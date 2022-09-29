Intel Arc A310 ekran kartı sessiz sedasız tanıtıldı: Giriş seviye, uygun fiyatlı seçenek

- DisplayPort 2.0 ve HDMI 2.1 sürprizi
- Intel'in en ucuz ekran kartı
- Intel Arc A310 özellikleri
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Aylarca süren sızıntılar, tanıtımlar, söylentilerin ardından Intel, Arc A310 ekran kartını resmi olarak duyurdu. Intel’in yeni giriş seviye masaüstü ekran kartının teknik özellikleri, dahili ekran kartı bulunmayan sistemlerde video sinyalleri vermek üzere tasarlandığını gösteriyor.
DisplayPort 2.0 ve HDMI 2.1 sürprizi
6 Xe çekirdeği, 64 bit veri yolu üzerinden 4GB GDDR6 bellek, 2000 mHz saat hızı ve 75W TDP, ekran kartının temel özellikleri arasında. AMD’nin RX 6400’ü ve daha güçlü entegre grafik donanımlı CPU’larla rekabet edecek bir kart karşımızda. Yakında daha sık göreceğimiz tam boy çift yuvalı soğutuculara sahip olan kart, ilginç olarak RTX 4090’da bile bulunmayan bir özellik olan DisplayPort 2.0’ı destekliyor. Ayrıca AV1 kodlama ve kod çözme desteği ile geliyor. Rakibi AMD RX 6400’de AV1 kod çözme desteği yok. HDMI 2.1 desteği de mevcut.
Intel'in en ucuz ekran kartı
Intel, giriş seviye ekran kartının fiyatını açıklamadı ancak 100 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Giriş seviye ekran kartı pazarı, özellikle AMD’nin yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinin, Intel’in F serisi dışında işlemcilerinin dahili ekran kartlarının tüm temel özellikleri alması nedeniyle küçülüyor. A310, muhtemelen fiziksel ve dijital perakende raflarında yer almayacak. AMD ve Nvidia’nın en ucuz kartlarıyla bile rekabet edecek düzeyde değil.
Intel Arc A310 özellikleri
- Litografi türü: TSMC N6
- Xe-cores: 6
- Görüntü Oluşturma Dilimleri: 2
- Işın İzleme Birimleri: 6
- Intel Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motorları: 96
- Xe Vektör Motorları: 96
- Grafik saat hızı: 2000 MHz
- TBP: 75 W
- PCI Express Yapılandırmaları: PCI Express 4.0 x16
- Bellek: 4 GB GDDR6
- Grafik belleği bant genişliği: 124 GB/s
- Grafik belleği hızı: 15.5 Gbps
- Vulkan: 1.3
- OpenGL: 4.6
- OpenCL: 3.0
- Çok formatlı kodlayıcı motorlar: 2
- Adaptif senkronizasyon: Var
- Desteklenen ekran sayısı: 4
- Grafik çıkışı: eDP* 1.4, DP 2.0 up to UHBR 10**, HDMI* 2.1, HDMI* 2.0b
- Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160@60Hz (HDMI), 7680 x 4320@60Hz (DisplayPort)
- H.264 ve H.265 kodlama/kod çözme: Var
- AV1 kodlama/kod çözme: Var
- VP9 bit akışı ve kod çözme: Var
- Intel Deep Link teknolojileri: Var
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum