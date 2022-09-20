Nvidia GeForce RTX 4090 tanıtıldı! İşte en güçlü oyuncu kartı

Nihayet Nvidia’nın en güçlü mimarisi Ada Lovelace bugün itibariyle sahneye çıktı. GTC 2022 etkinliğinde tanıtılan Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı GeForce RTX 3090 Ti modeline göre 2.3 kat daha fazla hassasiyet performansı sunuyor.
Nvidia GeForce RTX 4090 performansı nasıl? ⚡️
Çift AV1 çözücüler ile 8K 60fps kayıtları destekleyen ekran kartı tek bir 16-pin bağlantısından güç alıyor. TSMC 4nm sürecinde üretilen ekran kartının iki kat daha iyi enerji verimliliği sunduğu ifade ediliyor. Shader Execution Reordering teknolojisi ve DLSS 3.0 ile birlikte ışın izleme performansının iki-üç kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. Rasterizasyon performansı ise yine iki kata kadar artıyor.
Tanıtımdan önce ön siparişlere başlayan sitelerin aksine uçuk fiyatlar yok ancak fiyat etiketi önceki nesle göre 100$ daha pahalı. Yeni ekran kartlarında PCIe Gen 5 ve ATX 3.0 uyumlu güç kaynaklarının kullanılması PCI Sig platformu tarafından tavsiye ediliyor.
Nvidia GeForce RTX 4090 teknik özellikleri 📋
- AD102-300 grafik birimi
- 76 milyar transistör
- Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
- Üçüncü nesil RT çekirdekleri
- 128 SM
- 16384 CUDA çekirdeği
- 2520MHz boost hızı
- 82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı
- 24GB GDDR6X bellek
- 384-bit veri yolu
- 1TB/s bant genişliği
- 450W TGP
- 660W Max TGP
Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ve çıkış tarihi 💰
Nvidia; GeForce RTX 4090 ekran kartının fiyatını 1599$ olarak açıkladı. Yeni ekran kartının çıkış tarihi ise 12 Ekim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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