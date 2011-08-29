Intel, Xeon E5-2600 serisi 17 yeni işlemci sunmaya hazırlanıyor

Intel sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı çift soketli Romley-EP platformunu son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanıyor. Soket R (Soket 2011) formundaki Xeon E5-2600 serisi işlemcilerden oluşan platform kapsamında farklı özelliklere sahip 17 işlemci lanse edilecek ve bu işlemcilere Intel'in C600 çipsetini kullanan anakartların eşlik edecek.

Çift, dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemcilerden oluşan Xeon E5-2600 serisi işlemciler modeline göre 3.3GHz'e varan hızlarda çalışacak ve yine modeline göre 20MB'a varan Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecekler. Xeon E1600 serisinde olduğu gibi yeni işlemcilerin tamamı Soket R formunda hazırlanırken, en güçlü modelin ısıl tasarım gücü 150 Watt olacak. Intel'in son çeyrekte sunacağı Xeon E5-2600 serisi işlemcilerin tam listesi şöyle;

3.1GHz olarak belirlenen yüksek saat hızı ve 8 çekirdekli yapısı ile Xeon E5-2687W, bu sınıfta Intel'in sunacağı en hızlı işlemci olacak. 20MB Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin yer aldığı serinin en ekonomik modeli ise çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 5MB Seviye 3 bellek ile gelen 3GHz hızındaki Xeon E5-2637 olacak.