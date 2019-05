Intel NUC konsepti güncelleniyor

Her yeni işlemci lansmanında mini-PC formundaki NUC - Next Unit of Computing konseptini de güncellemeye gayret eden Intel, Broadwell mimarisi ile birlikte yeni NUC birimlerini de duyurmaya hazırlanıyor.





Dağıtılan tanıtım broşürlerinde yeni NUC birimlerinin temel özelliklerine değiniliyor. İki versiyona sahip olan üründe NUC5CPYH versiyonunun Intel Celeron N3050 işlemcisi ile, NUC5PPYH versiyonunun ise Intel Pentium N3700 işlemcisi ile donatılması bekleniyor.





Üründe USB 3.0 portu, SDXC kart girişi, TOSLINK optik dijital ses çıkışı, Ethernet, HDMI, VGA şeklinde bağlantı seçenekleri bulunuyor. Ürünün ısıl tasarım gücü ise 6 Watt civarında olacak.





Intel yeni NUC ürünlerini Computex 2015 fuarı sonrasında 8 Haziran itibariyle satışa sunacak. Fiyat bakımından NUC5CPYH versiyonunun 140$, NUC5PPYH versiyonunun ise 180$ olması bekleniyor.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-braswell-nuc5cpyh-nuc.html