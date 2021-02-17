Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı

    Mavi ekibin yenilikçi tasarımıyla öne çıkacak Alder Lake işlemcileri henüz Rocket Lake piyasada olmasa da detaylanmaya devam ediyor. Intel hacimli IPC artışı sunacak.
    17 Şubat 2021, 21:30 (7 sa.)
    613
    2
    8
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin donanım dünyasına yıllar sonra getirdiği rekabet ortamının etkileri görülmeye devam ediliyor. Intel’den iddialı IPC artışı bekleniyor.

    Rocket Lake'e sayılı haftalar kaldı

    Son gelen haberlere göre Rocket Lake işlemci ailesi önümüzdeki 15 Mart’ta satışa sunulacak. PCIe 4.0 destekleyecek yeni yongalar mevcut Tiger Lake işlemcilerinde yer alan Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye uyarlanmış hali olan Cypress Cove çekirdeklerini taşıyacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali

    Alder Lake'ın çıkış tarihi

    11. nesli takip edecek Alder Lake işlemcileri ise bilindiği üzere 2 farklı işlemci çekirdeğini tek çatı altında buluşturacak. Golden Cove çekirdekleriyle küçük Gracemont çekirdeklerinin kombine edileceği yongaların şu ana kadar önümüzdeki eylül ayında bizlerle olması bekleniyordu. Son iddiaya göre tarih birazileriye giderek aralık ayına kaymış durumda.

    %20 IPC artışı yolda

    Son olarak ARM’ın big.LITTLE tasarımına benzer  yol izlenecek yongalarda yer alacak Golden Cove çekirdeklerinin mevcut Willow Cove çekirdeklerinin üzerine %20 IPC artışı sunacağı belirtiliyor. Üstelik şimdiye kadar bilinenin aksine Intel’in 10 nm’nin rafine hali olan 10 nm Enhanced Superfin nodunu tercih edeceğine yer verilmiş.

    Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında"

    Diğer taraftan enerji verimliliğiyle öne çıkacak Gracemont çekirdeklerinin hali hazırda da kullanılan Skylake birimleriyle benzer IPC sunması bekleniyor. Son olarak DDR5 ve PCIe 5.0 ile gelmesi beklenen Alder Lake işlemcileri beraberinde LGA 1700 soketini de beraberinde getirecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-to-be-available-on-march-15th-alder-lake-s-to-feature-10nm-enhanced-superfin-architecture Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CrossoverKing 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    'ipc önemli değil önemli olan işelemcideki tarnsistör sayısı' lafı şu forum tarihinde yazılmış okunmuş en saçma laf olabilir. bunu yazan adamın işlemciden anlama olasılığı yok. sıfır bu ihtimal. ipc nedir bilmesini geçtim ipc'nin kelime anlamını bilmesi bile mümkün değil. biliyorsa bile yukarıdaki cümleyi yazan adam boş konuşuyordur, sırf konuşmak için konuşuyordur, ilgi peşindedir başka bir olasılık yok.

    amd ipc arttırınca: 'heyooooooooooooooo amd gümbür gümbür geliyor' dedikten sonra intel ipc arttırınca çaresizlikten: 'ipc hikaye transistör sayını söyle' moduna girenler var büyük çaresizlik gerçekten. ben geçen sene golden cove skylake üzerine 50% toplam ipc getirecek yönünde sağlam söylentiler var diye konu açtığımda sağlam tetiklenip sanki intel vs buldozer günlerinde yaşıyormuşuz gibi, sanki günümüzde müthiş bir rekabet yokmuş gibi, sanki intel geriye düşmemiş ve sağlam ipc artışına ihtiyacı yokmuş gibi "intel ne zaman 5% ötesinde ipc artışı yapmış sallıyorsunuz" diyen ve saattlerce ağlayıp eski forum yöneticileri ile bile kavga eden tipin ipc artışı hikaye transistör sayısından bahsedin demesi garip değil. 'intel yüksek ipc artışı getiremez'den gele gele 'ipc hikaye bize transistör sayısından bahsedin'e gelmeleri efsane olmuş. acayip kıvranıyorlar. ne bilgileri var, ne günü ve rekabeti yorumlayabiliyorlar ne de intel ipc artışı getiremez laflarının arkasında durabiliyorlar. duramayınca da 'milletin karnı tok artık ipc'ye falan' ' ipc mipc çocuk kandırmasınlar' gibi forum tarihinin en komedi laflarını duyuyoruz. ipc yani işlemci mimarisi her şeydir. işlemcinin içerdiği transistör sayısı ile ancak işlemciden ve bu işlerden zerre anlamayanlar ilgilenir ve bahane olarak uydurur.

