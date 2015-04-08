Intel RealSense teknolojisi akıllı telefonlara geliyor

Intel'in geçen yıl başlarında tanıttığı ve ilk kez Dell Venue 8 7000 tablet modelinde yer verilen derinlik algılama teknolojisi RealSense, artık akıllı telefonlarda da kendisine yer bulacak. Açıklama bizzat Intel'den geldi.





RealSense teknolojisi özel bir kamera modülü ve geri planda çalışan algoritmalar gerektiriyor. Teknoloji sahneleri derinlemesine algılayarak haritalamasını yapıyor. Böylece bir sahnede örneğin elinizde tuttuğunuz çerçevenin uzunluğu veya merdivendeki bir basamağın boyu ölçülebiliyor. Uygulama, ölçümleri son derece akıcı bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca yeniden odaklanma ve filtreleme özellikleri de mevcut.





RealSense teknolojisine büyük yatırım yapan Intel, akıllı telefonlara göre de bir kamera modülü geliştiriyor. Çin'deki IDF 2015 etkinliğinde tepe yöneticisi Brian Krzanich 6 inçlik bir akıllı telefona entegre edilmiş RealSense kamerasını katılımcılara tanıttı.





Yeni modül akıllı telefonlara da uyum sağlamasının yanısıra daha küçük ve daha ince bir profile sahip. Ayrıca yonganın ısı değerleri ilk nesilden daha az. Bu da sistem genelindeki ısının artmasına engel olacak.





Intel teknolojisini farklı alanlarda da kullanmayı planlıyor. Örneğin Çinli JD perakende zinciri ile ortaklık kuran Intel, üreticiye özel bir RealSense kameralı tablet modeli hazırlıyor. Bu tablet ile ürünleri stoklarken veya sevk ederken hangi kutunun gerekli olduğu kamera ile anlaşılabilecek. Ayrıca RealSense ile insan yüzünü tarayarak şifre haline getirebilen bir sistem de hazırlık aşamasında.





RealSense teknolojisi hali hazırda Dell Venue 8 7000 modelinde yer alıyor. Akıllı telefon yongasının ne zaman kullanılacağı ise bilinmiyor. Ancak uygulama alanları genişledikçe bu teknolojiye ihtiyaç artacağı için piyasada benimsenmesi kolaylaşacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Intel-develops-a-new-smaller-RealSense-smartphone-camera_id68041