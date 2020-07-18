Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir

Intel’in yeni grafik mimarisi üzerinde çalıştığı şu günlerde yeni yongalardaki iGPU değişiklikleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

32 EU'lu işlemci

SiSoft Sandra testinde ortaya çıkan yonganın dikkat çeken detayı beraberinde getirdiği iGPU birimi oldu. Mevcut Comet Lake işlemcilerindeki 24 EU’nun aksine 32 EU’dan oluşan entegre grafik birimi mavi ekibin işlemcilerinin GPU tarafını iyileştirmeyi planladığını gösteriyor.

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Diğer taraftan iGPU tarafının hangi mimari üzerinde şekilleneceği rapor edilmemiş. Burada Intel önümüzdeki Rocket Lake işlemcilerinden itibaren Gen12’ye geçiş yapacağını hatırlatalım. Dolayısıyla Alder Lake işlemcileri hem işlemci tarafında hibrit tasarım hem de Gen12 tabanlı 32 EU sayesinde yeniliklerle öne çıkacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-alder-lake-s-igpu-shows-up-on-sisoftware-website-with-32-execution-units

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