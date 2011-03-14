Intel, Sandy Bridge tabanlı Celeron B810 işlemcisini duyurdu

Intel'in düşük maliyetli sistemler için geliştirdiği Celeron işlemci ailesi, Sandy Bridge tabanlı ilk üyesini kazandı. Intel tarafından resmi model listesine alınan Celeron B810 isimli yeni işlemci, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. 2MB büyüklüğünde L3 bellek kapasitesine, DDR3 bellek kapasitesine ve yeni grafik birimine sahip olan işlemci, 1.6GHz'de görev yapıyor. Celeron P4600 ile kıyaslandığında saat hızı %20 daha düşük olan Celeron B810, yeni nesil işlemci mimarisi ve entegre grafik birimi ile bu farkı kapatmayı başarıyor.

HyperThreading teknolojisini desteklemeyen ancak Sanallaştırma teknolojisi ile uyumlu olan Celeron B810'un, 86$ dolarlık etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.