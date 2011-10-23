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Intel X79 çipsetinin anakart üreticilerine maliyeti 73$

7 yıl
25,2b
1
40
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil LGA2011 platformunu lanse etmeye hazırlanıyor. Kasım ayının ortalarına doğru pazara sürülmesi beklenen platform, Sandy Bridge mimarisini temel alan ancak aynı mimariyi kullanan mevcut modellerden farklı olarak dört kanal bellek kontrolcüsü, daha yüksek bellek kapasitesi ve modeline göre daha fazla çekirdek gibi detaylarla ayrılan Sandy Bridge-E serisi işlemciler ve bu işlemciler için hazırlanan X79 çipsetinden oluşuyor. 
LGA2011 formunda olan dolayısıyla geriye dönük olarak X58 anakartlara destek sunmayan ve sadece X79 anakartlarla uyumlu olan işlemci ailesi ilk etapta dört çekirdekli Core i7-3820 ve 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition modellerinden oluşacak. Gelen yeni bilgilere göre Intel, Sandy Bridge-E serisi için geliştirdiği X79 çipsetini anakart üreticilerine 73$ seviyesinden yani Z68 ile kıyaslandığında neredeyse %50 daha yüksek maliyetle, X58 ile kıyaslandığında ise 20$ daha yüksek etiket fiyatıyla sunmuş olacak.
İlginç olan nokta ise X79 çipsetinin Z68 ile kıyaslandığında neredeyse benzer özellikler sunuyor olması. X58 çipseti yüksek maliyetliydi çünkü X48 ile kıyaslandığında yeni özellikler içeriyor ve aynı zamanda kuzey-güney köprüleri ile çift yongalı paket olarak geliyordu. X79 ise kritik öneme sahip pek çok detay - bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü vb. - artık işlemci üzerinde olduğu için daha çok giriş-çıkış birimlerinin kontrolünden sorumlu olacak ve X58 ile kıyaslandığında doğal SATA-III desteği ile öne çıkacak. Bu arada bazı anakart üreticileri SATA kontrolcüsündenki güncelleme nedeniyle X79 çipsetinin özellikle birden fazla diskin bağlı olduğu yoğun kullanımlarda X58'den daha fazla ısınabileceğini dolayısıyla özellikle hız aşırtma odaklı bazı anakart modellerinde aktif soğutma tasarımına yer vereceklerini ifade ediyorlar. 

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
Alpcan Aksoy
ultra_storm Vay be bizide enayi yerine koyup 600-700 tl ye satıyorlar zehir zıkkım olsun !
kardeşim bu sadece 79$ sadece üzerindeki x79 çipsetinin maliyeti.en ucuz anakart bile 20 dolara yakın satılır, yani düşün adamların karı ne kadar az.bu çipseti bir pcb ye, pcb ye de binbir çeşit parça monte ediyorlar...

arkadaş haklı.sadece çipseti 73 dolar. 600 çokmu sence. 190 dolarlık telefonu 2bine iteleyince sorun olmuyor ama :D
Alpcan Aksoyultra_storm Vay be bizide enayi yerine koyup 600-700 tl ye satıyorlar zehir zıkkım olsun !kardeşim bu sadece 79$...
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DemirAtlı 7 yıl
bu intel tam sopalık hem herbirşeyi cpu içine entegre ediyor hemde hala çipset pahalı.
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michael scofield77 7 yıl DemirAtlı
DemirAtlı

bu intel tam sopalık hem herbirşeyi cpu içine entegre ediyor hemde hala çipset pahalı.

hemde ortada işlemci de yok
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Rubisco 7 yıl
Eskiden bu fiyata anakart alınıyordu güzel, 80-90$a herkezin işini de görüyordu performanslı olarak (yerine göre hala var gerçi).
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setek01 7 yıl
WinteR

73$ tek chipset ise tümü 150 civarı biter, 200$ kullanıcı dersen aşırı yüksek bir fiyat.

