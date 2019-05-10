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Intel yonga yol haritasını açıkladı

Üretim süreçleri konusunda kat ettiği mesafe geniş bir kitle tarafından merak edilen Intel nihayet yol haritasını açıkladı. Firma 2021 yılında 7nm sürecine geçmiş olmayı planlıyor.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Halen 14nm sürecini aşamayan ve söz verdiği 10nm sürecine geçmekte geç kalan Intel yol haritasını yayınladı. Daha önce de gündeme geldiği gibi firmanın 3 yıl içerisinde 7nm sürecine geçiş yapması bekleniyor.

2019 yılı

Intel’in 10nm sürecine sadece mobil tarafta geçiş yapacağı ve masa üstü tarafında 2021 yılı sonlarına kadar 14nm sürecinde devam edeceği bir süre önce gündeme gelmişti. Firmanın yol haritasında taşınabilir sistemlere yönelik Ice Lake mimarisinin 10nm olarak Haziran ayında geleceği görünüyor.

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İlk nesil 10nm süreci 2 kat daha iyi grafik performansı, video işleme hızları ve yapay zekâ hızları vadediyor. Ice Lake mimarisinde iki mobil işlemci olacak. Ayrıca Sunny Cove adında yeni bir çekirdek mimarisine geçiş yapılıyor.

Standart işlemcilerin yanında 10nm mimarisinde bir yonga seti göreceğiz. LakeField mimarisi 1 adet Sunny Cove ve 4 adet Atom çekirdeğini big.LITTLE mantığında çalıştıracak. Bu yonga setlerinde 8GB LPDDR4X RAM ve 5W-7W TDP seçenekleri olacak.

2020 yılı

2020 yılında Intel daha verimli ikinci nesil 10nm sürecine geçmeyi planlıyor. Bu süreçte Tiger Lake mobil işlemcileri piyasada olacak. İşlemcilerin temelinde ise Willow Cove çekirdeği yer alıyor.

Tiger Lake işlemciler mevcut işlemcilere göre 15W paketinde 3 kat daha iyi performans sunuyor. Ayrıca 9W güce sahip ve üretkenlik tarafında başarılı işler yapacak bir versiyonda planlanıyor.

Tiger Lake mimarisinin en önemli avantajı Intel Xe grafik motoru ile desteklenecek olması. Intel’in bağımsız ekran kartına da güç verecek olan grafik motoru sayesinde Tiger Lake işlemciler mevcut işlemcilere göre 4 kat daha iyi grafik performansı sunacak.

Yine bu dönemde 10nm sürecinin Xeon işlemciler, genel kullanım grafik birimi, 5G yongaları, yapay zekâ uygulama birimleri arasında yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca bu dönemde 14nm üretim süreci de eski verimliliğine dönmüş olacak.

Grafik tarafında ise merakla beklenen Xe grafik birimi son kullanıcıya sunulacak. 10nm sürecinde geliştirilen Xe grafik birimi Foveros 3D yığın teknolojisi ile üretilecek. Yani HBM bellek grafik çekirdeğinin üzerine istiflenecek. Böylece daha küçük ancak daha yoğun kapasiteler barındıran bir yonga çözümü elde edilecek.

2021 yılı

Intel’in bu yıl üçüncü nesil 10nm üretim sürecine geçmesi bekleniyor. Performans ve enerji verimliliğini geliştirecek olan 10nm++ süreci yine mobil işlemciler ve big.LITTLE formundaki yonga setlerine temel olacak.

Aynı dönemde firma 7nm sürecine geçişini de duyuracak. Yüzde 20 daha iyi performans ve tasarım süreçlerindeki zorlukların 4 kat azalmasına şahit olacağımız bu dönemde 7nm Xe grafik birimini de göreceğiz. Firma veri merkezi ve yapay zekâ hızlandırıcılarına 7nm Xe grafik birimini sunmayı planlıyor. Aurora süper bilgisayarı da bu grafik birimleri ile donatılacak.

Bu dönemde en önemli gelişme EUV üretim teknolojisine geçiş olacak. Hali hazırda sadece Samsung ve TSMC tarafından kullanılan bu pahalı teknoloji ile daha verimli ve aynı anda birden fazla devre baskısı mümkün hale gelecek.

2022 ve sonrası

2022 yılı ile birlikte masa üstü tarafında 10nm sürecine geçiş yapılması bekleniyor. Yine aynı dönemde Intel 7nm+ sürecini duyuracak. 2023 yılında ise 7nm++ sürecine geçiş planlanıyor. Elbette bunlar şimdilik kâğıt üzerinde zira firmanın 14nm sürecindeki macerası hepimizin malumu. Gerçi milyar dolarlık yatırımlarla Intel üretim bantlarını daha güçlü hale getirmeye çalışıyor. Bu bakımdan artık bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilebilir.

