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Intel, SSD Overclock özelliğini duyurmaya hazırlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, SSD Overclock özelliğini duyurmaya hazırlanıyor
Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek Intel Geliştiriciler Konferansı için geri sayım başladı. Donanimhaber.com olarak bizim de yerinde takip edeceğimiz bu etkinlikte Intel'in yeni nesil teknoloji ve ürünlerini yakından tanıma, Ivy Bridge-E serisi Core i7-4900 serisi yüsek performanslı işlemciler ile akıllı telefon/tabletlere yönelik yeni nesil Atom Z3000 serisi işlemcileri test etme ayrıca gelecek yıl çıkacak 14nm işlemciler hakkında bilgi edinme şansı yakalayacağız. Tüm bunlara ek olarak Intel, aynı etkinlik çerçevesinde SSD Overclock özelliğinin de tanıtımını gerçekleştirecek. Evet yanlış okumadınız, Intel'in kullanıma sunacağı yeni SSD'leri hızlandırma ve daha yüksek performans elde edebilmek mümkün olacak.
Bilindiği üzere Intel'in kendisi bizzat NAND Flash üreticisi. Micron ile ortaklığı bulunan şirket, SSD'lerinde kullandığı çipleri kendisi ürettiği gibi kontrolcü tarafında da ciddi modifikasyonlar yapabiliyor, kendi çözümlerini hazırlayabiliyor. Seattle'da düzenlenen PAX Prime etkinliği çerçevesinde SSD Overclock özelliğine yönelik demo gerçekleştiren Intel, kullanıcılara kontrolcü hızı, NAND Flash çiplerin çalışma frekansı ve sağlanan güç miktarında değişiklik yapma olanağı tanıyor. Bu ayarların hepsi, Intel'in XTU adını verdiği ince ayar yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Yapılan denemelerde Intel,  SSDSC2BB480G4 : BTWL3070050Z480QGN ürün numarasına sahip, 20nm NAND Flash yongalara ve bazı özel modifikasyonlara sahip 480GB'lık kurumsal SSD modelini kullanırken, son kullanıcılar için aynı işlemcilerde olduğu gibi overclock desteği sunan K Serisi SSD modelleri sunacak.
SSD Overclock özelliği çerçevesinde kullanıcılar, depolama sürücüsünün güç modunu sınırlı-tipik-serbest olmak üzere üç farklı mod çerçevesinde tercih edebilecek. NAND Flash yongaların hızı da aynı ayarlar çerçevesinde 83MHz veya 100MHz olarak belirlenebilecek. Kontrolcü tarafında ise 400MHz-625MHz ölçeğinde ciddi bir saat hızı arttırımı yapılabilecek. Tüm bu çerçevede özellikle kontrolcü tarafındaki agresif hız artışının ciddi performans kazanımları getireceğini söylemek mümkün. Tabi işlemcilerden farklı olarak söz konusu olan SSD yani  depolama sürücüleri olduğundan, hız aşırtmaya bağlı olarak stabilite problemlerinin patlak göstermesi veri kaybına neden olabilir. İşte bu yüzden sağlayacağı performans avantajlarına rağmen bu yöntem en azından rüştünü ispatlayana kadar daha çok performans tutkunu, yeni şeyler denemeyi seven kullanıcılar ve dünya rekoru kırmaya çalışan rekortmen hız aşırtmacılar tarafından denenecek gibi görünüyor. 

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Schrödinger Kedisi 6 yıl en beğenilen
ha?
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Tunyukuk 6 yıl
SSD soğutucular çıkar bir de
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TurkishDrifter 6 yıl
Klı çarpanı açık ssd devri başlıyor
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babaeski39 6 yıl
overclok başladiysalar yakında sıvı soğutmayla overclock da başlarlar daha neler çıkacak bakalım.
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REDSTONE 6 yıl
Güzel haber.

OC; her yerde kullanılabilir niteliğini, burayada taşımış oldu.
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casperfriendly 6 yıl
Yakinda harddiske güç kaynağına da overclock yaparız artık...
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xtreme55 6 yıl
Zaten güncel SSD'ler 550 MB/SN gibi SATA III'ün sınırlarına erişmiş durumdalar, OC edilse bile SATA III'ün yaratacağı darboğaz yüzünden bir avantaj sağlanacağını düşünmüyorum. Bu yöntem ancak PCI express veriyolunu kullanan SSD çözümleri için geçerli olabilir.
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MxFxOx 6 yıl
hız aşırtmanın şimdiye kadar bir faydasını göremedim ne zaman yapsam bilgisayar 24 saat geçmeden reset atmaya başlardı.%10-%20 artış için veri kaybına uğramak anlamsız.Anlık rekorlarla tatmin olanlara sözüm yok ama günlük kullanımda
hız aşırtma uygun bir yöntem değil.
1 Yanıt Yanıtla +2
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MaDMaxiBo 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

hız aşırtmanın şimdiye kadar bir faydasını göremedim ne zaman yapsam bilgisayar 24 saat geçmeden reset atmaya başlardı.%10-%20 artış için veri kaybına uğramak anlamsız.Anlık rekorlarla tatmin olanlara sözüm yok ama günlük kullanımda
hız aşırtma uygun bir yöntem değil.

Aynen...

Sırf meraktan oc yapıyorum bazen ama reset atmasa bile rahat hissetmediğim için geri alıyorum normal değerlere...
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V4LKyR 6 yıl
Benim aklıma gelmişti bu. Neden? Çünkü SSD'lerin kontrolcülerinde ARM işlemciler kullanılıyor. Örneğin, Samsung 840 Pro SSD'nin MDX kontrolcüsünde 3 adet Cortex-R4 çekirdeği kullanılıyor.
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turbo-powwer 6 yıl
Come on man !
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MT-07 6 yıl
bi samsung bi de intel hadi hayırlısı
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FaLCoN^ 6 yıl
Voltaj ?
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cagataykoroglu 6 yıl
Mr.Joey
SSD= Sessiz, hızlı, ısınmayan, az güç tüketenOCli SSD= Sessiz, daha hızlı, ısı üreten, az daha fazla güç tüketen

Yorum yapmış olmak için yorum yapıyorsun. Harcasa harcasa ne kadar güç harcayıp ne kadar ısınacak?
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TurkishDrifter 6 yıl
Klı çarpanı açık ssd devri başlıyor
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JoeyBane 6 yıl
SSD= Sessiz, hızlı, ısınmayan, az güç tüketen
OC'li SSD= Sessiz, daha hızlı, ısı üreten, az daha fazla güç tüketen
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crossmatch 6 yıl
memoseler
Sevgili AMD eski konumuna ulaşmak istiyorsan bankada ne kadar paran varsa çek, 14nm üretimine Intelden önce geç. Fiyatta pahali olmasın. 5 yıla yatırımı telafi edersin.

Alman mühendislerler onaylıyor :D
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