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Intel, Sandy Bridge mimarisini 40 doların altına getiriyor

7 yıl
8,9b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, diğer taraftan giriş seviyesi için de Sandy Bridge tabanlı yeni işlemciler hazırlıyor. Firma ilk detayları Mayıs ayında ortaya çıkan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Celeron işlemcilerini bu çeyrekte pazara sunacak. Celeron G540, Celeron G530 ve Celeron G440 model isimli yeni işlemcilerle Intel, yenilikçi Sandy Bridge mimarisini 40 doların altına kadar getirmiş olacak ve böylece tüm ürün gamını Sandy Bridge ile güncellemiş olacak.
Intel'in yeni nesil Celeron işlemcilerinin en hızlısı model numaralarından da anlaşılabileceği üzere Celeron G540 olacak. 2.5GHz'de çalışan bu işlemciyi 2.4GHz'de çalışan Celeron G530 takip ediyor. Her ikisi de çift çekirdekli tasarıma sahip olan işlemciler 1MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 65 Watt. Sandy Bridge tabanlı diğer işlemciler gibi entegre grafik biriyle gelen bu işlemcilerde, grafik biriminin çalışma frekansı standart olarak 850MHz iken Turbo modu ile bu hız 1GHz'e kadar çıkabilecek.
Intel'in Sandy Bridge tabanlı üçüncü işlemcisi olan Celeron G440 ise tek çekirdekli tasarımı temel alıyor. 1.6GHz'de çalışan ve 1MB Seviye 3 bellek ile gelen işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 35 Watt. Diğer iki modele gibi entegre grafik birimine sahip olan işlemcide, grafik biriminin standart çalışma frekansı 200MHz düşürülerek 650MHz'e çekilmiş. Her üçü de Sandy Bridge mimarisini temel alan işlemciler, Turbo Boost, Hyper-Threading ve Quick Sync gibi teknolojiler ile AVX ve AES-NI komut setleri gibi gelişmiş özellikleri ise desteklemiyorlar. 
Intel'in yeni işlemcileri modeline göre 37$ 42$ ve 52$ seviyesinden sunulacak. 

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mo0rfin 7 yıl
Arkadaşlar bu Core i7-3000 serisi işlemciler amd'nin phenom ve athlon işlemcilerinin hangisini denk gelmekte ?
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Rainbow6 7 yıl
bu yeni nesil islemciler cok az cikiyo piyasaya cesit yok celeronla biraz artmis oldu ama orta ve orta/ust seviyede bisi yok 2-3 islemciye takilip kaldilar ... yeni cikacak platform icin mi boyle yapiyolar ? 2011 platformu normal kullanicilar icin mi cikacak yoksa oda 1366 gibi bisi mi olacak yeni sistem toplayacam soru isaretlerine takildim kaldim
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

bu yeni nesil islemciler cok az cikiyo piyasaya cesit yok celeronla biraz artmis oldu ama orta ve orta/ust seviyede bisi yok 2-3 islemciye takilip kaldilar ... yeni cikacak platform icin mi boyle yapiyolar ? 2011 platformu normal kullanicilar icin mi cikacak yoksa oda 1366 gibi bisi mi olacak yeni sistem toplayacam soru isaretlerine takildim kaldim


LGA 2011 LGA 1366'nın devamı. 4 kanal bellek ve pahalı işlemciler yüksek gelirli kullanıcıları hedefliyor. LGA 1155 ise seneye çıkacak Ivy Bridge tabanlı işlemciler tarafından da kullanılacak.
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aydogdu1453 7 yıl
Olmadı intel olmadı.Sen naptın.Amd'ye koz verdin tabii bu çöplüklerle ne kadar koz verilirse.Bu adamların EGO'su gerçekten büyük arkadaş.F/P ye devam intel'e BAN.
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dodomoco 7 yıl
yahu bu sandy eler ertelenmedimi 1 çeyrek yoksa benmi yanlış biliyorum
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