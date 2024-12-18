Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu: İşte beklenen işlemciler

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Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil Arrow Lake işlemcileri, dizüstü bilgisayar segmentinde çeşitlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda CES 2025 yaklaşırken, Intel'in lansman programı da netleşmeye başladı. Şirket, orta seviyeden düşük güç tüketimine sahip cihazlara kadar geniş bir yelpazeyi hedefliyor. İşte tanıtılması beklenen modeller...

Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu

Kaçıranlar için Intel Core 200 serisinin masaüstü bilgisayarlar için Core Ultra 200S Arrow Lake-S dahil olmak üzere beş ürün serisine sahip olması bekleniyor. Mobil tarafta ise en az dört farklı seri olacak: Core Ultra 200H (Arrow Lake), Core 200U/H (Raptor Lake), Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh) ve daha önce sızdırılan Core Ultra 200HX (Arrow Lake).

Buna göre Core 200H işlemciler özelinde Arrow Lake tabanlı toplam 5 farklı model planlanıyor. Bunların teknik detayları paylaşılmadı ancak Core Ultra 9 285H, Ultra 7 265H, 225H, Core Ultra 5 235H ve 225H modelleri ile karşılaşacağız. Bunlar Lion Cove ve Skymont çekirdeklerine sahip üst düzey Arrow Lake-H yongaları olacak ve XMX hızlandırıcılara sahip Xe LPG+ GPU ile geliyor.

Serinin Ultra olmayan modelleri ise Raptor Lake-H Refresh tabanlı. Bu işlemcilerde yenilenen Gracemont E-çekirdekleri ve Raptor Cove P-çekirdekleri bulunacak ve ana akım dizüstü bilgisayarlara güç vermesi bekleniyor.Ultrabook gibi hafif sistemler için tasarlanan Core Ultra 200H serisine gelirsek, 4 farklı model planlanıyor. Bunlar Core Ultra 7 265U, 255U, Core Ultra 5 235U ve Ultra 5 225U. Bu işlemcilere ise, Xe LPG iGPU eşlik edecek.

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Son olarak amiral gemisi Core Ultra 200HX (Arrow Lake) serisine dahil olacak en az altı yeni işlemcinin tanıtılması bekleniyor. Bunlar Core Ultra 9 285HX, 275HX, Ultra 7 265HX, 7 255HX, 5 245HX ve 5 235HX olacak. İşte CES 2025 kapsamında tanıtılması beklenen tüm işlemciler:

Core 200H (Arrow Lake)

Core Ultra 9 285H

Core Ultra 7 265H

Core Ultra 7 255H

Core Ultra 5 235H

Core Ultra 5 225H

Core 200U/H (Raptor Lake-H Refresh)

Intel Core 9 270H

Intel Core 7 250H

Intel Core 7 240H

Intel Core 5 220H

Intel Core 5 210H

Intel Core 7 250U

Intel Core 5 220U

Core Ultra 200U (Meteor Lake Refresh)

Core Ultra 7 265U

Core Ultra 7 255U

Core Ultra 5 235U

Core Ultra 5 225U

Core Ultra 200HX (Arrow Lake)

Core Ultra 9 285HX

Core Ultra 9 275HX

Core Ultra 7 265HX

Core Ultra 7 255HX

Core Ultra 5 245HX

Core Ultra 5 235HX

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Intel'in CES 2025 takvimi belli oldu: İşte beklenen işlemciler