Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Radeon RX 6400 ekran kartı satışa sunuldu

    GTX 1050 Ti ve GTX 1650 ekran kartlarına alternatif arayanlar için Radeon RX 6400 ekran kartı satışa çıkıyor. 4GB GDDR6 bellek ve 53W TDP değeri ile iddialı olmaya çalışacak. 
    Oy Ver

    Radeon RX 6400
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin giriş seviyesinde iddialı olmayı hedefleyen Radeon RX 6400 ekran kartı, CES 2022 tüketici elektroniği fuarında tanıtılmasından sonra nihayet piyasaya çıkıyor. Maliyeti düşünenler için iyi bir alternatif olabilir. 

    Radeon RX 6400 özellikleri ve fiyatı

    Radeon RX 6400 ekran kartı RDNA 2 mimarisini temel alıyor ve 6nm Navi 24 çekirdeğinin biraz kırpılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. 768 akış işlemcisi olan ekran kartında 48 desen haritalama birimi, 12 ışın izleme birimi ve 32 ROP birimi bulunuyor. 

    Oyunlarda 2039MHz frekansını kullanan kart turbo ile 2321MHz frekansına çıkabiliyor. 4GB GDDR6 bellek 64-bit veri yoluna sahip ve 128GB/s bant genişliği sunuyor. Bir adet HDMI 2.1 ve DP 1.4 çıkışı ile görüntü aktarılıyor. Firma GTX 1050 Ti ve GTX 1650 ekran kartlarından daha iyi performans vadediyor. 

    PCIe x4 kısıtlaması olan ekran kartı 53W TDP değeri ile slot üzerinden enerji alabiliyor. Tek fanlı havalandırması olan kart 159$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Üretici ortakların özelleştirilmiş varyantları da yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız