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Intel SSD pazarında Samsung ile rekabete hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
1
8
HDD / SSD
Oğuz Avcı
Editör
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Intel SSD pazarında Samsung ile rekabete hazırlanıyor
 
SSD pazarında Samsung hakimiyeti sürerken yarı iletken devi Intel bu hakimiyete son vermek için kolları sıvamış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu 750 serisi SSD'ler ile birlikte performans çıtasını yükselten Intel, hali hazırda piyasada bulunan ürünlerinin fiyatını da düşürerek daha rekabetçi olmayı amaçlıyor.
Hatırlamak gerekirse PCIe 3.0 x4 ve Non-volatile memory express (NVMe) iletişim arayüzlerini kullanan 750 Serisi SSD'ler sıralı okumada 2,400MB/s, yazmada ise 1,200MB/s gibi oldukça yüksek hızlara ulaşabiliyordu.

Günümüzde Samsung global SSD pazarının yaklaşık %30'una sahip iken, Intel ve Sandisk %20'den daha az pazar payları ile onu takip ediyor. Ancak Intel yatırımlarının karşılığı yeni teknolojisi ve fiyat avantajı ile 2016 yılında Samsung'u yakalamayı hedefliyor. Kaynaklar da şirketin Güney Koreli rakibini 2016 yılının ikinci yarısında yakalayabileceğini hatta geride bırakabileceğini belirtiyorlar.
Intel'in genel SSD performanslarına baktığımızda şirketin Samsung'un gerisinde kaldığını görüyoruz. Ancak şirket buna rağmen kurumsal SSD pazarını domine etmeyi başarıyor. Kurumsal pazardaki kar marjının daha yüksek olması da şirketin bu sektördeki kazancını yukarıya çekiyor. Intel'in diğer tüketicilerin ilgisini daha fazla çekmeyi başarırsa sektörde nelerin değişeceği merak konusu.

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suti0 4 yıl en beğenilen
intel ve fiyat avantajı mı? çok ironik geliyor bana.
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mcrew 4 yıl
adamlar neler üretiyorlar nelerle rekabet ediyorlar

onlar teknoloji üretiyor

biz terim üretiyoruz

adil kullanım kotası
yalın adsl erişim ücreti
yalın adsl hat hazırlama ücreti
adamlar neler üretiyorlar nelerle rekabet ediyorlaronlar teknoloji üretiyorbiz terim üretiyoruzadil kullanım kotasıyalın ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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umut_baris 3 yıl
Led Zeppelin
Intel daha çok profesyonel pazara ürün çıkarttığı için payı az, Samsung kadar ev kullanıcılarına hitap etmiyor... Bu stratejisi değişirse rahatlıkla yakalar Samsung u... Zaten bu üç firma teknolojik olarak denkler, tek fark fiyat etiketleri... Bir de son zamanlarda samsung orta seviye ssd lerde de garanti süresini 5 yıla çekince fark açıldı, Intel in bunu görüp ona göre hareket etmesi lazım...

Intel sadece para kazanmaya bakar. Tüketici umurunda değildir. Aç gözlüdür.
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Led Zeppelin 4 yıl
Intel daha çok profesyonel pazara ürün çıkarttığı için payı az, Samsung kadar ev kullanıcılarına hitap etmiyor... Bu stratejisi değişirse rahatlıkla yakalar Samsung u... Zaten bu üç firma teknolojik olarak denkler, tek fark fiyat etiketleri... Bir de son zamanlarda samsung orta seviye ssd lerde de garanti süresini 5 yıla çekince fark açıldı, Intel in bunu görüp ona göre hareket etmesi lazım...
Yanıtla +1
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mcrew 4 yıl
adamlar neler üretiyorlar nelerle rekabet ediyorlar

onlar teknoloji üretiyor

biz terim üretiyoruz

adil kullanım kotası
yalın adsl erişim ücreti
yalın adsl hat hazırlama ücreti
Yanıtla +10
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darkdiva 4 yıl
Bunlar geliştirip Samsung'a yetişecek de Samsung boş mu duracak sanki?
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theyapici 4 yıl
hızlar dehşet fiyat ne acaba?
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donanımcı123 4 yıl
Pci formda atak yapmaları doğru bir haraket olur ama fiyatların düşük olacağını sanmam, şu pci formdaki ssd lere bol çeşit güzel fiyat koysalar kapış kapış satılır.
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suti0 4 yıl en beğenilen
intel ve fiyat avantajı mı? çok ironik geliyor bana.
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