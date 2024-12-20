Intel bir projenin daha fişini çekiyor! X86S rafa kaldırıldı

Intel bir projenin daha fişini çekiyor
Kaçıranlar için X86 mimarisi, 46 yıldır hayatımızda ve birçok güncelleme gördü. Günümüzde ise artık tüm modern CPU'lar 64-bit talimatları desteklendiğinden geriye dönük fazlaca bir yükü beraberinde getiriyor. Bu sorunu hafifletmeyi amaçlayan X86S ise, Intel tarafından Mayıs 2023'te tanıtıldı ve Haziran ayında 1.2 sürüme güncellendi.
Tom's Hardware'a verdiği demeçte Intel, artık x86S girişimi üzerinde çalışmadığını doğruladı. Bu konuda x86 Ekosistem Danışma Grubu ve x86 mimarisine olan bağlılığına değinen şirket, yenilik ve iş birliğinin devam edeceğini paylaştı. Üstelik Intel’in bu kararı, büyük değişiklikler söz konusu olduğunda AMD ile iş birliğini zorunlu hale getiriyor.
"AMD ve diğer endüstri liderleriyle iş birliği içinde kurduğumuz x86 Ekosistem Danışma Grubu aracılığıyla x86 mimarisine olan derin bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bu girişim, yazılım uyumluluğu üzerine kurulu uzun yıllara dayanan temelleri güçlendirerek x86 için güçlü bir gelecek güvence altına alma konusundaki kararlılığımızı pekiştiriyor. x86S girişiminden uzaklaşmış olsak da, odak noktamız x86 ekosistemi içinde yeniliği ve iş birliğini teşvik etmeye devam etmek."
Bu haberin, Intel tarihinde yaşanan en büyük işten çıkarma ve yeniden yapılanma süreciyle eş zamanlı olduğunu söyleyelim. Şirket ayrıca yeni bir CEO arayışında olmasıyla gündemde. Şu an için yeni grup aracılığıyla yapılacak değişikliklerin hangi noktaya ulaşacağı net değil. Ancak mimari yenilikler için ortak bir iş birliği olacağı açık. Bu da karar alma süreçlerinin artık daha yavaş olacağı anlamına geliyor. Ancak daha kapsamlı ve dengeli bir ekosistem oluşturulmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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