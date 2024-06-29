Avrupa Komisyonu üyesinden Apple Intelligence tepkisi: Rekabetten kaçıyorsun

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Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 18 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunacağı Apple Intelligence yapay zekâ paketi Avrupa Birliği sınırları içerisinde bu yıl yayınlanmayacak. Apple paket içerisindeki kullanıcı verisi etkileşiminin dijital haklar yasasına uymaması nedeniyle değerlendirme yapılacağını ve yetkililer ile iş birliğine gidileceğini açıklamıştı.

Avrupa Komisyonu tepkili

Avrupa Dijital Yaş ve Rekabet Komisyonu başkan yardımcısı Margrethe Vestager, bir etkinlikte yaptığı açıklamada Apple’ın tavrını eleştirdi. Vestager; yasaların zaten rekabeti korumak için var olduğunu, Apple’ın rekabetin korunmadığı bölgelerde yapay zekâ paketini devreye alma kararının rekabeti engellemenin başka bir yolu olduğunu ve zaten güçlü olduğu pazarlarda bu stratejiyi uygulayacaklarını açıkça kabul ettiklerini belirtti.

Apple yapay zekâsı Avrupa’ya ulaşamadı 1 hf. önce eklendi

Elbette Vestager resmi bir açıklama yapmadı ancak Komisyon’un bu yöndeki fikirlerini ortaya koymuş oldu. Apple Intelligence kararı nedeniyle Apple’a herhangi bir ceza verilmesi beklenmiyor ancak zaten sabıkalı olan dosyasını daha da kötüye götüreceği açık.



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