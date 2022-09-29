Intel Arc A310 ekran kartı sessiz sedasız tanıtıldı: Giriş seviye, uygun fiyatlı seçenek

Aylarca süren sızıntılar, tanıtımlar, söylentilerin ardından Intel, Arc A310 ekran kartını resmi olarak duyurdu. Intel’in yeni giriş seviye masaüstü ekran kartının teknik özellikleri, dahili ekran kartı bulunmayan sistemlerde video sinyalleri vermek üzere tasarlandığını gösteriyor.

Intel Arc A770 ekran kartı fiyatı açıklandı 1 gün önce eklendi

DisplayPort 2.0 ve HDMI 2.1 sürprizi

6 Xe çekirdeği, 64 bit veri yolu üzerinden 4GB GDDR6 bellek, 2000 mHz saat hızı ve 75W TDP, ekran kartının temel özellikleri arasında. AMD’nin RX 6400’ü ve daha güçlü entegre grafik donanımlı CPU’larla rekabet edecek bir kart karşımızda. Yakında daha sık göreceğimiz tam boy çift yuvalı soğutuculara sahip olan kart, ilginç olarak RTX 4090’da bile bulunmayan bir özellik olan DisplayPort 2.0’ı destekliyor. Ayrıca AV1 kodlama ve kod çözme desteği ile geliyor. Rakibi AMD RX 6400’de AV1 kod çözme desteği yok. HDMI 2.1 desteği de mevcut.

Intel'in en ucuz ekran kartı

Intel, giriş seviye ekran kartının fiyatını açıklamadı ancak 100 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Giriş seviye ekran kartı pazarı, özellikle AMD’nin yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin, Intel’in F serisi dışında işlemcilerinin dahili ekran kartlarının tüm temel özellikleri alması nedeniyle küçülüyor. A310, muhtemelen fiziksel ve dijital perakende raflarında yer almayacak. AMD ve Nvidia’nın en ucuz kartlarıyla bile rekabet edecek düzeyde değil.

Intel Arc A310 özellikleri

Litografi türü: TSMC N6

Xe-cores: 6

Görüntü Oluşturma Dilimleri: 2

Işın İzleme Birimleri: 6

Intel Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motorları: 96

Xe Vektör Motorları: 96

Grafik saat hızı: 2000 MHz

TBP: 75 W

PCI Express Yapılandırmaları: PCI Express 4.0 x16

Bellek: 4 GB GDDR6

Grafik belleği bant genişliği: 124 GB/s

Grafik belleği hızı: 15.5 Gbps

Vulkan: 1.3

OpenGL: 4.6

OpenCL: 3.0

Çok formatlı kodlayıcı motorlar: 2

Adaptif senkronizasyon: Var

Desteklenen ekran sayısı: 4

Grafik çıkışı: eDP* 1.4, DP 2.0 up to UHBR 10**, HDMI* 2.1, HDMI* 2.0b

Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160@60Hz (HDMI), 7680 x 4320@60Hz (DisplayPort)

H.264 ve H.265 kodlama/kod çözme: Var

AV1 kodlama/kod çözme: Var

VP9 bit akışı ve kod çözme: Var

Intel Deep Link teknolojileri: Var

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