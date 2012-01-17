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Intel LGA2011 platformundaki anakartların %70'ini Asus sattı

7 yıl
15,1b
1
62
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Intel'in yüksek performans segmenti için hazırladığı LGA2011 platformunda, X79 çipsetli anakart modelleriyle %70 pazar payına sahip olduğunu ve bu açıdan en üst seviye anakart segmentini açık bir fark ile kontrol ettiğini belirtiyor. 2011'de 23,5 milyon anakart satan, 2012'de ise 25 milyon anakart satışı gerçekleştirmeyi hedefleyen Asus, Z68 ve P67 çipsetli anakart segmentlerinde de %50-60 civarı pazar payına sahip olduğu ifade ediyor.
Republic of Gamers serisinin X79 çipsetli üyesi olan Rampage IV Extreme ile dikkatleri üzerine çeken Asus, Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi için 7 serisi anakartlarının sevkiyatına Şubat ayının sonuna doğru başlamayı planlıyor. Yüksek performans segmentine yönelik yatırımlarını sürdüren Asus'un yakın gelecekte Intel platformu için çift soketli hız aşırtma anakartı da sunacak.  

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tkbykfnr 7 yıl
yav bi gidin özelden tartışın konuyu çorba ettiniz iyice
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tahir40 7 yıl
LGA hiç bir platformun geleceği yok, intel haftada bir platform çıkarıyor ve geriye dönük destek olmuyor...
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perikentli 7 yıl
işlemci incelemelerinde eğer 2011 soket 1155 sokete oyun tarafında fark atabilseydi lga 2011 e terfi etmiş olucaktım ama 1155 oyunda daha ileride oldugu için intel 2600k ile birlikte asus anakart aldım ..tabiki tercih yine asus :)
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SysEdit 7 yıl perikentli
perikentli

işlemci incelemelerinde eğer 2011 soket 1155 sokete oyun tarafında fark atabilseydi lga 2011 e terfi etmiş olucaktım ama 1155 oyunda daha ileride oldugu için intel 2600k ile birlikte asus anakart aldım ..tabiki tercih yine asus :)


Aynı tercihi ben de yaptım... 2600k işlemci ve tabii ki Asus anakart... Alem buysa kral Asus...
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DemirAtlı 7 yıl
Asus 'un bu kadar satmasındaki nedenler
1.güzel ve çekici tasarımlara sahip olması
2.Kaliteli malzeme ve işçilikle üretilmesi
3.Asus Türkiye Çizgi Elektronik'in yarattığı güven duygusu
4.Bu unsurlara bağlı olarak 2.elde daha rahat satılacağı düşüncesi
olarak sıralanabilir.
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vidoko 7 yıl
Fugative arkadaşımıza katılıyorum. +10
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-erna- 7 yıl
@cem26x, @Fugative
bana aynı nokta buluşuyorsunuz gibi geldi
cem26x arkadaşımız asus anakartları seçerken sorunsuzları seçmiş bu da iyi araştırma yaptığını gösterir
her markanın bütün ürünleri iyi olacak diye bir şey zaten yok
gigabyte anakartlarda da sorun yaşayan olmuştur asus anakartlarda da
ama benim bildiğim anakart işinde asus un son 1-2 senedir baya iyi bir durumda olduğudur
Fugative arkadaşımıza da büyük ihtimal eski sorunlu asus anakartlar geldiğinden onun düşüncesi de bu yönde gelişmiştir
inşallah düzgün açıklayabilmişimdir
benim de tek katılmadığım nokta cem26x in şu şu donanımlarda bu bu markalardan şaşmam demesidir
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xLmNt13 7 yıl
asustan hic anakart almadım intel yeni işlemcisini alırken asusu da değerlendireceğim
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adocuk 7 yıl
çift soketli anakartı türkiyeye gelecekmi acaba
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alpa07 7 yıl
Yakında yeni soket çıksın ondan alıcam.
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E_Aydin35 7 yıl
Asus büyük bir firma çoğu firmaya da referans sağlayabilir..:) ve de burdan bakılırsa hedefleri büyük.
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SeSioN 7 yıl
Asus anakartları pek önermiyorum Ülkemizde satılanlarda hep sorun var.
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erci501 7 yıl
üst seviye anakartta ilk tercihim asus.
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menem 7 yıl
güzel de şu fan olmasa iyi olur nedense asus chipleri soğutmakta yetersiz kalıyor daha önce 1366 yani x58 sokette rampage Gene II de çok ısınıyordu ve herkes bu konuda şikayetçi idi
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