçınarak ara ürün adı altında böyle bir hamle yapmış olabilir. Ama bu işlemciler geldiğinde daha iyi OC değerleri ve daha düşük voltajla çalışması gibi durumlar ortaya çıkarsa şaşmamak gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mckhan 7 yıl
amd nin phenom serisinde yaptığı iş değil mi bu phenom ii x4 925 940 955 965 970 980 vs vs bi ton 9** vardı diye hatırlıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
bu işlemciyi kaç kişinin alacağı önemli değil bu işlemci diğerlerinin bile daha çok satmasına sebebiyet yaratabilir.
bknz. fiyat düşüşleri ve yeni ürüne yer açılması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech M525 kablosuz fare video inceleme 7 yıl Call of Duty: MW3 Özel: Ekran kartı testleri, oyun motoru ve grafikler! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim