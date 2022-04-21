Radeon RX 6400 ekran kartı satışa sunuldu

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AMD’nin giriş seviyesinde iddialı olmayı hedefleyen Radeon RX 6400 ekran kartı, CES 2022 tüketici elektroniği fuarında tanıtılmasından sonra nihayet piyasaya çıkıyor. Maliyeti düşünenler için iyi bir alternatif olabilir.

Radeon RX 6400 özellikleri ve fiyatı

Radeon RX 6400 ekran kartı RDNA 2 mimarisini temel alıyor ve 6nm Navi 24 çekirdeğinin biraz kırpılmış bir hali olarak karşımıza çıkıyor. 768 akış işlemcisi olan ekran kartında 48 desen haritalama birimi, 12 ışın izleme birimi ve 32 ROP birimi bulunuyor.

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Oyunlarda 2039MHz frekansını kullanan kart turbo ile 2321MHz frekansına çıkabiliyor. 4GB GDDR6 bellek 64-bit veri yoluna sahip ve 128GB/s bant genişliği sunuyor. Bir adet HDMI 2.1 ve DP 1.4 çıkışı ile görüntü aktarılıyor. Firma GTX 1050 Ti ve GTX 1650 ekran kartlarından daha iyi performans vadediyor.

PCIe x4 kısıtlaması olan ekran kartı 53W TDP değeri ile slot üzerinden enerji alabiliyor. Tek fanlı havalandırması olan kart 159$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Üretici ortakların özelleştirilmiş varyantları da yavaş yavaş sahneye çıkmaya başladı.



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Radeon RX 6400 satışta: İşte özellikleri ve fiyatı