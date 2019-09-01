Intel Retro oyunlar için Retro Scaling çözümünü duyurdu

İşlemci devi Intel Ice Lake kod adlı işlemcilerinin yazılım tarafında da faydalı geliştirmelere gitmeye başladı. Yeni sürücüyle birlikte eski oyunları daha keskin bir görüntüyle deneyimleyebileceksiniz.

Kısıtlı sayıda kullanıcıya sunuldu

Buna karşın Intel Retro Scaling’i yalnızca Gen11 GPU’larına has tutmuş durumda. Şu anda yalnızca 10 nm Ice Lake işlemcilerinde bulunan grafik birimi oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesini temsil ediyor.

Nvidia kanadında ise ölçekleme özelliği tüm Turing GPU’lu ekran kartı kullanıcılarına sunulmuştu. Haliyle ölçekleme yarışında geriye sadece AMD kalmış durumda. Firmanın hamlesi merak konusu. Mimarisel avantaj sayesinde AMD’nin daha geniş bir kitleyi sevindirmesi olası.

https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/intel_brings_integer_retro_scaling_it_its_latest_drivers/1

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Mavi takımınismini verdiği özellik Retro oyunlardaki her pikseli 2x2 ya da 3x3’e kadar ölçekleyerek daha yüksek çözünürlükte objeler elde edilmesini sağlıyor. Yeni ölçekleme desteği yüksek çözünürlüklere uyarlanmamış eski oyunları oynamak isteyen yüksek çözünürlüklü panele sahip kullanıcıları mutlu edecek.