Tümü 150'te bitti. Diyelimki Tayvan'da kart bu fiyata toplandı. Ya sonra?
-Üreticinin kar payı eklenir.
-Tayvan vergisini alır.
-ithal eden gümrükte (hele biz de hiç sorma bile) vergi verir.
Gümrüğü ödenmiş ama daha yeteri kadar bindirilmemiş zavallı anakartta
Perakendeci alırken alış fiyatının %18'i kadar KDV'yi de distribütöre öder.
-KDV'si alış fiyatından ödenmiş mala perakendeci kendi ticari maliyetlerine göre kar payını ekler ve vergi hariç fiyatını belirler. Son kullanıcaya bindirilecek olan KDV yeniden hesaplanır böylece tadından yenmez bir durum ortaya çıkar.

Şimdi 150 USD üretilen Anakartta ne İntel ne de ASUS Gigabyte MSI
suçlu değildir aslında. Dünyanın kanunu budur. Üreten en az parayı kazanır.

Konu dışı olacak 2 yıl önce Tüpraş'tan benzin çıkş fiyatını 0,52 TL olarak gördüğümde aklıma şu geldi. Bu fiyattan bunu satan Tüpraş'ın yıllık kazancı
Yatırıma ayırdğı rakamları dahil edince Brüt kar olarak 1 Milyar USD olabiliyor.
50 kuruşluk benzine ilk bindirim dağıtıcıdan gelir yani, BP Şhell Poaş ve diğerleri; ham petrol olarak ithal edilip, üretilip kar marjı üzerine konmuş rafineri çıkış fiyatına bir o kadar nerdeyse ekleme yaparlar ve pompaya! 1 TL'ye gelir. Sırada pompacı da vardır. Bakın Üreten Tüpraş ,50'ye satıyor alıp dağıtan nasıl bir maj ekliyor. Ha 1 TL'den 4,5'TL'ye nasıl geliyor kısmına yorum yapmıyorum!!! En büyük pompa zaten orada......
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OverClocK1ng 7 yıl setek01
setek01
En büyük pompa zaten orada......

İyiydi.
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deneme123deneme 7 yıl
tasarımı beğendim güzel olmuş
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Rainbow6 7 yıl
maliyeti oldukca yuksek gostermis pahali anakartlar olacaktir piyasada ... ben hala intelin bu yeni serisini cakozlayamadim bu seri 1366 nin yerine mi geliyor yoksa tum islemciler icin mi yeni islemcilerin bazilari 1155 lede calisacak deniyordu oylemidir anlayamadim bi turlu
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teddybear01 7 yıl
73 tl use bize730 tl den girer
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OverClocK1ng 7 yıl
umutarslan.com
arkadaş haklı.sadece çipseti 73 dolar. 600 çokmu sence. 190 dolarlık telefonu 2bine iteleyince sorun olmuyor ama :D

Ayakta alkışlıyorum valla.. Ağzın bal yesin..
Bu arada 73$ olduğuna göre en ucuz anakart da 300$ olur bence.
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RuHsUz PiNoKyO 7 yıl
bir çipe 73 dolar verecekse üreticiler bize gelen anakartlar oldukça pahalı gibi olacak bir süre beklemek gerekecek bu çipe geçmek için
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michael scofield77 7 yıl
arkadaşlar bence hesabınızı bilin ve asla 250 tl üzeri anakart almayın asla
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huso 7 yıl
Normalde 28-29$ a satıyordu Intel buna 73$ o zaman 300$ altında X79 Anakart olmaz.Intel yine tik-tok son kullanıcıyı somurmeye devam ediyor.Ne tik-tok mus be arkadas aynı KDV gibi
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michael scofield77 7 yıl
alma net söylüyorum alma bekle sabırlı ol bak nasıl iniyor fiyatlar ama insanlarda sabır yoksa
işte bindirirler fiyatlara
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