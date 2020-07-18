Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir

    Hibrit tasarımlı işlemciler detaylanmaya devam ediyor.
    3 sa.
    337
    8
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir

    Intel’in yeni grafik mimarisi üzerinde çalıştığı şu günlerde yeni yongalardaki iGPU değişiklikleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

    32 EU'lu işlemci

    SiSoft Sandra testinde ortaya çıkan yonganın dikkat çeken detayı beraberinde getirdiği iGPU birimi oldu. Mevcut Comet Lake işlemcilerindeki 24 EU’nun aksine 32 EU’dan oluşan entegre grafik birimi mavi ekibin işlemcilerinin GPU tarafını iyileştirmeyi planladığını gösteriyor.

    Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı"


    Diğer taraftan iGPU tarafının hangi mimari üzerinde şekilleneceği rapor edilmemiş. Burada Intel önümüzdeki Rocket Lake işlemcilerinden itibaren Gen12’ye geçiş yapacağını hatırlatalım. Dolayısıyla Alder Lake işlemcileri hem işlemci tarafında hibrit tasarım hem de Gen12 tabanlı 32 EU sayesinde yeniliklerle öne çıkacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-igpu-shows-up-on-sisoftware-website-with-32-execution-units Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Kartlar yeniden dağıtılıyor "Samsung 870 QVO 2TB SSD inceleme" 45 dk. Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı 1 sa. Google, koronavirüs komplo sayfalarındaki reklamları yasaklayacak 1 sa. Yakın gelecekte kalp pilleri ışık enerjisi ile şarj edilebilir 2 sa. Android'de keşfedilen zararlı yazılım 337 uygulama üzerinden kredi kartı bilgilerinizi çalabilir 2 sa. Yeni sünger türü keşfedildi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir Sonraki Google Android için yeni emoji kısayollarını test ediyor 5 sa. 1000 aylık Netflix hediyesi bu oyunda 6 sa. TikTok benzeri Instagram Reels global erişime açılıyor 6 sa. Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var 7 sa. Twitter saldırısında 130 hesap etkilendi 18 sa. Amazon, Google ve Apple’a şimdi de 65 milyar dolarlık yeni bir soruşturma 19 sa. 2025 yılı itibariyle “sıfır emisyon toplum” olmak isteyen G.Kore’den 61 milyar dolar bütçe 19 sa. Huawei Enjoy 20s, TENAA setifikası aldı 20 sa. AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın 20 sa. Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı 21 sa. Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor 21 sa. Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor 22 sa. Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı 22 sa. Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor 23 sa. Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor 23 sa. Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu 1 gün Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı 1 gün Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimine son veriyor 1 gün Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor 1 gün Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız