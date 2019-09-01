Intel Retro oyunlar için Retro Scaling çözümünü duyurdu

İşlemci devi Intel Ice Lake kod adlı işlemcilerinin yazılım tarafında da faydalı geliştirmelere gitmeye başladı. Yeni sürücüyle birlikte eski oyunları daha keskin bir görüntüyle deneyimleyebileceksiniz.
Mavi takımın Retro Scaling ismini verdiği özellik Retro oyunlardaki her pikseli 2x2 ya da 3x3’e kadar ölçekleyerek daha yüksek çözünürlükte objeler elde edilmesini sağlıyor. Yeni ölçekleme desteği yüksek çözünürlüklere uyarlanmamış eski oyunları oynamak isteyen yüksek çözünürlüklü panele sahip kullanıcıları mutlu edecek.
Kısıtlı sayıda kullanıcıya sunuldu
Buna karşın Intel Retro Scaling’i yalnızca Gen11 GPU’larına has tutmuş durumda. Şu anda yalnızca 10 nm Ice Lake işlemcilerinde bulunan grafik birimi oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesini temsil ediyor.
Nvidia kanadında ise ölçekleme özelliği tüm Turing GPU’lu ekran kartı kullanıcılarına sunulmuştu. Haliyle ölçekleme yarışında geriye sadece AMD kalmış durumda. Firmanın hamlesi merak konusu. Mimarisel avantaj sayesinde AMD’nin daha geniş bir kitleyi sevindirmesi olası.
https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/intel_brings_integer_retro_scaling_it_its_latest_drivers/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tamam, intel aç gözlü ve kötü hamleler yapmış bir firma. ama adamlar hapşırsa "niye hapşırdın şerefsiz beni de hasta edeceksin geber o.." diyecek kıvama gelmişsiniz. bu kadarı da abartı.
daha konunun içeriğpn ne oldugunu bilmeden saldırıyorsunuz.
mevzu bahis konu integer scaling. eski oyunlarda yüksek çözünürlük desteği yoktur. örneğin 480p bir oyunu tam ekrana scale ettiğinizde kötü ve blurlu bir görüntü çıkar. integer scaling ise her pikseli komşu yöntemiyle büyüttüğü için daha kaliteli ve bluru az bir scale meydana gelir.
geçenlerde nvidia bunu ekledi. amd'nin de yol haritasında integer scaling'i eklemek var
nedir yani neyin karın ağrısı bu? bu kadar da komik olmayın