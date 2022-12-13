Intel, Arc ekran kartları için gelecek planlarını açıkladı: Odak noktası 'düşük güç tüketimi' olacak

Yeni nesil Intel ekran kartları güç tüketimi ile öne çıkabilir
Gadgets360 ile yaptığı bir röportajda Intel Grafik ve Yazılım Bölümü Başkanı Raja Koduri, odak noktasının "düşük güç" olduğunu ve şu anda tepe model ekran kartlarının bu konuda sınır tanımadığını belirtti. Bununla birlikte önceliğinin ''tek bir güç konektörüyle çekirdek kitleyi elde etmek olduğunu'' dile getiren yetkili isim, bu şekilde 200-225W seviyelerine ulaşılabileceğini söylüyor.
Koduri'nin planlarının hangi mimari için geçerli olacağı bilinmiyor. Zira geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen üst seviye Arc ekran kartları çift pimli güç konektörlerine ihtiyaç duyuyordu. Ancak Intel, yakında piyasaya sürülecek Arc A500 serisi ve Alchemist'in halefi Battlemage mimarisinde daha iyi bir verimlilik sunabilir.
Bilindiği üzere AMD ve Nvidia'nın tepe model ekran kartları, 300 ila 450W arasında değişen TDP değerleri ile tanıtıldı. Ancak birçok kullanıcı bu tepe modellerin yanı sıra Intel'in de bahsettiği gibi 200 ila 225W TDP'li ekran kartlarına yöneliyor. Bu nedenle Intel'den gelecek daha düşük TDP ve uygun fiyatlı çözümler, sektörde yaşanan rekabeti hızlandırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...