Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski Intel CEO'su: "Kuantum devrimi GPU dönemini bitirecek"

    Intel'in eski CEO'su Pat Gelsinger, yapay zekâ çip yarışının yakın gelecekte kuantum bilgisayarlarla kırılacağını savunuyor. Gelsinger'e göre, ekran kartları on yıl içerisinde önemini yitirecek.

    Eski Intel CEO'su: 'Kuantum devrimi GPU dönemini bitirecek' Tam Boyutta Gör
    Intel'in eski CEO'su Pat Gelsinger, yapay zekâ sektöründe yaşanan hızlı büyümenin birkaç yıl içinde kuantum bilgisayarlarla farklı bir aşamaya geçeceğini açıkladı. Financial Times'a verdiği röportajda, bu teknolojinin beklenenden erken ana akıma taşınacağını ve bunun GPU merkezli yapının temellerini sarsacağını belirtiyor.

    Pat Gelsinger: "AI çip balonu kuantumla patlayacak"

    Günümüzde Nvidia CEO'su Jensen Huang, kuantum bilgisayarların yaygınlaşmasının en az yirmi yıl alacağını savunsa da, Gelsinger bu sürenin yalnızca iki yıl olabileceğini söyledi. Ona göre yapay zekâ balonu birkaç yıl daha şişmeye devam edecek. Ancak bir kuantum kırılması yaşanması hâlinde mevcut mimarilerin yerini hızla qubit tabanlı sistemler alabilir.

    Bu noktada Gelsinger, GPU'ların on yıl dolmadan geri plana düşeceğini düşünüyor. Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gelsinger'ın Microsoft–OpenAI ilişkisine getirdiği yorum. Bu ortaklığın, Bill Gates'in 1990’larda IBM ile kurduğu yapıdan izler taşıdığını söylüyor ve OpenAI'nin güçlü modellerine rağmen Microsoft'un sağladığı bilgi işlem gücü olmadan rekabet edemeyeceğini ima ediyor.

    GPU'ların sonu yakın olabilir

    Ona göre günümüz yapay zekâ ekosistemi, devasa donanım altyapılarıyla ayakta duran bir dağıtım modeli üzerine kurulu. Gelsinger, Intel dönemine ilişkin değerlendirmelerde ise oldukça açık. Şirketi devraldığında "temel mühendislik disiplinlerinin kaybolduğunu" belirten yetkili isim, beş yıllık süreçte tek bir ürünün zamanında teslim edilmediğini, bunun da 18A gibi kritik projelerde büyük gecikmelere yol açtığını ifade ediyor.

    Gelsinger'ın kuantum konusundaki güçlü inancı ise görev sonrası dönemde edindiği deneyimlere dayanıyor. Playground Global üzerinden kuantum girişimlerine daha yakından dahil olan eski CEO, klasik ve AI temelli hesaplamanın qubit tabanlı sistemler karşısında geri planda kalacağını düşünüyor. Bu yaklaşım, endüstrideki enerji darboğazı tartışmalarıyla birleştiğinde farklı bir boyut kazanıyor.

    Analistlere göre Gelsinger'ın iddiaları henüz erken olsa da, AI altyapısının geleceğine yönelik tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. GPU merkezli veri merkezi modelinin sürdürülebilirliği, hem enerji hem maliyet tarafında kritik bir sınırda. Kuantum bilgisayarların beklenenden hızlı olgunlaşması hâlinde, yapay zekâ ekosisteminin temel taşları birkaç yıl içinde yeniden şekillenebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 15 saat önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 18 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 20 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 20 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 20 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 20 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 20 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 20 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mortal kombat özel güç kullanma ps3 akünün bittiği nasıl anlaşılır 4 şifreli bisiklet kilidi nasıl açılır burdur bedelli askerlik yorumları banyoda beyaz kurtçuk neden olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo 6
    OMIX O1 Neo 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum