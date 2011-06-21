Intel, Core i7-980 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Intel yüksek performans tutkunları için hazırladığı Core i7-980 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. BX80613I7980 ürün koduna sahip olan yeni işlemci, uzun süredir pazarda olan Core i7-980X Extreme Edition modelinin BClk çarpanı 25x'e kilitli olan ekonomik versiyonu olarak ta değerlendirilebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli işlemci standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle otomatik olarak 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.





LGA1366 formunda olan ve X58 anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan işlemci, Hyper-Threading teknolojisiyle her çekirdek için çift izlek desteği sunuyor ve bu sayede aynı anda 12 izlek işleyebiliyor. QPI veri yolu hızı 4.8 GT/saniye olan işlemcide her çekirdek için 256 Kb L2 bellek kapasitesine ve çekirdeklerin ortak kullandığı 12MB L3 bellek kapasitesine yer veriliyor. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden üç kanal DDR3 desteği sunan işlemcinin 583$ seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.