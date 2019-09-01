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Intel Retro oyunlar için Retro Scaling çözümünü duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Nvidia’nın sürücü güncelleştirmesiyle kartlarına eklediği ölçekleme özelliği Intel’in güncel entegre grafik birimlerine geldi.
4 gün
2,8b
3
12
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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İşlemci devi Intel Ice Lake kod adlı işlemcilerinin yazılım tarafında da faydalı geliştirmelere gitmeye başladı. Yeni sürücüyle birlikte eski oyunları daha keskin bir görüntüyle deneyimleyebileceksiniz.

Mavi takımın Retro Scaling ismini verdiği özellik Retro oyunlardaki her pikseli 2x2 ya da 3x3’e kadar ölçekleyerek daha yüksek çözünürlükte objeler elde edilmesini sağlıyor. Yeni ölçekleme desteği yüksek çözünürlüklere uyarlanmamış eski oyunları oynamak isteyen yüksek çözünürlüklü panele sahip kullanıcıları mutlu edecek.

Kısıtlı sayıda kullanıcıya sunuldu 

Buna karşın Intel Retro Scaling’i yalnızca Gen11 GPU’larına has tutmuş durumda. Şu anda yalnızca 10 nm Ice Lake işlemcilerinde bulunan grafik birimi oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesini temsil ediyor.
Nvidia kanadında ise ölçekleme özelliği tüm Turing GPU’lu ekran kartı kullanıcılarına sunulmuştu. Haliyle ölçekleme yarışında geriye sadece AMD kalmış durumda. Firmanın hamlesi merak konusu. Mimarisel avantaj sayesinde AMD’nin daha geniş bir kitleyi sevindirmesi olası.


https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/intel_brings_integer_retro_scaling_it_its_latest_drivers/1 Yorum Yaz
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yamaci1771 3 gün en beğenilen
forum iyice toksik bir hal aldı. aynı teknolojiyi yarın öbürgün amd getirse (ki getirecek, çünkü bu aralar trendlerde olan bir şey), ooooo yaşasın paşam süper paşam dersiniz.
tamam, intel aç gözlü ve kötü hamleler yapmış bir firma. ama adamlar hapşırsa "niye hapşırdın şerefsiz beni de hasta edeceksin geber o.." diyecek kıvama gelmişsiniz. bu kadarı da abartı.
daha konunun içeriğpn ne oldugunu bilmeden saldırıyorsunuz.
mevzu bahis konu integer scaling. eski oyunlarda yüksek çözünürlük desteği yoktur. örneğin 480p bir oyunu tam ekrana scale ettiğinizde kötü ve blurlu bir görüntü çıkar. integer scaling ise her pikseli komşu yöntemiyle büyüttüğü için daha kaliteli ve bluru az bir scale meydana gelir.
geçenlerde nvidia bunu ekledi. amd'nin de yol haritasında integer scaling'i eklemek var
nedir yani neyin karın ağrısı bu? bu kadar da komik olmayın
forum iyice toksik bir hal aldı. aynı teknolojiyi yarın öbürgün amd getirse (ki getirecek, çünkü bu aralar trendlerde olan bir şey), ooooo yaşasın paşam süper ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Eeltorm 4 gün
yeni oyunlar için ne getirmiş, hiçbir şey.
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Mete Can Karahasan 3 gün
XBR filtreleri çok iyi.
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Father Torque 3 gün
Intel'in resmi ewb sitesindeki şu açıklamayı okuduktan sonra hiçbir anlamı kalmamış olan çöptür kendileri
:
Emulated Gaming Scenarios
Users sometimes try to play games with various emulators. Most often in these scenarios, the emulator handles scaling on its own, and this cannot be resolved using Intel’s scaling implementation.

Kısaca eğer eski oyunları emülatörle oynamayı tercih ediyorsanız emülatörün kendi ölçeklemesini kullanması yüzünden Intel'in ölçekleme uygulaması çalışmayacaktır.
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yamaci1771 3 gün en beğenilen
forum iyice toksik bir hal aldı. aynı teknolojiyi yarın öbürgün amd getirse (ki getirecek, çünkü bu aralar trendlerde olan bir şey), ooooo yaşasın paşam süper paşam dersiniz.
tamam, intel aç gözlü ve kötü hamleler yapmış bir firma. ama adamlar hapşırsa "niye hapşırdın şerefsiz beni de hasta edeceksin geber o.." diyecek kıvama gelmişsiniz. bu kadarı da abartı.
daha konunun içeriğpn ne oldugunu bilmeden saldırıyorsunuz.
mevzu bahis konu integer scaling. eski oyunlarda yüksek çözünürlük desteği yoktur. örneğin 480p bir oyunu tam ekrana scale ettiğinizde kötü ve blurlu bir görüntü çıkar. integer scaling ise her pikseli komşu yöntemiyle büyüttüğü için daha kaliteli ve bluru az bir scale meydana gelir.
geçenlerde nvidia bunu ekledi. amd'nin de yol haritasında integer scaling'i eklemek var
nedir yani neyin karın ağrısı bu? bu kadar da komik olmayın
1 Yanıt Yanıtla +11
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TheLastNinja 2 gün yamaci1771
intel gayet ahlaksız bir firma olduğu için sanırım
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SEO19 3 gün
artık mario'nun 25. karesindeki
subliminal illuminati simgesini
hepimiz göre bileceğiz artık ! :)
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kurs@tz 4 gün
Bu yenilik Süpermario oynarken % 50 daha fazla fps vaadediyor, eline sağlık intel, hep böyle güzel gelişmeler bekliyoruz
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The_Dark_Forever 4 gün
İntel ciddi ciddi kullanıcılar işlemci alırken bu özelliği göz önünde tutacaklarını mı zannediyorlar nedir yani? Bir haltmış gibi kısıtlı sayıda kullanıcıya, 11. Nesil işlemciye has tutmuşlar ya birde. Tamam eski oyunları oynamak güzel bir şey ama cidden büyük bir özellikmiş gibi kullanabilen kişi sayısını kısıtlamakta tam İntel'e yakışırdı.
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Tensi 4 gün
Intel'in yeni islemci cikaramayip sacmalamasinin nedeni belli oldu. Bula bula bunu mu bulmuslar zaman harcayacak? Butun emulatorlerde var sanirim bu ozellik. Acik kodlu birine baksalarmis yeterli olurdu zaten.
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brk6152 4 gün
Neyle karsilastiracagiz off u nerde
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Juan Cobra 4 gün brk6152
Kapalı/off halini hayal ederek karşılaştıracaksın.
İntel'in anlamsız hareketleri böyle zihin açar.(!)
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Eeltorm 4 gün
yeni oyunlar için ne getirmiş, hiçbir şey.
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