    intel 40% ipc artışı, 6 ghz all core hız, i3ler 8 çekirdek diye bir resmi açıklama yapsa bile forumda ilgili konunun altına doluşup nereye laf atarız, nasıl saçmalayarak inteli yerden yere vururuz diye tüm gününü forumda geçiren, kimisinin günlük hayatlarında ciddi yalnızlık çektiğini düşündüğüm bir kitle var. bu kitleyi ciddiye almayın. her bir döngü başına 20% fazla komut işleyebilmek çok ciddi bir mimari gelişim. aynı çekirdek sayısında ve aynı hızda işlemci çok daha hızlı ve performanslı olacak demektir. 20% gerçek ise ryzen 6000 serisinde idda edilen 25% ipc artışı ile beraber güçlü bir rekabet yanında çok güçlü yeni nesil işlemciler bizi bekliyor demektir.
    'ipc önemli değil önemli olan işelemcideki tarnsistör sayısı' lafı şu forum tarihinde yazılmış okunmuş en saçma laf olabilir. bunu yazan adamın işlemciden anlam...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    mav1li (Selim ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar sene sonu çıkacak. Görünüşe göre amd zen3+ ile kapışacak. Intel zen3+dan bariz üstün olacak gibi gözüküyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kmesne (Gerçek Ad) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten 14nm mi gelecek ? Yeni nesil 10nm diyorlardı amd bunları ezip geçecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U unununium 4 sa. ( Mesaj Silindi ) kmesne
    Amdnin karşısında bu güne kadar 14nm ile durmaya çalıştılar 10 nm ile işler değişecek. Rekabetin yeniden ateşlenmesi çok güzel.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (Okan Yüksel) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    :mısır:
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C CrossoverKing 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    'ipc önemli değil önemli olan işelemcideki tarnsistör sayısı' lafı şu forum tarihinde yazılmış okunmuş en saçma laf olabilir. bunu yazan adamın işlemciden anlama olasılığı yok. sıfır bu ihtimal. ipc nedir bilmesini geçtim ipc'nin kelime anlamını bilmesi bile mümkün değil. biliyorsa bile yukarıdaki cümleyi yazan adam boş konuşuyordur, sırf konuşmak için konuşuyordur, ilgi peşindedir başka bir olasılık yok.

    amd ipc arttırınca: 'heyooooooooooooooo amd gümbür gümbür geliyor' dedikten sonra intel ipc arttırınca çaresizlikten: 'ipc hikaye transistör sayını söyle' moduna girenler var büyük çaresizlik gerçekten. ben geçen sene golden cove skylake üzerine 50% toplam ipc getirecek yönünde sağlam söylentiler var diye konu açtığımda sağlam tetiklenip sanki intel vs buldozer günlerinde yaşıyormuşuz gibi, sanki günümüzde müthiş bir rekabet yokmuş gibi, sanki intel geriye düşmemiş ve sağlam ipc artışına ihtiyacı yokmuş gibi "intel ne zaman 5% ötesinde ipc artışı yapmış sallıyorsunuz" diyen ve saattlerce ağlayıp eski forum yöneticileri ile bile kavga eden tipin ipc artışı hikaye transistör sayısından bahsedin demesi garip değil. 'intel yüksek ipc artışı getiremez'den gele gele 'ipc hikaye bize transistör sayısından bahsedin'e gelmeleri efsane olmuş. acayip kıvranıyorlar. ne bilgileri var, ne günü ve rekabeti yorumlayabiliyorlar ne de intel ipc artışı getiremez laflarının arkasında durabiliyorlar. duramayınca da 'milletin karnı tok artık ipc'ye falan' ' ipc mipc çocuk kandırmasınlar' gibi forum tarihinin en komedi laflarını duyuyoruz. ipc yani işlemci mimarisi her şeydir. işlemcinin içerdiği transistör sayısı ile ancak işlemciden ve bu işlerden zerre anlamayanlar ilgilenir ve bahane olarak uydurur.

