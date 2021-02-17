Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı

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AMD’nin donanım dünyasına yıllar sonra getirdiği rekabet ortamının etkileri görülmeye devam ediliyor. Intel’den iddialı IPC artışı bekleniyor.

Rocket Lake'e sayılı haftalar kaldı

Son gelen haberlere göre Rocket Lake işlemci ailesi önümüzdeki 15 Mart’ta satışa sunulacak. PCIe 4.0 destekleyecek yeni yongalar mevcut Tiger Lake işlemcilerinde yer alan Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye uyarlanmış hali olan Cypress Cove çekirdeklerini taşıyacak.

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Alder Lake'ın çıkış tarihi

11. nesli takip edecek Alder Lake işlemcileri ise bilindiği üzere 2 farklı işlemci çekirdeğini tek çatı altında buluşturacak. Golden Cove çekirdekleriyle küçük Gracemont çekirdeklerinin kombine edileceği yongaların şu ana kadar önümüzdeki eylül ayında bizlerle olması bekleniyordu. Son iddiaya göre tarih birazileriye giderek aralık ayına kaymış durumda.

%20 IPC artışı yolda

Son olarak ARM’ın big.LITTLE tasarımına benzer yol izlenecek yongalarda yer alacak Golden Cove çekirdeklerinin mevcut Willow Cove çekirdeklerinin üzerine %20 IPC artışı sunacağı belirtiliyor. Üstelik şimdiye kadar bilinenin aksine Intel’in 10 nm’nin rafine hali olan 10 nm Enhanced Superfin nodunu tercih edeceğine yer verilmiş.

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Diğer taraftan enerji verimliliğiyle öne çıkacak Gracemont çekirdeklerinin hali hazırda da kullanılan Skylake birimleriyle benzer IPC sunması bekleniyor. Son olarak DDR5 ve PCIe 5.0 ile gelmesi beklenen Alder Lake işlemcileri beraberinde LGA 1700 soketini de beraberinde getirecek.

https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-to-be-available-on-march-15th-alder-lake-s-to-feature-10nm-enhanced-superfin-architecture

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