Intel NUC konsepti güncelleniyor

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Her yeni işlemci lansmanında mini-PC formundaki NUC - Next Unit of Computing konseptini de güncellemeye gayret eden Intel, Broadwell mimarisi ile birlikte yeni NUC birimlerini de duyurmaya hazırlanıyor.
Dağıtılan tanıtım broşürlerinde yeni NUC birimlerinin temel özelliklerine değiniliyor. İki versiyona sahip olan üründe NUC5CPYH versiyonunun Intel Celeron N3050 işlemcisi ile, NUC5PPYH versiyonunun ise Intel Pentium N3700 işlemcisi ile donatılması bekleniyor.
Üründe USB 3.0 portu, SDXC kart girişi, TOSLINK optik dijital ses çıkışı, Ethernet, HDMI, VGA şeklinde bağlantı seçenekleri bulunuyor. Ürünün ısıl tasarım gücü ise 6 Watt civarında olacak.
Intel yeni NUC ürünlerini Computex 2015 fuarı sonrasında 8 Haziran itibariyle satışa sunacak. Fiyat bakımından NUC5CPYH versiyonunun 140$, NUC5PPYH versiyonunun ise 180$ olması bekleniyor.
http://www.guru3d.com/news-story/intel-braswell-nuc5cpyh-nuc.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her şeyden önemlisi bildiğimiz klasik "KASA" anlayışını yıkması sebebiyle bile tercih edilebilmesi gerekir.
Kesinlikle "BAKIM GEREKTİRMİYOR" olması ise en önemli özelliklerinden birisi olarak öne çıkıyor.
(Çünkü üzerinde TOZ yapacak bir FAN yok) Ayağınız altından kalkan devasa TOZ YUVASI KASA dan kurtulmak ise tam bir nimet...!
Hatta şu resme bakarsanız monitörün arkasına bile VESA aparatıyla (İçinden çıkıyor) monte edilebildiğini görebilirsiniz.
Bu da montaj şekli :
Avucunuz da bile bu kadar yer işgal ediyor:
Neler mi bağlayabilirsiniz ? Buyrun bağlantı noktalarına bakabilirsiniz. Neredeyse Yok yok diyebiliriz.
Netice olarak gerçekten tavsiye edilebilecek bir cihaz. Tabii ki gereksinimi olanlar için...