Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu: İşte beklenen işlemciler

    Intel Arrow Lake-H, Meteor Lake ve Raptor Lake H-Refresh serilerinde işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen modeller...
    Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu: İşte beklenen işlemciler Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar segmentinde çeşitlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda CES 2025 yaklaşırken, Intel'in lansman programı da netleşmeye başladı. Şirket, orta seviyeden düşük güç tüketimine sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazeyi hedefliyor. İşte tanıtılması beklenen modeller...

    Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu

    Kaçıranlar için Intel Core 200 serisinin masaüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200S Arrow Lake-S dahil olmak üzere beş ürün serisine sahip olması bekleniyor. Mobil tarafta ise en az dört farklı seri olacak: Core Ultra 200H (Arrow Lake), Core 200U/H (Raptor Lake), Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh) ve daha önce sızdırılan Core Ultra 200HX (Arrow Lake).

    Buna göre Core 200H işlemciler özelinde Arrow Lake tabanlı toplam 5 farklı model planlanıyor. Bunların teknik detayları paylaşılmadı ancak Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, 225H, Core Ultra 5 235H ve 225H modelleri ile karşılaşacağız. Bunlar Lion Cove ve Skymont çekirdeklerine sahip üst düzey Arrow Lake-H yongaları olacak ve XMX hızlandırıcılara sahip Xe LPG+ GPU ile geliyor.

    Serinin Ultra olmayan modelleri ise Raptor Lake-H Refresh tabanlı. Bu işlemcilerde yenilenen Gracemont E-çekirdekleri ve Raptor Cove P-çekirdekleri bulunacak ve ana akım dizüstü bilgisayarlara güç vermesi bekleniyor.Ultrabook gibi hafif sistemler için tasarlanan Core Ultra 200H serisine gelirsek, 4 farklı model planlanıyor. Bunlar Core Ultra 7 265U, 255U, Core Ultra 5 235U ve Ultra 5 225U. Bu işlemcilere ise, Xe LPG iGPU eşlik edecek. 

    Son olarak amiral gemisi Core Ultra 200HX (Arrow Lake) serisine dahil olacak en az altı yeni işlemcinin tanıtılması bekleniyor. Bunlar Core Ultra 9 285HX, 275HX, Ultra 7 265HX, 7 255HX, 5 245HX ve 5 235HX olacak. İşte CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen tüm işlemciler:

    Core 200H (Arrow Lake)

    • Core Ultra 9 285H
    • Core Ultra 7 265H
    • Core Ultra 7 255H
    • Core Ultra 5 235H
    • Core Ultra 5 225H

    Core 200U/H (Raptor Lake-H Refresh)

    • Intel Core 9 270H
    • Intel Core 7 250H
    • Intel Core 7 240H
    • Intel Core 5 220H
    • Intel Core 5 210H
    • Intel Core 7 250U
    • Intel Core 5 220U

    Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh)

    • Core Ultra 7 265U
    • Core Ultra 7 255U
    • Core Ultra 5 235U
    • Core Ultra 5 225U

    Core Ultra 200HX (Arrow Lake)

    • Core Ultra 9 285HX
    • Core Ultra 9 275HX
    • Core Ultra 7 265HX
    • Core Ultra 7 255HX
    • Core Ultra 5 245HX
    • Core Ultra 5 235HX
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

    Profil resmi
    Kayrabey 7 saat önce

    Güzel olmuş...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi boya markası yorum start stop neden devreye girmez kara sineğe benzeyen böcek kunduz yorumlar rehberim başka telefonda çıkıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Tuf Gaming F15
    Asus Tuf Gaming F15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız