Intel Wildcat Lake Refresh sızdırıldı: Chiplet tasarımı ve dahası

Intel Wildcat Lake serisi yenileniyor
Intel'in giriş seviyesi Wildcat Lake serisi, 2027'de yenileniyor. Kaçıranlar için ilk nesilde sınırlı XeSS desteği sunacak işlemciler, 2 Xe3 grafik çekirdeği ve XMX çekirdekleriyle düşük güç tüketimli dizüstü ve mini PC'leri hedefliyor. Ancak Intel, bu seriyi gelecekte daha yüksek çekirdek konfigürasyonlarıyla sunmaya hazırlanıyor.
Wildcat Lake Refresh, chiplet tasarımıyla monolitik yapıya kıyasla daha kompakt ve maliyet avantajlı olacak. Seride bulunan ve sızdırılan 4+0+4 konfigürasyonlu bir model, dört Cougar Cove P-Core ve dört Darkmont LP-E çekirdeğiyle geliyor. GPU tarafında Xe3 çekirdekler ve sınırlı RT birimleri muhtemelen korunacak. Yeni chiplet yapısı, Thunderbolt 4 desteği, LPDDR5X/DDR5 bellek uyumluluğu ve toplamda 40 TOPS AI performansı sunmaya devam edecek.
Son olarak Wildcat Lake Refresh işlemcilerin BGA 1516 paket yapısı, Panther Lake-H serisine göre daha küçük ve enerji verimli bir platform sağlıyor. Intel’in refresh serisi, 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkacak ve CES etkinliğiyle tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
