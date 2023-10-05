Yeni Intel Arc ve Iris sürücüleri paylaşıldı: İki kata kadar artış sunuyor

Yeni Intel grafik sürücüleri paylaşıldı
Bildiğiniz gibi Intel, GPU sürücüleri özelinde yeni bir politikaya geçiş yaparak güncel oyunlara destek sunmaya başladı. Bu bağlamda yeni yayınlanan grafik sürücüsü, hem Arc hem de Iris GPU'ların performansını ciddi oranda arttırıyor. Sürücü ayrıntılarına gelirsek, en büyük performans artışı Deus Ex: Human Revolution'da yaşanıyor diyebiliriz. Öyle ki Intel, yeni sürücünün 1080p ayarlarında yüzde 119'a kadar FPS artışı sunduğunu belirtiyor.
Ayrıca yeni sürücü, Call of Duty: Modern Warfare, Payday 3, Call of Duty: Black Ops 3 ve Resident Evil 4 dahil olmak üzere birçok yapımda da önemli kazanımlar sunuyor. Ek olarak Forza Motorsport ve Assassin's Creed Mirage için destek içerdiğini de hatırlatalım.
Yeni paylaşılan sürücüye buradan ulaşabilir ve sisteminize kurabilirsiniz. Sürücü gereksinimleri arasında Intel Arc ekran kartları ve minimum 11.Nesil Intel işlemciler (Tiger Lake, Rocket Lake, Tiger Lake-H) yer alıyor. İşte detaylı liste:
- Forza Motorsport (DX12) - 1440p Yüksek ayarlarda yüzde 19'a kadar artış
- Resident Evil 4 (DXR) - 1080p Işın İzleme Yüksek ayalarda yüzde 27'ye kadar artış
- The Last of Us Part 1 (DX12) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 12'ye kadar artış
- War Thunder (DX11) - 1080 Maksimum ayarlarda yüzde 9'a kadar artış
- Payday 3 (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 37'ye kadar artış
- Naraka: Bladepoint (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 5'e kadar artış
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 32'ye kadar artış
- Final Fantasy XIV Online (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 7'ye kadar artış
- Age of Empires 2: Definitive Edition (DX11)- 1080 Ultra ayarlarda yüzde 42'ye kadar artış
- Call of Duty: Black Ops 3 (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 88'e kadar artış
- Total War: Warhammer 2 (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 10'a kadar artış
- Tomb Raider (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 10'a kadar artış
- Mad Max (DX11) - 1080 Çok Yüksek ayarlarda yüzde 6'ya kadar artış
- Middle-Earth: Shadow of Mordor (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 14'e kadar artış
- Call of Duty: Modern Warfare (DX11) - 1080p Extra ayarlarda yüzde 90'a kadar artış
- Deus Ex: Human Revolution (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 119'a kadar artış
- Call of Duty: Black Ops 4 (DX11) - 1080p Çok Yüksek ayarlarda yüzde 8'e kadar artış
- BeamNG.drive (DX11) - 1080p Yüksek ayarlarda yüzde 10'a kadar artış
- Kingdom Come: Deliverance (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 22'ye kadar artış
- Divinity: Original Sin – Enhanced Edition (DX11) - 1080p Ultra ayarlarda yüzde 9'a kadar artış
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.