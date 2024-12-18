Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu: İşte beklenen işlemciler

- Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu
- Core 200U/H (Raptor Lake-H Refresh)
- Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh)
- Core Ultra 200HX (Arrow Lake)
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Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu
Kaçıranlar için Intel Core 200 serisinin masaüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200S Arrow Lake-S dahil olmak üzere beş ürün serisine sahip olması bekleniyor. Mobil tarafta ise en az dört farklı seri olacak: Core Ultra 200H (Arrow Lake), Core 200U/H (Raptor Lake), Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh) ve daha önce sızdırılan Core Ultra 200HX (Arrow Lake).
Buna göre Core 200H işlemciler özelinde Arrow Lake tabanlı toplam 5 farklı model planlanıyor. Bunların teknik detayları paylaşılmadı ancak Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, 225H, Core Ultra 5 235H ve 225H modelleri ile karşılaşacağız. Bunlar Lion Cove ve Skymont çekirdeklerine sahip üst düzey Arrow Lake-H yongaları olacak ve XMX hızlandırıcılara sahip Xe LPG+ GPU ile geliyor.
Serinin Ultra olmayan modelleri ise Raptor Lake-H Refresh tabanlı. Bu işlemcilerde yenilenen Gracemont E-çekirdekleri ve Raptor Cove P-çekirdekleri bulunacak ve ana akım dizüstü bilgisayarlara güç vermesi bekleniyor.Ultrabook gibi hafif sistemler için tasarlanan Core Ultra 200H serisine gelirsek, 4 farklı model planlanıyor. Bunlar Core Ultra 7 265U, 255U, Core Ultra 5 235U ve Ultra 5 225U. Bu işlemcilere ise, Xe LPG iGPU eşlik edecek.
Son olarak amiral gemisi Core Ultra 200HX (Arrow Lake) serisine dahil olacak en az altı yeni işlemcinin tanıtılması bekleniyor. Bunlar Core Ultra 9 285HX, 275HX, Ultra 7 265HX, 7 255HX, 5 245HX ve 5 235HX olacak. İşte CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen tüm işlemciler:
Core 200H (Arrow Lake)
- Core Ultra 9 285H
- Core Ultra 7 265H
- Core Ultra 7 255H
- Core Ultra 5 235H
- Core Ultra 5 225H
Core 200U/H (Raptor Lake-H Refresh)
- Intel Core 9 270H
- Intel Core 7 250H
- Intel Core 7 240H
- Intel Core 5 220H
- Intel Core 5 210H
- Intel Core 7 250U
- Intel Core 5 220U
Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh)
- Core Ultra 7 265U
- Core Ultra 7 255U
- Core Ultra 5 235U
- Core Ultra 5 225U
Core Ultra 200HX (Arrow Lake)
- Core Ultra 9 285HX
- Core Ultra 9 275HX
- Core Ultra 7 265HX
- Core Ultra 7 255HX
- Core Ultra 5 245HX
- Core Ultra 5 235HX
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...