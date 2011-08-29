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Intel, Xeon E5-2600 serisi 17 yeni işlemci sunmaya hazırlanıyor

7 yıl
14,2b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Xeon E5-2600 serisi 17 yeni işlemci sunmaya hazırlanıyor
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Intel sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı çift soketli Romley-EP platformunu son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Soket R (Soket 2011) formundaki Xeon E5-2600 serisi işlemcilerden oluşan platform kapsamında farklı özelliklere sahip 17 işlemci lanse edilecek ve bu işlemcilere Intel'in C600 çipsetini kullanan anakartların eşlik edecek.
Çift, dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemcilerden oluşan Xeon E5-2600 serisi işlemciler modeline göre 3.3GHz'e varan hızlarda çalışacak ve yine modeline göre 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecekler. Xeon E1600 serisinde olduğu gibi yeni işlemcilerin tamamı Soket R formunda hazırlanırken, en güçlü modelin ısıl tasarım gücü 150 Watt olacak. Intel'in son çeyrekte sunacağı Xeon E5-2600 serisi işlemcilerin tam listesi şöyle;
Intel, Xeon E5-2600 serisi 17 yeni işlemci sunmaya hazırlanıyor
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3.1GHz olarak belirlenen yüksek saat hızı ve 8 çekirdekli yapısı ile Xeon E5-2687W, bu sınıfta Intel'in sunacağı en hızlı işlemci olacak. 20MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin yer aldığı serinin en ekonomik modeli ise çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 5MB Seviye 3 bellek ile gelen 3GHz hızındaki Xeon E5-2637 olacak.

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karaköy_soğancısı 7 yıl
yani bnm ram 2133 ise işlemciye hız aşırtma yapmam gerek öylemi ? bi cosmos 1100 aliğim buzdalabı diolar onun için 4 gzh falan yaparız işlemciyi bakalım nasip :)
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Arranger. 7 yıl
Az bütçe ile Xeon sistem kuracaklar için iyi haber.
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
ya arkadaşlar bu işlemciler 1600 mhz falan işlemci destekliyor diyoda biz 2133 lük alınca işlemciler tam bu gücünü veremiyormu ? yani 2133 mhzlik ram bu işlemciler yüzünden 1600 mhz de takılımı kalıyor ?

İşlemcinin bellek kontrolcüsünün desteklediği hızdan daha hızlı bir bellek alırsanız hızaşırtma yaparken faydasını görürsünüz.
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snow-leopard 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
ya arkadaşlar bu işlemciler 1600 mhz falan işlemci destekliyor diyoda biz 2133 lük alınca işlemciler tam bu gücünü veremiyormu ? yani 2133 mhzlik ram bu işlemciler yüzünden 1600 mhz de takılımı kalıyor ?

bunu bende merak ettim bilen bir arkadaş açıklarsa memnun olurum.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
ya arkadaşlar bu işlemciler 1600 mhz falan işlemci destekliyor diyoda biz 2133 lük alınca işlemciler tam bu gücünü veremiyormu ? yani 2133 mhzlik ram bu işlemciler yüzünden 1600 mhz de takılımı kalıyor ?
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Anonymous 7 yıl
bilgi için teşekkürler...
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