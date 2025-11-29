Eski Intel CEO'su: "Kuantum devrimi GPU dönemini bitirecek"

Pat Gelsinger: "AI çip balonu kuantumla patlayacak"
Günümüzde Nvidia CEO'su Jensen Huang, kuantum bilgisayarların yaygınlaşmasının en az yirmi yıl alacağını savunsa da, Gelsinger bu sürenin yalnızca iki yıl olabileceğini söyledi. Ona göre yapay zekâ balonu birkaç yıl daha şişmeye devam edecek. Ancak bir kuantum kırılması yaşanması hâlinde mevcut mimarilerin yerini hızla qubit tabanlı sistemler alabilir.
Bu noktada Gelsinger, GPU'ların on yıl dolmadan geri plana düşeceğini düşünüyor. Röportajın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gelsinger'ın Microsoft–OpenAI ilişkisine getirdiği yorum. Bu ortaklığın, Bill Gates'in 1990’larda IBM ile kurduğu yapıdan izler taşıdığını söylüyor ve OpenAI'nin güçlü modellerine rağmen Microsoft'un sağladığı bilgi işlem gücü olmadan rekabet edemeyeceğini ima ediyor.
GPU'ların sonu yakın olabilir
Ona göre günümüz yapay zekâ ekosistemi, devasa donanım altyapılarıyla ayakta duran bir dağıtım modeli üzerine kurulu. Gelsinger, Intel dönemine ilişkin değerlendirmelerde ise oldukça açık. Şirketi devraldığında "temel mühendislik disiplinlerinin kaybolduğunu" belirten yetkili isim, beş yıllık süreçte tek bir ürünün zamanında teslim edilmediğini, bunun da 18A gibi kritik projelerde büyük gecikmelere yol açtığını ifade ediyor.
Gelsinger'ın kuantum konusundaki güçlü inancı ise görev sonrası dönemde edindiği deneyimlere dayanıyor. Playground Global üzerinden kuantum girişimlerine daha yakından dahil olan eski CEO, klasik ve AI temelli hesaplamanın qubit tabanlı sistemler karşısında geri planda kalacağını düşünüyor. Bu yaklaşım, endüstrideki enerji darboğazı tartışmalarıyla birleştiğinde farklı bir boyut kazanıyor.
Analistlere göre Gelsinger'ın iddiaları henüz erken olsa da, AI altyapısının geleceğine yönelik tartışmalar giderek yoğunlaşıyor. GPU merkezli veri merkezi modelinin sürdürülebilirliği, hem enerji hem maliyet tarafında kritik bir sınırda. Kuantum bilgisayarların beklenenden hızlı olgunlaşması hâlinde, yapay zekâ ekosisteminin temel taşları birkaç yıl içinde yeniden şekillenebilir.