    intel 40% ipc artışı, 6 ghz all core hız, i3ler 8 çekirdek diye bir resmi açıklama yapsa bile forumda ilgili konunun altına doluşup nereye laf atarız, nasıl saçmalayarak inteli yerden yere vururuz diye tüm gününü forumda geçiren, kimisinin günlük hayatlarında ciddi yalnızlık çektiğini düşündüğüm bir kitle var. bu kitleyi ciddiye almayın. her bir döngü başına 20% fazla komut işleyebilmek çok ciddi bir mimari gelişim. aynı çekirdek sayısında ve aynı hızda işlemci çok daha hızlı ve performanslı olacak demektir. 20% gerçek ise ryzen 6000 serisinde idda edilen 25% ipc artışı ile beraber güçlü bir rekabet yanında çok güçlü yeni nesil işlemciler bizi bekliyor demektir.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) CrossoverKing
    Haklısın ama ortaya çıkacak bir açık ve o açığı kapatacak yamadan kaynaklı performans kaybını dikkate aldın mı AMD halen önde sayılır.
    INTEL 'de bunun çok fazla güncel örneği var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    rockete de %20 20 dediler gördük bi cacık olmuyor neden çünkü 14nm.kölesi az transistör fakiri ipc'yi arttırsan ne işe yarayacak ki yaramıyor işte.10nm'ye geçince eh artsın biraz transistör ve ipc milletin korkusu o değil ki intelin saçma sapan tasarımı yok büyük çekirdekler şunda açılır avx var küçüklerde yok şunda çift ht var bunun ipc düşük yani o kuşu havada bi tutması lazım önce oyunlarda ve günlük kullanımda bu tasarım tat mı veriyor yoksa sorun yumağı mı diye yoksa milletin karnı tok artık ipc'ye falan.amd yapınca olay oluyor neden 19.2 milyardı zen2'de şimdi ne bilmiyorum ama intelin 9900k 9 bile değildi diye hatırlıyorum o yüzden tıraşı kessinler transistör sayısını açıklasınlar ipc mipc çocuk kandırmasınlar çünkü 2019 yazından beri kullanıcı fena bilinçlendi 7nm amdleri görünce ve corona herkesi eve kapatınca ve yeni çıkan seriler vs vs
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B bloodmoney30 (Adımı Bilmiyorum) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    intel 14 nm ile 7 nm amd işlemcilerine kafa tutuyor ise, kim daha iyi konuşmamak gerek, sonuçta 7 nm yazdıklarınıza göre aşırı üstün bir teknoloji, baksanıza 14nm intel ile kafa kafaya gidiyor. belli ki bu üstün teknoloji bile amd yi kral tahtına oturtmaya yetmemiş..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Strateji oyunu Fury of Dracula mobil cihazlar için yayınlandı 3 sa. Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu 3 sa. Hayatta kalma oyunu Survival Z, 19 Şubat'ta Apple Arcade'e geliyor 4 sa. İnsan terinden vücuttaki stres seviyesini ölçebilen giyilebilir bir çip geliştirildi 4 sa. Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara 4 sa. Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi 5 sa. Microsoft, Edge tarayıcısında bir Çocuk Modu'nu test ediyor 5 sa. Oyuncular 2020’de PC oyunculuğuna %62 daha fazla harcadı 6 sa. Söylentiye göre bu yıl çıkacak Call of Duty oyunu 1950'lerde geçecek: Kore Savaşı anlatılabilir 6 sa. NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor 6 sa. WD giriş seviyesinde NVMe’ye terfi ediyor: WD Green SN350 ailesi duyuruldu 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı Sonraki Justice League ve Batman v Superman yönetmeni Zack Snyder, King Arthur filmi geliştiriyor 8 sa. Diablo II Remake duyurusu bu hafta Blizzcon'da yapılabilir 8 sa. Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesinin büyük değişiklikler getirmeyeceğini onayladı 8 sa. İşte Kia'nın yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk model: yeni K8 8 sa. Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak 9 sa. Ford, 2030'dan itibaren Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satacak 9 sa. Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor 9 sa. Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor 10 sa. Sennheiser kulaklık bölümü satılıyor 10 sa. Zotac GPU madenciliğini destekleyen tweet attı, üstüne oyuncuları etiketledi 10 sa. Moto G30 modeli 90Hz ekran ve 5000mAh batarya ile geliyor 10 sa. Emma Stone'lu Cruella filminden ilk fragman yayınlandı 10 sa. Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi 11 sa. Yeni nesil Mitsubishi Outlander tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Mac'lerdeki malware tehdidi büyümeye başladı 12 sa. Microsoft, oyunların engelli bireyler için daha ulaşılabilir olması adına yeni bir adım atıyor 12 sa. IBM, 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı planlıyor 12 sa. PS Store'da PS Plus'a özel indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 13 sa. iOS 14.5 ile birçok yeni emoji gelecek 13 sa. Facebook: “Apple’a acı çektirmeliyiz” Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız