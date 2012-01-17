Intel LGA2011 platformundaki anakartların %70'ini Asus sattı

Asus, Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı LGA2011 platformunda, X79 çipsetli anakart modelleriyle %70 pazar payına sahip olduğunu ve bu açıdan en üst seviye anakart segmentini açık bir fark ile kontrol ettiğini belirtiyor. 2011'de 23,5 milyon anakart satan, 2012'de ise 25 milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi hedefleyen Asus, Z68 ve P67 çipsetli anakart segmentlerinde de %50-60 civarı pazar payına sahip olduğu ifade ediyor.

Republic of Gamers serisinin X79 çipsetli üyesi olan Rampage IV Extreme ile dikkatleri üzerine çeken Asus, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için 7 serisi anakartlarının sevkiyatına Şubat ayının sonuna doğru başlamayı planlıyor. Yüksek performans segmentine yönelik yatırımlarını sürdüren Asus'un yakın gelecekte Intel platformu için çift soketli hız aşırtma anakartı da sunacak.