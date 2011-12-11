Intel, Core i5-2550K işlemcisini hazırlıyor

Geçtiğimiz günlerde Core i7-2700K işlemcisini pazara sunan Intel, çarpan kilidi açık işlemcilerine bir yenisini daha ekleyecek gibi görünüyor. Intel'in resmi Materyal Deklarasyon Bilgi Dökümanı'ndan elde edilen bilgilere göre Core i5-2500K, 2600K ve 2700K sonrasında seriye yeni model olarak Core i5-2550K da katılacak gibi görünüyor.

22nm Ivy Bridge işlemcileri öncesinde performans odaklı ürün gamında son güncellemelerine hazırlanan Intel'in yeni işlemcisi aynı zamanda AMD'nin FX ailesine karşı yeni bir alternatif olacak. Bilindiği üzere 8 çekirdekli AMD FX-8150 genel performans testlerinde Core i5-2500K ve Core i7-2600K arasında bir performans sergilemişti.

Intel'in resmi yol haritasında görünmeyen Core i5-2550K, dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve muhtemelen 3.4GHz'de görev yapacak. K serisinin diğer üyeleri gibi çarpan kilidi açık tasarımının dışında temel özellikler açısından Core i5-2500K ile benzer olacak dört çekirdekli yeni işlemci, 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ve HD 3000 entegre grafik birimi ile gelecek.

Turbo Boost teknolojisinin desteklendiği yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 95 Watt olacak. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilginin bulunmadığı yeni işlemci, tahmin edilebileceği üzere Core i7-2600K'nın altında bir fiyatlandırma ile sunulacak.