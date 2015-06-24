Intel SSD pazarında Samsung ile rekabete hazırlanıyor

SSD pazarında Samsung hakimiyeti sürerken yarı iletken devi Intel bu hakimiyete son vermek için kolları sıvamış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde duyurduğu 750 serisi SSD'ler ile birlikte performans çıtasını yükselten Intel, hali hazırda piyasada bulunan ürünlerinin fiyatını da düşürerek daha rekabetçi olmayı amaçlıyor.

Günümüzde Samsung global SSD pazarının yaklaşık %30'una sahip iken, Intel ve Sandisk %20'den daha az pazar payları ile onu takip ediyor. Ancak Intel yatırımlarının karşılığı yeni teknolojisi ve fiyat avantajı ile 2016 yılında Samsung'u yakalamayı hedefliyor. Kaynaklar da şirketin Güney Koreli rakibini 2016 yılının ikinci yarısında yakalayabileceğini hatta geride bırakabileceğini belirtiyorlar.

Intel'in genel SSD performanslarına baktığımızda şirketin Samsung'un gerisinde kaldığını görüyoruz. Ancak şirket buna rağmen kurumsal SSD pazarını domine etmeyi başarıyor. Kurumsal pazardaki kar marjının daha yüksek olması da şirketin bu sektördeki kazancını yukarıya çekiyor. Intel'in diğer tüketicilerin ilgisini daha fazla çekmeyi başarırsa sektörde nelerin değişeceği merak konusu.

Hatırlamak gerekirse PCIe 3.0 x4 ve Non-volatile memory express (NVMe) iletişim arayüzlerini kullanan 750 Serisi SSD'ler sıralı okumada 2,400MB/s, yazmada ise 1,200MB/s gibi oldukça yüksek hızlara ulaşabiliyordu.