    Intel Wildcat Lake Refresh sızdırıldı: Chiplet tasarımı ve dahası

    Intel, giriş seviyesi Wildcat Lake işlemcilerini 2027'de yenileyecek. Şirket, yeni chiplet tasarımı ve 6-8 çekirdek seçenekleriyle seriyi daha esnek ve ekonomik hale getiriyor.

    Intel Wildcat Lake Refresh sızdırıldı: Chiplet tasarımı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni giriş seviyesi işlemcileri Wildcat Lake serisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Düşük güç tüketimli ve uygun fiyatlı PC platformları için tasarlan işlemciler, 2027 yılında "Refresh" olarak yeniden piyasaya çıkacak. Ayrıca yenilenen seri, monolitik yerine Chiplet tasarımı ile geliyor.

    Intel Wildcat Lake serisi yenileniyor

    Intel'in giriş seviyesi Wildcat Lake serisi, 2027'de yenileniyor. Kaçıranlar için ilk nesilde sınırlı XeSS desteği sunacak işlemciler, 2 Xe3 grafik çekirdeği ve XMX çekirdekleriyle düşük güç tüketimli dizüstü ve mini PC'leri hedefliyor. Ancak Intel, bu seriyi gelecekte daha yüksek çekirdek konfigürasyonlarıyla sunmaya hazırlanıyor.

    Wildcat Lake Refresh, chiplet tasarımıyla monolitik yapıya kıyasla daha kompakt ve maliyet avantajlı olacak. Seride bulunan ve sızdırılan 4+0+4 konfigürasyonlu bir model, dört Cougar Cove P-Core ve dört Darkmont LP-E çekirdeğiyle geliyor. GPU tarafında Xe3 çekirdekler ve sınırlı RT birimleri muhtemelen korunacak. Yeni chiplet yapısı, Thunderbolt 4 desteği, LPDDR5X/DDR5 bellek uyumluluğu ve toplamda 40 TOPS AI performansı sunmaya devam edecek.

    Son olarak Wildcat Lake Refresh işlemcilerin BGA 1516 paket yapısı, Panther Lake-H serisine göre daha küçük ve enerji verimli bir platform sağlıyor. Intel’in refresh serisi, 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkacak ve CES etkinliğiyle tanıtılması bekleniyor.

