Intel X79 çipsetinin anakart üreticilerine maliyeti 73$

Intel yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni nesil LGA2011 platformunu lanse etmeye hazırlanıyor. Kasım ayının ortalarına doğru pazara sürülmesi beklenen platform, Sandy Bridge mimarisini temel alan ancak aynı mimariyi kullanan mevcut modellerden farklı olarak dört kanal bellek kontrolcüsü, daha yüksek bellek kapasitesi ve modeline göre daha fazla çekirdek gibi detaylarla ayrılan Sandy Bridge-E serisi işlemciler ve bu işlemciler için hazırlanan X79 çipsetinden oluşuyor.

LGA2011 formunda olan dolayısıyla geriye dönük olarak X58 anakartlara destek sunmayan ve sadece X79 anakartlarla uyumlu olan işlemci ailesi ilk etapta dört çekirdekli Core i7-3820 ve 6 çekirdekli Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition modellerinden oluşacak. Gelen yeni bilgilere göre Intel, Sandy Bridge-E serisi için geliştirdiği X79 çipsetini anakart üreticilerine 73$ seviyesinden yani Z68 ile kıyaslandığında neredeyse %50 daha yüksek maliyetle, X58 ile kıyaslandığında ise 20$ daha yüksek etiket fiyatıyla sunmuş olacak.

İlginç olan nokta ise X79 çipsetinin Z68 ile kıyaslandığında neredeyse benzer özellikler sunuyor olması. X58 çipseti yüksek maliyetliydi çünkü X48 ile kıyaslandığında yeni özellikler içeriyor ve aynı zamanda kuzey-güney köprüleri ile çift yongalı paket olarak geliyordu. X79 ise kritik öneme sahip pek çok detay - bellek kontrolcüsü, PCIe kontrolcüsü vb. - artık işlemci üzerinde olduğu için daha çok giriş-çıkış birimlerinin kontrolünden sorumlu olacak ve X58 ile kıyaslandığında doğal SATA-III desteği ile öne çıkacak. Bu arada bazı anakart üreticileri SATA kontrolcüsündenki güncelleme nedeniyle X79 çipsetinin özellikle birden fazla diskin bağlı olduğu yoğun kullanımlarda X58'den daha fazla ısınabileceğini dolayısıyla özellikle hız aşırtma odaklı bazı anakart modellerinde aktif soğutma tasarımına yer vereceklerini ifade ediyorlar.