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Intel, Core i7-980 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

7 yıl
8,8b
1
9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performans tutkunları için hazırladığı Core i7-980 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. BX80613I7980 ürün koduna sahip olan yeni işlemci, uzun süredir pazarda olan Core i7-980X Extreme Edition modelinin BClk çarpanı 25x'e kilitli olan ekonomik versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli işlemci standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle otomatik olarak 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 

LGA1366 formunda olan ve X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan işlemci, Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve bu sayede aynı anda 12 izlek işleyebiliyor. QPI veri yolu hızı 4.8 GT/saniye olan işlemcide her çekirdek için 256 Kb L2 bellek kapasitesine ve çekirdeklerin ortak kullandığı 12MB L3 bellek kapasitesine yer veriliyor. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden üç kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin 583$ seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Türkiye fiyatı 1100 liranın üstünde hemde 1366 soket
600 küsür liraya 2600K varken kalsın.. sağolsunlar
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hakimi 7 yıl
arkadaşlar dikkatinizden kaçan bir şey var, işlemci 32nm ile üretilmiş, diğer 900 serisi işlemciler 45nm idiler, bunun 2600 k dan çok daha iyi bir işlemci olacağı aşikar ayrıca entegre grafikte yok, yani artan yeri diğer 2 çekirdeğe ayırmışlar anlaşılan. tabi fiyat yüksek ama başarılı bir işlemci olacağı da aşikar.
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Patronage 7 yıl

hakimi

arkadaşlar dikkatinizden kaçan bir şey var, işlemci 32nm ile üretilmiş, diğer 900 serisi işlemciler 45nm idiler, bunun 2600 k dan çok daha iyi bir işlemci olacağı aşikar ayrıca entegre grafikte yok, yani artan yeri diğer 2 çekirdeğe ayırmışlar anlaşılan. tabi fiyat yüksek ama başarılı bir işlemci olacağı da aşikar.


Bu tür işlemcileri alanlar entegre grafik işlemcisini kullanacağını sanmam tabi istisnalar hariç
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Wabbajack 7 yıl
Amd sever olmasam intelden tek alıcagım işlemci 2600k olurdu diğerleri fasa fiso 583 dolar peh...
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depeche35 7 yıl
2600 k yeterli milyarlarca insana...
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Türkiye fiyatı 1100 liranın üstünde hemde 1366 soket
600 küsür liraya 2600K varken kalsın.. sağolsunlar
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sadtneverdie 7 yıl
İntel bırak bu işleri. q6600 gibi 6 çekirdek bir işlemci çıkartsan amd yerle bir olacak 587 dolara işlemci çıkartıyorsun.
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Patronage 7 yıl

sadtneverdie

İntel bırak bu işleri. q6600 gibi 6 çekirdek bir işlemci çıkartsan amd yerle bir olacak 587 dolara işlemci çıkartıyorsun.


Yapmış olduğunuz yorumunuz la söylemiş olduğunuz fiyat arasında doğru orantı var kardeş amd yerle bir olursa sen Q6600 bu fiyata alabilirdin.
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