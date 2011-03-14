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Intel, Sandy Bridge tabanlı Celeron B810 işlemcisini duyurdu

8 yıl
8,8b
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12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Celeron işlemci ailesi, Sandy Bridge tabanlı ilk üyesini kazandı. Intel tarafından resmi model listesine alınan Celeron B810 isimli yeni işlemci, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitesine, DDR3 bellek kapasitesine ve yeni grafik birimine sahip olan işlemci, 1.6GHz'de görev yapıyor. Celeron P4600 ile kıyaslandığında saat hızı %20 daha düşük olan Celeron B810, yeni nesil işlemci mimarisi ve entegre grafik birimi ile bu farkı kapatmayı başarıyor.

HyperThreading teknolojisini desteklemeyen ancak Sanallaştırma teknolojisi ile uyumlu olan Celeron B810'un, 86$ dolarlık etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.


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Rainbow6 8 yıl
Hizi cok az olmus .. HT de oladigina gore islemci baya tokezler bence neden bu kadar cimrilik yapmislar anlamadim 86 dolar para istiyo bide
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kamikazeden 8 yıl

Rainbow6

Hizi cok az olmus .. HT de oladigina gore islemci baya tokezler bence neden bu kadar cimrilik yapmislar anlamadim 86 dolar para istiyo bide


3 ayda bir 100mhz artırıp yeni model çıkarırlar nasılsa, o da 86 dolar olur,bu 76'ya düşer, o eskiyince tekrar aynısı. taktik aynı her zaman
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alperrTR 8 yıl
intel ve alt seviye mi? yaklaşık 190tl'ye AMD Sempron145 + onboard GPU'lu orta seviyede bir anakart sistem alınabilirken mi ? evet evet gidip 160tl'ye sadece celeron işlemci alalım ne de olsa sandy bridge.Hemde tümleşik GPU'yla birlikte ki performansı da mükemmeldir eminim (!) her yerde, her zaman intel :D
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mugurgok 8 yıl
Ucuz anakartlar ile alt seviyeye hitap edebilir belki ama artık yeni çıkan anakartlar bayağı zamlı geliyor malesef
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Tek-nolojik 8 yıl
Amd x3 445 fiyatına celeron işlemci ne güzel düşük maliyetli sistemler için demişler birde + anakartlarıda bir okadar pahalı güldürdün bizi intel akşam akşam yine helal olsun...
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WinteR 8 yıl
Güç tüketimi ve performansı hakkında bir tek bilgi yokken nasıl yorum yapılabilirki.
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xdorukx 8 yıl
İnternet bilgisarları için cok iyi bi fiyat ve teknoloji
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Çardakçı 8 yıl
güzel de anakartı pahalı olduktan sonra bi önemi kalmıyor. bunu alana kadar al bir amd x2 250 bir de 880g anakart toplamda 280 liraya toplanıyor.
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Batuist 8 yıl
adına sandy bridge light 'da diyebilirlermiş..
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