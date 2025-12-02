CES 2026 yaklaşıyor: İşte AMD, Nvidia ve Intel'den beklenen duyurular

AMD Ryzen 9850X3D, Ryzen 9000G ve Ryzen AI 400
AMD'den başlayacak olursak, etkinlik programının en önemli duyurusu Ryzen 9850X3D güncellemesi olabilir. Şirket bu modeli sürücü tarafında doğrulayarak 3D V-Cache barındıran yeni bir X3D seçeneğinin hazırlandığını göstermiş durumda. Önceki söylentilerde Ryzen 9950X3D'den de bahsedilmişti ancak mevcut bilgiler, ilk duyurunun 9850X3D üzerinden ilerleyeceğine işaret ediyor.
Bunun yanında AMD'nin Ryzen 9000G masaüstü APU serisini de hazırladığı doğrulandı. RDNA 3.5 grafik birimi ve Zen 5 tabanlı çekirdeklerle gelecek bu modellerin AM5 ekosistemine yönelik bir güncelleme sunacağı belirtiliyor.
Şirketin mobil taraftaki hamlesi ise Ryzen AI 400 "Gorgon Point" olarak anılıyor. Strix Point modellerinin yenilenmiş versiyonu sayılabilecek bu serinin 12 Zen 5 çekirdek ve daha güçlü bir NPU ile taşınabilir bilgisayarlara odaklanması bekleniyor.
Intel Core Ultra 3 ve Xeon 6 geliyor
Intel, CES sayfası üzerinden Core Ultra Series 3 “Panther Lake” lansmanını doğrulamış durumda. Etkinlik boyunca masaüstü yerine yeni nesil AI dizüstüler ve verimlilik odaklı client işlemciler vitrinde olacak. Bunun yanında sızdırılan erken sunumlar, Xeon 6 Workstation modellerinin de tanıtıma hazırlandığını gösteriyor.
Intel'in önceki yol haritalarında yer alan Nova Lake ailesi ise Panther Lake'in ardından daha geniş bir kapsamda masaya taşınacak. Ancak bu kısım CES’te kısa bir ön gösterim formatında kalabilir.
Öte yandan Nvidia'nın otomotiv ve gömülü sistemlerde de bir dizi yeni demoya yer vereceği konuşuluyor. CES Foundry programının önceki örnekleri dikkate alındığında araç içi AI sistemleri ve robotik çözümlerin bu yılın vitrininde olabilir. Son olarak Qualcomm tarafında Snapdragon X2 Elite ve X2 Elite Extreme için ilk sistemlerin 2026'nın ilk yarısında piyasaya çıkacağı doğrulanmış durumda.
CES sırasında üreticilerin yeni Windows AI PC modellerini bu platformla tanıtması muhtemel. Mini PC'lerden hepsi bir arada sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesi gösterimde olacak.
Kupon kaldı mı?
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.