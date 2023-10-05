Yeni Intel Arc ve Iris sürücüleri paylaşıldı: İki kata kadar artış sunuyor

Tam Boyutta Gör Arc Alchemist GPU ailesi ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, hem Arc hem de Iris GPU'lar için çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki bir süredir şirketin sürücü desteğine yoğunlaştığından sizlere bahsediyoruz. Bugünse, Intel Arc & Iris ekran kartları için ''31.0.101.4885'' sürücüsü paylaşıldı. Bu yeni sürüm, 20'den fazla oyunda yüzde 119'a kadar FPS artışı sağlıyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Yeni Intel grafik sürücüleri paylaşıldı

Bildiğiniz gibi Intel, GPU sürücüleri özelinde yeni bir politikaya geçiş yaparak güncel oyunlara destek sunmaya başladı. Bu bağlamda yeni yayınlanan grafik sürücüsü, hem Arc hem de Iris GPU'ların performansını ciddi oranda arttırıyor. Sürücü ayrıntılarına gelirsek, en büyük performans artışı Deus Ex: Human Revolution'da yaşanıyor diyebiliriz. Öyle ki Intel, yeni sürücünün 1080p ayarlarında yüzde 119'a kadar FPS artışı sunduğunu belirtiyor.

Ayrıca yeni sürücü, Call of Duty: Modern Warfare, Payday 3, Call of Duty: Black Ops 3 ve Resident Evil 4 dahil olmak üzere birçok yapımda da önemli kazanımlar sunuyor. Ek olarak Forza Motorsport ve Assassin's Creed Mirage için destek içerdiğini de hatırlatalım.

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Yeni paylaşılan sürücüye buradan ulaşabilir ve sisteminize kurabilirsiniz. Sürücü gereksinimleri arasında Intel Arc ekran kartları ve minimum 11.Nesil Intel işlemciler (Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H) yer alıyor. İşte detaylı liste:

Forza Motorsport (DX12) - 1440p Yüksek ayarlarda yüzde 19'a kadar artış

Resident Evil 4 (DXR) - 1080p Işın İzleme Yüksek ayalarda yüzde 27'ye kadar artış

The Last of Us Part 1 (DX12) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 12'ye kadar artış

War Thunder (DX11) - 1080 Maksimum ayarlarda yüzde 9'a kadar artış

Payday 3 (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 37'ye kadar artış

Naraka: Bladepoint (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 5'e kadar artış

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 32'ye kadar artış

Final Fantasy XIV Online (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 7'ye kadar artış

Age of Empires 2: Definitive Edition (DX11)- 1080 Ultra ayarlarda yüzde 42'ye kadar artış

Call of Duty: Black Ops 3 (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 88'e kadar artış

Total War: Warhammer 2 (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 10'a kadar artış

Tomb Raider (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 10'a kadar artış

Mad Max (DX11) - 1080 Çok Yüksek ayarlarda yüzde 6'ya kadar artış

Middle-Earth: Shadow of Mordor (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 14'e kadar artış

Call of Duty: Modern Warfare (DX11) - 1080p Extra ayarlarda yüzde 90'a kadar artış

Deus Ex: Human Revolution (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 119'a kadar artış

Call of Duty: Black Ops 4 (DX11) - 1080p Çok Yüksek ayarlarda yüzde 8'e kadar artış

BeamNG.drive (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 10'a kadar artış

Kingdom Come: Deliverance (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 22'ye kadar artış

Divinity: Original Sin – Enhanced Edition (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 9'a kadar artış

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Yeni Intel Arc ve Iris sürücüleri paylaşıldı: Performans artıyor!