 

https://wccftech.com/intel-10nm-2019-and-7nm-2021-confirmed-xe-gpu-launch-2021/ Yorum Yaz
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kadalt 1 hf. en beğenilen
Amd olmasa bunlar hala 4 çekirdek işlemciyi hala satıyor olurdu 😂
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Buffon The Legend 1 hf.
Şu an yaşadıkları sıkıntı aslında işin döküm kısmında 2014 gibi bir numara olmalarından kaynaklanıyor. 1 numaraydılar. Liderliğimizi devam ettirelim farkı açalım diye litografi yeterince olgunlaşmadan 10nm kararı verdiler. Teknoloji tam hazır olmayınca daha klasik yöntemde karar kıldılar/zorunda kaldılar. Bu yola yıllar ve milyar dolarlar döktüler ve tıkandılar. Şimdi ne ilerleyebiliyorlar ne geri dönebiliyorlar. 2 sene sonra başlasalardı TSMC'nin gittiği yöntemi seçip başarılı olacaklardı muhtemelen. 10nm üretiyorlar ancak verimli değil. Üretemiyor değiller. Ancak kullandıkları yöntem çok tekrarlı ağır bir yöntem. İsteseler 7nm de üretirler, 5nm de üretirler 6 ay içinde. Üretemezler diye bir şey yok. Mesele 10.000$ harcadığın bir wafer'dan kaç tane çalışan zar çıkartıyorsun? 10.000 dolar harcayıp 30 zar çıkartıyorsan adı üretemiyor oluyor. Yoksa intel çatır çatır 10nm üretir ve satar bu yıl içinde. Ama çok zarar eder. TSMC 7nmde %70 verimle çalışıyormuş. Bu da bir waferdan 200'ün üzerinde sağlam zar çıkması demek.
Yarı-iletken tasarımı ile onun dökülmesi baş başa giden bir süreç. Yaptığınız tasarım verimde direk etkili. Amd döküm işini bırakalı çok oldu ama o konuda bilgileri hala çok iyi. Tasarımlarını ona göre yapıyorlar. Yapmak zorundalar. Mesela çiplet diye bir şey çıkardılar, çipletleri bağlamak için IF diye veriyolu tasarladılar. Bu iki olay sayesinde çok küçük zar alanına sahip çipletler üretip verimi acayip yükseltip firmaya inanılmaz fayda sağlıyorlar. Amd'den adam transfer ederek benzer bir yola gidecekler ister istemez. Yani Amd bu işi nasıl yaptı onu öğrenecekler ve Amd dökümcü olmamasına rağmen Amd'den aldıkları adamlar sayesinde onların tasarım fikrine yaklaşarak kendi döküm verimlerini arttıracaklar. Yani tasarım ve döküm işini birbirinden ayıramazsınız. Umarım fazla karışık yazmamışımdır.
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Darklord Sauron 1 hf. Buffon The Legend
Açıklayıcı oldu teşekkürler
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bluedevil866 1 hf.
[image]2022 yılı ile birlikte masa üstü tarafında 10nm sürecine geçiş yapılması bekleniyor. Yine aynı dönemde Intel 7nm+ sürecini duyuracak. 2023 yılında ise 7nm++ sürecine geçiş planlanıyor. Elbette bunlar şimdilik kâğıt üzerinde zira firmanın 14nm sürecindeki macerası hepimizin malumu. Gerçi milyar dolarlık yatırımlarla Intel üretim bantlarını daha güçlü hale getirmeye çalışıyor. Bu bakımdan artık bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilebilir.
[/image]

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SEO-Uzmanı 1 hf.
uzun vadeli koltuğunu korumak isteyenler
ya işi yavaşlatıyor,
yada tutamayacakları vaatlerde bulunuyor !
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SEO-Uzmanı 1 hf.
2021 e kadar 3nm ler gelecek !
2020 de cep telefonlarında standart olacak !
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LGR9 1 hf. SEO-Uzmanı
Yavaş gel. Silikon bazlı üretim için 5nm sınır ve daha da altına inmek fizik kurallarına göre aykırı. Ancak grafen gibi materyaller kullanılarak inilebilir 5nm altına.
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Darklord Sauron 1 hf.
Gelirlerinin tavan yaptığı bir dönemde ar-gede neden bu kadar geri kaldılar anlamak zor.
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innformatics 1 hf. Darklord Sauron
Bomb has been planted. iste soru budur!
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Buffon The Legend 1 hf. Darklord Sauron
Gelirler artıyor ar-ge bütçeleri de sürekli artıyor. 10 milyar dolar civarında harcıyorlar her sene. Amd'nin 10 katından çok daha fazla. Mesele bazen ne kadar harcarsanız harcayın kilit elemanlarınız yeteri kadar yaratıcı değilse veya başta verdiğiniz bir karar yanlış ise onu toparlamanın çok zor olması. TSMC'nin 7nm sine yakın değerler içeren kendi 10nm'lerine geçişi çok erken kararlaştırdılar. O zamanlar henüz gelişmemiş olan bazı litografi yöntemleri yüzünden daha klasik multiple patterning üzerinden yapmak zorunda kaldılar. Şimdi de orada tıkandı kaldılar. Ne geriye dönebiliyorlar ne EUV'ye direk geçiş yapabiliyorlar. Verim çok düşük. Anca 2 çekirdek laptop işlemcisi çıkıyor. Amd'den yetenekli adam almaya kalkıyorlar. Bazen mesele para değil yetenek ve doğru kararı doğru zamanda almaya bağlı. 7nm ye geçişe daha sonra karar veren TSMC ise daha yeni litografi yöntemi ve daha farklı yoldan gitmeye karar verdiği için başarılı oldu.
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Eeltorm 1 hf.
Intel tutmayacağı sözleri vermiş yine.
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kadalt 1 hf. en beğenilen
Amd olmasa bunlar hala 4 çekirdek işlemciyi hala satıyor olurdu 😂
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