Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı

AMD’nin donanım dünyasına yıllar sonra getirdiği rekabet ortamının etkileri görülmeye devam ediliyor. Intel’den iddialı IPC artışı bekleniyor.
Rocket Lake'e sayılı haftalar kaldı
Son gelen haberlere göre Rocket Lake işlemci ailesi önümüzdeki 15 Mart’ta satışa sunulacak. PCIe 4.0 destekleyecek yeni yongalar mevcut Tiger Lake işlemcilerinde yer alan Willow Cove çekirdeklerinin 14 nm’ye uyarlanmış hali olan Cypress Cove çekirdeklerini taşıyacak.İlginizi Çekebilir LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali
Alder Lake'ın çıkış tarihi
11. nesli takip edecek Alder Lake işlemcileri ise bilindiği üzere 2 farklı işlemci çekirdeğini tek çatı altında buluşturacak. Golden Cove çekirdekleriyle küçük Gracemont çekirdeklerinin kombine edileceği yongaların şu ana kadar önümüzdeki eylül ayında bizlerle olması bekleniyordu. Son iddiaya göre tarih birazileriye giderek aralık ayına kaymış durumda.
%20 IPC artışı yolda
Son olarak ARM’ın big.LITTLE tasarımına benzer yol izlenecek yongalarda yer alacak Golden Cove çekirdeklerinin mevcut Willow Cove çekirdeklerinin üzerine %20 IPC artışı sunacağı belirtiliyor. Üstelik şimdiye kadar bilinenin aksine Intel’in 10 nm’nin rafine hali olan 10 nm Enhanced Superfin nodunu tercih edeceğine yer verilmiş.
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Diğer taraftan enerji verimliliğiyle öne çıkacak Gracemont çekirdeklerinin hali hazırda da kullanılan Skylake birimleriyle benzer IPC sunması bekleniyor. Son olarak DDR5 ve PCIe 5.0 ile gelmesi beklenen Alder Lake işlemcileri beraberinde LGA 1700 soketini de beraberinde getirecek.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-to-be-available-on-march-15th-alder-lake-s-to-feature-10nm-enhanced-superfin-architecture Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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amd ipc arttırınca: 'heyooooooooooooooo amd gümbür gümbür geliyor' dedikten sonra intel ipc arttırınca çaresizlikten: 'ipc hikaye transistör sayını söyle' moduna girenler var büyük çaresizlik gerçekten. ben geçen sene golden cove skylake üzerine 50% toplam ipc getirecek yönünde sağlam söylentiler var diye konu açtığımda sağlam tetiklenip sanki intel vs buldozer günlerinde yaşıyormuşuz gibi, sanki günümüzde müthiş bir rekabet yokmuş gibi, sanki intel geriye düşmemiş ve sağlam ipc artışına ihtiyacı yokmuş gibi "intel ne zaman 5% ötesinde ipc artışı yapmış sallıyorsunuz" diyen ve saattlerce ağlayıp eski forum yöneticileri ile bile kavga eden tipin ipc artışı hikaye transistör sayısından bahsedin demesi garip değil. 'intel yüksek ipc artışı getiremez'den gele gele 'ipc hikaye bize transistör sayısından bahsedin'e gelmeleri efsane olmuş. acayip kıvranıyorlar. ne bilgileri var, ne günü ve rekabeti yorumlayabiliyorlar ne de intel ipc artışı getiremez laflarının arkasında durabiliyorlar. duramayınca da 'milletin karnı tok artık ipc'ye falan' ' ipc mipc çocuk kandırmasınlar' gibi forum tarihinin en komedi laflarını duyuyoruz. ipc yani işlemci mimarisi her şeydir. işlemcinin içerdiği transistör sayısı ile ancak işlemciden ve bu işlerden zerre anlamayanlar ilgilenir ve bahane olarak uydurur.
intel 40% ipc artışı, 6 ghz all core hız, i3ler 8 çekirdek diye bir resmi açıklama yapsa bile forumda ilgili konunun altına doluşup nereye laf atarız, nasıl saçmalayarak inteli yerden yere vururuz diye tüm gününü forumda geçiren, kimisinin günlük hayatlarında ciddi yalnızlık çektiğini düşündüğüm bir kitle var. bu kitleyi ciddiye almayın. her bir döngü başına 20% fazla komut işleyebilmek çok ciddi bir mimari gelişim. aynı çekirdek sayısında ve aynı hızda işlemci çok daha hızlı ve performanslı olacak demektir. 20% gerçek ise ryzen 6000 serisinde idda edilen 25% ipc artışı ile beraber güçlü bir rekabet yanında çok güçlü yeni nesil işlemciler bizi bekliyor demektir.