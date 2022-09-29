Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc A310 ekran kartı sessiz sedasız tanıtıldı: Giriş seviye, uygun fiyatlı seçenek

    Intel Arc A310 ekran kartı, sessiz sedasız duyuruldu. Uygun fiyatlı ekran kartları arasında yerini alacak olan Arc A310, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.  
    2

    Intel Arc A310 ekran kartı

    Aylarca süren sızıntılar, tanıtımlar, söylentilerin ardından Intel, Arc A310 ekran kartını resmi olarak duyurdu. Intel’in yeni giriş seviye masaüstü ekran kartının teknik özellikleri, dahili ekran kartı bulunmayan sistemlerde video sinyalleri vermek üzere tasarlandığını gösteriyor.

    DisplayPort 2.0 ve HDMI 2.1 sürprizi

    6 Xe çekirdeği, 64 bit veri yolu üzerinden 4GB GDDR6 bellek, 2000 mHz saat hızı ve 75W TDP, ekran kartının temel özellikleri arasında. AMD’nin RX 6400’ü ve daha güçlü entegre grafik donanımlı CPU’larla rekabet edecek bir kart karşımızda. Yakında daha sık göreceğimiz tam boy çift yuvalı soğutuculara sahip olan kart, ilginç olarak RTX 4090’da bile bulunmayan bir özellik olan DisplayPort 2.0’ı destekliyor. Ayrıca AV1 kodlama ve kod çözme desteği ile geliyor. Rakibi AMD RX 6400’de AV1 kod çözme desteği yok. HDMI 2.1 desteği de mevcut.

    Intel'in en ucuz ekran kartı

    Intel, giriş seviye ekran kartının fiyatını açıklamadı ancak 100 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Giriş seviye ekran kartı pazarı, özellikle AMD’nin yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin, Intel’in F serisi dışında işlemcilerinin dahili ekran kartlarının tüm temel özellikleri alması nedeniyle küçülüyor. A310, muhtemelen fiziksel ve dijital perakende raflarında yer almayacak. AMD ve Nvidia’nın en ucuz kartlarıyla bile rekabet edecek düzeyde değil.

    Intel Arc A310 özellikleri

    • Litografi türü: TSMC N6
    • Xe-cores: 6
    • Görüntü Oluşturma Dilimleri: 2
    • Işın İzleme Birimleri: 6
    • Intel Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motorları: 96
    • Xe Vektör Motorları: 96
    • Grafik saat hızı: 2000 MHz
    • TBP: 75 W
    • PCI Express Yapılandırmaları: PCI Express 4.0 x16
    • Bellek: 4 GB GDDR6
    • Grafik belleği bant genişliği: 124 GB/s
    • Grafik belleği hızı: 15.5 Gbps
    • Vulkan: 1.3
    • OpenGL: 4.6
    • OpenCL: 3.0
    • Çok formatlı kodlayıcı motorlar: 2
    • Adaptif senkronizasyon: Var
    • Desteklenen ekran sayısı: 4
    • Grafik çıkışı: eDP* 1.4, DP 2.0 up to UHBR 10**, HDMI* 2.1, HDMI* 2.0b
    • Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160@60Hz (HDMI), 7680 x 4320@60Hz (DisplayPort)
    • H.264 ve H.265 kodlama/kod çözme: Var
    • AV1 kodlama/kod çözme: Var
    • VP9 bit akışı ve kod çözme: Var
    • Intel Deep Link teknolojileri: Var

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız