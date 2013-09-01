Intel, SSD Overclock özelliğini duyurmaya hazırlanıyor

Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek Intel Geliştiriciler Konferansı için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz bu etkinlikte Intel'in yeni nesil teknoloji ve ürünlerini yakından tanıma, Ivy Bridge-E serisi Core i7-4900 serisi yüsek performanslı işlemciler ile akıllı telefon/tabletlere yönelik yeni nesil Atom Z3000 serisi işlemcileri test etme ayrıca gelecek yıl çıkacak 14nm işlemciler hakkında bilgi edinme şansı yakalayacağız. Tüm bunlara ek olarak Intel, aynı etkinlik çerçevesinde SSD Overclock özelliğinin de tanıtımını gerçekleştirecek. Evet yanlış okumadınız, Intel'in kullanıma sunacağı yeni SSD'leri hızlandırma ve daha yüksek performans elde edebilmek mümkün olacak.

Bilindiği üzere Intel'in kendisi bizzat NAND Flash üreticisi. Micron ile ortaklığı bulunan şirket, SSD'lerinde kullandığı çipleri kendisi ürettiği gibi kontrolcü tarafında da ciddi modifikasyonlar yapabiliyor, kendi çözümlerini hazırlayabiliyor. Seattle'da düzenlenen PAX Prime etkinliği çerçevesinde SSD Overclock özelliğine yönelik demo gerçekleştiren Intel, kullanıcılara kontrolcü hızı, NAND Flash çiplerin çalışma frekansı ve sağlanan güç miktarında değişiklik yapma olanağı tanıyor. Bu ayarların hepsi, Intel'in XTU adını verdiği ince ayar yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Yapılan denemelerde Intel, SSDSC2BB480G4 : BTWL3070050Z480QGN ürün numarasına sahip, 20nm NAND Flash yongalara ve bazı özel modifikasyonlara sahip 480GB'lık kurumsal SSD modelini kullanırken, son kullanıcılar için aynı işlemcilerde olduğu gibi overclock desteği sunan K Serisi SSD modelleri sunacak.

SSD Overclock özelliği çerçevesinde kullanıcılar, depolama sürücüsünün güç modunu sınırlı-tipik-serbest olmak üzere üç farklı mod çerçevesinde tercih edebilecek. NAND Flash yongaların hızı da aynı ayarlar çerçevesinde 83MHz veya 100MHz olarak belirlenebilecek. Kontrolcü tarafında ise 400MHz-625MHz ölçeğinde ciddi bir saat hızı arttırımı yapılabilecek. Tüm bu çerçevede özellikle kontrolcü tarafındaki agresif hız artışının ciddi performans kazanımları getireceğini söylemek mümkün. Tabi işlemcilerden farklı olarak söz konusu olan SSD yani depolama sürücüleri olduğundan, hız aşırtmaya bağlı olarak stabilite problemlerinin patlak göstermesi veri kaybına neden olabilir. İşte bu yüzden sağlayacağı performans avantajlarına rağmen bu yöntem en azından rüştünü ispatlayana kadar daha çok performans tutkunu, yeni şeyler denemeyi seven kullanıcılar ve dünya rekoru kırmaya çalışan rekortmen hız aşırtmacılar tarafından denenecek gibi görünüyor.